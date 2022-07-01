每日星座運勢／牡羊付諸行動就對了 工作運勢大漲
2022-07-01
牡羊座
短評：付諸行動就對了。
【整體運★★★★☆】
想要關心對方又怕遭到拒絕，顯得越來越木訥，其實幫他泡杯咖啡的小舉動就能引起他的注意哦！財運佳，正財、偏財均有不錯的效益，再多點魄力便能有更好的發展；工作運勢大漲，身邊眼紅的人如雨後春筍般出現。
【愛情運★★★★☆】
單身者感情濃烈，對異性的一舉一動都很感興趣，有機會展開一段浪漫戀情。
【事業運★★★★☆】
有表現的機會，表達能力可望獲得發揮，而且說出來的話很有說服力，適合談判。
【財富運★★★★☆】
運用交際應酬獲財，進帳可觀。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：3
吉時吉色：10:00-11:00pm 寶石藍
開運方位：正東方向
金牛座
短評：身體健康是第一要事，注意保養。
【整體運★★☆☆☆】
你今天感情豐富，做事卻很容易讓另一半曲解或厭煩，注意自己的尺度。工作上遇到小麻煩，不過很容易能夠找到解決之道。身體上有些微不適，注意調養，不要讓情緒過於壓抑。
【愛情運★★☆☆☆】
已婚者感情生活較平淡，應想辦法製造一些浪漫環境，挑動彼此的情緒。
【事業運★★☆☆☆】
做事太過急躁，在工作中容易遇到阻礙，如果能以樂觀的心態去面對，難題會逐漸得以解決。
【財富運★★★☆☆】
財運不濟，賺錢上也不夠積極。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：0
吉時吉色：9:00-11:00pm 蘋果綠
開運方位：正西方向
雙子座
短評：工作愉快的一天。
【整體運★★★☆☆】
戀愛中的人聚少離多，因為溝通中的誤會產生隔閡，對方只是比較忙碌，彼此應該多諒解。財運良好，發展較為順利，從事商貿行業的人會贏得不少顧客的信賴。學生族學習應變能力強，會有所突破。
【愛情運★★☆☆☆】
心情鬱悶怎麼辦？有心事不要悶在心裡，用婉轉的方式說出不開心的事吧！
【事業運★★★★☆】
有外出的機會，出門在外易得貴人相助。業務工作者可望談妥一筆大生意。
【財富運★★★☆☆】
應理性消費，別隨意揮霍。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：7
吉時吉色：5:00-6:00am 芙蓉晶粉
開運方位：正東方向
巨蟹座
短評：感情困惑重重。
【整體運★★☆☆☆】
對方若即若離的表現，讓你有些無所適從，感情也需要有策略，調整追求的方式就會有所收獲。投資有點分不清方向感，今天的直覺不樂觀，匆忙做出決策會帶來損失哦！打打羽毛球當成休閒解壓，鍛鍊身體的同時又放鬆身心。
【愛情運★★☆☆☆】
容易把工作、感情混淆，應有所取捨才好，做出合理安排，別賠了夫人又折兵喔！
【事業運★★★☆☆】
很想把所有的事情拋到腦後，但一些繁雜瑣事不得不處理，得加強耐心才好。
【財富運★★☆☆☆】
勿留連風月場所，記住「色」字頭上一把刀，否則遇上仙人跳就不妙囉！
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：4
吉時吉色：4:00-6:00am 翡翠綠
開運方位：西北方向
獅子座
短評：不說出來別人不會知道你的想法。
【整體運★☆☆☆☆】
當另一半的行為令你惱怒時可別用沉默來懲罰對方，只有冷靜後告訴他哪裡做得不對，這樣他才可能愉快接受你的批評；今天不能投資過多集中於單一產品，導致風險過於集中、虧損率高；多與父母進行互動溝通，他們能給你在生活、為人處事方面做出提點。
【愛情運★★☆☆☆】
感情帶給人短暫的歡愉，卻也讓人產生疲乏。單身者千萬別玩愛情遊戲，容易引火上身。
【事業運★☆☆☆☆】
事業運不佳，心態不夠穩定，有偷懶的傾向。可別不辦正事而蹉跎光陰，否則日後要趕進度就很吃力囉！
【財富運★☆☆☆☆】
降低些吃喝玩樂的費用以備不時之需！
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：5
吉時吉色：10:00-12:00am 橄欖綠
開運方位：正北方向
處女座
短評：情緒較為安定，能靜心思考問題。
【整體運★★★☆☆】
單身者向心動的對象發出愛的信號，對方若即若離，沒有明顯的回應。或許對方正在觀察你，堅持自己的信念才有希望水到渠成。遲遲不動手做事，瞻前顧後反而有礙工作進展，不可因猶豫而錯過表現的機會。
【愛情運★★☆☆☆】
單身者與異性約會別太心急，應經得起時間的考驗耐心等待，花言巧語可能會弄巧成拙。
【事業運★★★☆☆】
易受外界不同聲音的干擾，老是臨時變更計劃，會讓事情變得更複雜難理。
【財富運★★★★☆】
財運不錯，有機會收到禮物。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：0
