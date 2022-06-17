心理測驗／偏愛單打獨鬥還是集體行動？ 一張圖測「孤狼」性格程度

有的人相信團結力量大，喜歡呼朋引伴。也有人習慣什麼事都靠自己，是作風獨來獨往的「孤狼」性格。日本網站「TRILL」最近就分享一則心理測驗，可以看出自己的孤狼性格的程度有多少。

請問：圖中的這個東西，你認為是什麼呢？

圖中的東西，你會看成什麼呢？圖擷取自 TRILL

A 眼睛嘴巴 B 蛙嘴式錢包 C 針插包 D 蜜蜂的頭

看成A「眼睛嘴巴」的你，孤狼程度為20％。你是個能配合他人的類型，總是會觀察眼下的狀況，判斷自己該怎麼和別人一起合作，幾乎不會自己一個人行動。不過有時感到煩膩了，可以稍微拉開和其他人的距離，保留一點屬於自我的空間，好好關愛一下自己。

看成B「蛙嘴式錢包」的你，孤狼程度為60％。你是稍微有些自我中心的人，比起要你迎合別人，你更希望大家能夠照著你的想法去做。如果大家不願配合你，你就會考慮自己單獨行動。然而不管什麼事情，都有可能碰到一個人無法解決的瓶頸，到時也別忘記找人求援，也是一種解決事情的方式。

看成C「針插包」的你，孤狼程度為80％。你有著強大的判斷力，因此從不求助於他人，而是以自己的想法為主軸行動，同時你也有著無論成敗，責任都由自己一肩扛的覺悟。這樣的你相當引人注目，也得到不少稱羨的目光，靠著這份積極，你也經常掌握事情的主動權。

看成D「蜜蜂的頭」的你，孤狼程度為40％。你喜歡劃定一個界線，自己在線內享有悠閒的空間，很少會主動跟他人相處。不過你也不是太過堅持自我的人，因此在與人交流的時候，你就會不知不覺地被影響到，最終離開自己劃好的舒適圈。