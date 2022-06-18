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十二星座2022下半年財運解析 天秤放膽挑戰、金牛多和「祂們」搏感情

聯合新聞網／ 綜合報導
在2022下半年，每個星座的財運走向不盡相同。圖片來源／ingimage
在2022下半年，每個星座的財運走向不盡相同。圖片來源／ingimage

2022上半年接近尾聲，在即將邁入的下半年，每個人又會有著不同的運勢。日本網站「ananweb」最近就分析十二星座，在2022下半年的財運究竟會有什麼走向。

牡羊座

將進入收入安定的時期，不過根據自己的身心狀況，很可能有無謂的花費發生，因此要多調適自我。

金牛座

財運偏向平穩。如果想要抓住賺大錢的機會，除了自己想辦法努力之外，藉由大地和神佛一類的力量也很重要。

雙子座

雖說是能夠自由考慮錢財的時刻，但對於自己應該要賺多少這一點，或許會感到有些不安，因此需要對眼下財務狀況有正確的評估。

巨蟹座

因為增廣見聞，生活也變得多彩多姿起來，也有機會得到珍貴的寶物。但要小心為了撿便宜而得不償失的狀況。

獅子座

隨著年末將至，財運也會緩緩上揚。比起太過在意金錢，不如重視當下學習的寶貴時光。另外也有賺外快機會出現。

處女座

靠著自我節制，過上充實日子的重要時期。只要好好做規劃，不要在沒意義的地方浪費，就不會有金錢上的煩惱。

天秤座

財運的走勢將由怎麼花費決定。如果已經現在的財產感到放心，就可能失去上一層樓的機會。而要是能夠放膽挑戰，就很有機會抓住發財的契機。

天蠍座

外快收入增加的時候，任何一個能賺的機會都盡可能別放過。除了現金之外，也可能碰上的是折價優惠或是實體物質等等。

射手座

下半年的起步可能會有些顛簸，不過越接近年底，財運也會越來越平穩。最終應該能有財運不錯的實際感受。

魔羯座

財運好到像是在需要錢的時候，意外的收入就會突然造訪。雖然不是賺大錢的時刻，但穩穩過日子不成問題。

水瓶座

財運端看自身行動如何，如果能夠勇於向前踏出一步，並且尋求眾人的力量，那麼就有著高到難以估算的財運上身。

雙魚座

會發生即使存款告急，也有不得不花錢的狀況。即使一時感到財運跌落谷底也別氣餒，記住風水總會輪流轉，未來一定有翻身的機會。

財運 星座 運勢

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