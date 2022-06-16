聚會句點王！揭「超難聊5大星座」獅子愛展現優越 處女被嫌毛太多

人類最習慣的溝通方式就是聊天，不管是同事聚餐還是好友聚會，大家聚在一起肯定要好好聊聊，這時候若有人是冷場高手或是句點王，真的會讓周圍的人冷汗直流，雖然聊天這種事很講求頻率合不合，但有些人就是天生不太有聊天技巧，而在十二星座中，誰真的很難聊天呢？

第五名：獅子座

絕大部分的獅子座是非常友善的，熱心助人之外也常是派對的氣氛製造機。而這邊要討論的是兩種類型的獅子座，一種是過分的自以為是，另一種是太過自卑的獅子座，這兩種都讓人難以招架。太自大的獅子很容易過度驕傲，聊天的對話中絕對要不斷地展現自己優越之處，或是硬要講贏別人，常常讓人話說不下去。

而太自卑的獅子座他們難聊之處在於會想要不斷的用開玩笑的方式去酸別人，好產生優越感，讓自己在聚會裡面顯得比較厲害，而且他們喜歡挑個性好的人欺負，因為對方通常會讓著獅子座，導致獅子座呈現一種一直建立痛苦在溫和人之上的局面，大家越不想理他們，他們越要證明自己很能聊天，越要開很爛的玩笑，變成一種惡性循環，讓人覺得好好聊天很難嗎？

第四名：牡羊座

牡羊座的人相當熱情，他們落落大方總是侃侃而談，個性直接又活潑，但這卻不代表他們是「優秀的聊天者」，喜歡聊天互動的他們，有時候會太過專注地在表達自己的感受，尤其遇到跟牡羊座持相反意見的人，他們通常不太有辦法很圓融的回應，除非星盤裡面有很會聊天的風象星座，那會好上許多，但大部分的牡羊座會很直接的表達不認同，敷衍、甚至一臉不屑。

你可以說牡羊座率真直接，但若遇到理念不同的人幾乎根本聊不下去。特別在職場上很容易會因此而遭惹到小人而毫不自知。此外，他們如果遇到委屈的事情就會很想一股腦地發洩出來，尤其對親近的人特別會這樣。建議牡羊座的人在發洩情緒時也要觀察一下周遭的狀況，這樣更能維持良好人際關係喔。

第三名：水瓶座

水瓶座的人其實是非常熱愛聊天的，雖然是風象星座，但他們是非常固執的一群人，這份固執展現在他們對事情的看法與體驗，通常其他人很難能說服他們，內心其實非常多雷點的水瓶，有時候會突然爆炸，讓旁邊的人傻眼，想說看起來很海派大方的他們為何突然這樣？而另外一種邏輯型的水瓶座，因為交友廣闊，見多識廣，他們的邏輯很特別又觀察力強，常常可以發現其他人思考上的盲點，而他們秉持著說開才能真正幫到人的善良意念，導致很容易在聊天中說的太多，雖然意見給得很真誠，但常常太過尖銳讓人感覺你是撿到槍嗎？為什麼這麼嗆？產生讓人無言接話的局面。

第二名：金牛座

金牛座的人非常的溫和敦厚，他們雖然不是人群中最幽默最精彩的話題帶領者，但卻是最能傾聽的人，容易陷入認真思考的他們，會認真思考旁人隨便亂開的玩笑，甚至會把大家瞎鬧的言論信以為真，這是他們的優點也是缺點，需要找聽眾的人會覺得金牛座讓人安心自在，而他們認真傾聽思考的模樣讓人能覺得自己是重要的。

但若今天是在一個需要快速思辨的聚會上。他們慢慢來的個性會很容易不小心句點別人，或已經聊到下一段了，他們才接住上一段的核心重點，不小心又把話題拉回去，若是聚會的人金牛座都不熟，不太好意思表達的他們甚至會直接沉默，沉默到像是石沉大海，有可能會導致其他人感到尷尬，而這種不是不願意聊，卻聊不太到的情況，反而讓人不太好處理呢！

第一名：處女座

處女座的人精神敏感又心思細膩，思考快速又非常有邏輯，但他們天生就是有辦法偵測到那些不太對勁的蛛絲馬跡，而敏感的他們很容易因此而產生情緒，導致呈現攻擊的狀態，通常會要求把事情攤開來講，把雙方邏輯梳理清楚再來論述，但這樣的作法常常會讓人感覺，天啊！你們的毛會不會太多！

而在工作聚會上他們很懂得不讓真實的自己浮現出來，除非是處女座是上司，在跟下屬溝通時才會展現，而在讓他們安心的家人朋友與情人面前，很容易表現出這尖銳的一面。這會使得聊天的人不知道現在處女座是在用討論的方式想真的聊聊呢？還是藉由這樣的言語在爆炸自己的情緒，常常聊一聊就變成無法招架了呢！