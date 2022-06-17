小孟塔羅：下半年誰能脫離厄運？越來越好運指數？

在春秋時代，越國被吳國所敗，越王句踐入吳稱臣，更臥薪嘗膽，十年生聚、十年教訓，不斷地壯大國勢，終於滅吳報仇雪恥。人生的禍福都是天道循環，只要能夠積極面對，不懷憂喪志，一旦困厄結束了，順遂的日子必然到來。現在，憑你的直覺選一張牌，讓神秘的塔羅牌告訴你，下半年誰能脫離厄運？越來越好運指數？

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Leeza Robertson, Adam Oehlers(Soul Cats Tarot)

A：越來越好運指數60分。(錢幣十正位)

牌面的貓咪正用舌頭舔拭左手，地板上畫了十個五芒星的圖案。

A：越來越好運指數60分。(錢幣十正位)

這張牌表示今年下半年，在別人傳承給你的事物上，能夠處理的有條不紊。你心裡也許會產生抗拒，但不如將它視為一種挑戰。由於這通常具有一定的難度，當你努力至能夠掌握它時，你的能力也會更上一層樓。小孟老師在此提醒你，當事情無法逃避或拒絕時，換個角度面對會比較好。

B：越來越好運指數80分。(聖杯騎士正位)

牌面的貓咪雙耳皆用樹葉裝飾，身旁杯子裡的水不斷向外湧出。

B：越來越好運指數80分。(聖杯騎士正位)

這張牌表示今年下半年，你會如同含苞待放的花，即將散發吸引他人的魅力。因此，在感情路上覺得桃花很少，或總是遇到不合適的人。可以好好期待下半年，你會遇到較好、更多的選擇。小孟老師在此提醒你，愛情往往是選擇比努力重要，因此多給彼此認識的時間，好的對象自然能夠留到最後。

C：越來越好運指數40分。(權杖二正位)

牌面的貓咪穿著一雙及膝靴子，手拿羽毛沾著墨水在紙上作畫。

C：越來越好運指數40分。(權杖二正位)

這張牌表示今年下半年，你會處在一個觀望狀態，希望能夠找到更好的機會。這代表你想要擺脫不滿的現況，並渴望有更好的機會拯救你。然而就你在尋見的過程中，也許沒有看到更好的選項，或與好機會擦肩而過沒獲得青睞。小孟老師在此提醒你，當機運或運勢較低迷時，別輕舉妄動要有耐心度過它。

D：越來越好運指數20分。(寶劍二正位)

牌面的貓咪低頭看著二隻松鼠，牠們眼睛被矇住各拿一把寶劍。

D：越來越好運指數20分。(寶劍二正位)

這張牌表示今年下半年，你會因為不想再承受壓力，而萌生結束或休息的念頭。其實沒人喜歡處在壓力中，它對你的身心都是煎熬。然而人生不總是如意，加上被種種理由牽制著，讓你無法真的做到放下。小孟老師在此提醒你，儘管沒有辦法如願逃避，但仍可與親朋好友訴苦，做舒壓的事讓心情好過一點。

E：越來越好運指數99分。(寶劍六正位)

牌面的一側船身被六把劍插入，貓咪站在船尾上望著夕陽西下。

B：越來越好運指數80分。(聖杯騎士正位)

這張牌表示今年下半年，你會在貴人的幫助下，在受困的地方化險為夷。因此，當你在遇到瓶頸的時候，請不要一人獨自面對。只要你願意向外求援，甚至僅單純與人訴說，很可能因此得到智慧開導，或對方給予實際的幫助。小孟老師在此提醒你，貴人未必是親近之人，有時是才剛認識的朋友。