吉時吉色：10:00-12:00am 珠貝白
開運方位：東南方向
天秤座
短評：總運較好。
【整體運★★★★☆】
今天的運氣很不錯，是你表現自我能力的好時機，想到的事應放手去做；桃花很旺，有伴的人精心安排約會，可享受羅曼蒂克的情調；投資需放慢腳步，給自己更多的時間思考。
【愛情運★★★★☆】
應酬較頻繁，無暇照顧另一半，會讓對方心裡不舒服，多給對方擁抱方可化解誤會。
【事業運★★★★☆】
責任心很強，能按部就班完成各項任務，但缺少精益求精的精神。
【財富運★★★☆☆】
在金錢的花費上較大意，錢財留不住。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：2
吉時吉色：4:00-6:00pm 硃砂紅
開運方位：正北方向
天蠍座
短評：有機會幫朋友排憂解難。
【整體運★★★☆☆】
今天可以買些小禮物送給戀人，會讓對方感動不已，兩人的感情也會隨之升溫。工作上會感到些許的疲倦，但能堅持做完當天的工作。閒暇時，有機會成為朋友的傾訴對象，在開導朋友的同時，你也獲得了快樂。
【愛情運★★★☆☆】
單身者不再苛求愛情，享受獨處的快樂時光，越是不強求越有機會偶遇良緣唷！
【事業運★★☆☆☆】
今日的事業運不太理想，會被瑣碎的事情干擾，導致正事辦不完，所以只能勤快一點好把手邊工作做完唷！
【財富運★★★☆☆】
花錢享受是件快樂的事，但也應有所節制。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：5
吉時吉色：7:00-9:00am 珊瑚橙
開運方位：正南方向
射手座
短評：等待，亦能成就好運。
【整體運★★★★☆】
心情好壞對方一看便知，別把心事藏在心裡，說出來問題才更好解決；與合作夥伴的配合再緊密一些，財運突破最高點的時機就在眼前喔！暫時先把工作放一邊，小心兼顧不成反而會蠟燭兩頭燒！
【愛情運★★★★☆】
運勢佳，單身者有心儀的對象不妨大膽表白，成功的機率高。
【事業運★★★☆☆】
事業運普通，會扮演配合、聽話的角色，依章法行事。不妨趁著午休時間去外面繞兩圈，釋放一下壓力吧！
【財富運★★★★★】
吉星、福星高照的日子。金錢上有錦上添花的機緣，得財不費力，運氣好得令人羨慕，還有小小的賭運唷！
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：5
吉時吉色：1:00-3:00pm 瑪瑙黑
開運方位：西北方向
摩羯座
短評：鴻運當頭，諸事順利。
【整體運★★★★★】
今天桃花旺盛，單身者面對心儀對象要果斷出擊，千萬不要錯過。財運良好，以往的投資成果得到展現，收穫頗豐，讓你欣喜不已。適合洽談，風趣幽默的談吐讓對方產生信賴感，很容易達成合作。
【愛情運★★★★★】
情人、配偶對你的事業有很大的助力喔！單身者今日仔細觀察職場上所接觸到的異性朋友，或許能找到理想的情人。
【事業運★★★★☆】
事業運頗優，是個有始有終、行動力旺盛的一天。有良好的工作態度，必能帶動良好的績效。
【財富運★★★★☆】
有點勞心的日子。遇到困難多能逢凶化吉，金錢上的貴人多來自於長輩。有小小的偏財運，例如：收到小禮物！
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：0
吉時吉色：9:00-11:00am 萊姆黃
開運方位：西北方向
水瓶座
短評：處事應多一點耐心。
【整體運★★☆☆☆】
遇到不順會很不耐煩，你會無意間蹦出幾句粗話，小心因此而破壞在異性心目中的好形象。不適合外出拜訪客戶或商談，易吃到閉門羹。購物的時候，參加抽獎，獲得意外驚喜的機率很高。
【愛情運★★★☆☆】
已婚者多為另一半付出，才會獲得更多愛的回饋；單身者易有新奇的愛情體驗。
【事業運★☆☆☆☆】
事業運不佳，持續力不夠好，而且情緒波動比較大，特別不適合經手與金錢相關的事務。
【財富運★★★☆☆】
財運不太妙，若不加以計劃，會有一大筆錢莫名其妙就不知花到哪去了喔！
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：9
吉時吉色：1:00-2:00pm 寶石藍
開運方位：西北方向
雙魚座
短評：今天很容易想起往事。
【整體運★★★☆☆】
與心儀的他獨處時，突然感覺到對方異樣的眼神，要小心哦，這是他在向你發送愛的訊號；正財得來較輕鬆，多出去走動走動會有意外收穫；今天的工作積極性不夠高，偷懶時會被上司抓到小辮子。
【愛情運★★★☆☆】
夫妻、戀人之間的感情有不斷升溫的趨勢，以往的隔閡可望消除！
【事業運★★☆☆☆】
別為了追求速度而偷工減料，一些工作上的小細節要多多注意，小失誤也會釀成大錯唷！
【財富運★★★☆☆】
財運可望有所發揮，但千萬別在不熟悉的領域下注，以免得不償失。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：3
吉時吉色：7:00-8:00am 羽絨白
開運方位：正南方向
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