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天神唯一指定！哪些生肖注定有神助？

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天神唯一指定！哪些生肖注定有神助？(圖片來源：Shutterstock)
天神唯一指定！哪些生肖注定有神助？(圖片來源：Shutterstock)

隨著「九天玄女」影片的爆紅，相信大家也都想得到天神指定的能量吧！如果依照五行方位來解析十二生肖，可以看出哪些神力會降落在你身上喔！現在就跟著科技紫微網一起來探討生肖與地支的奧妙關係吧。

生肖鼠、馬、兔、雞
愛神降臨，桃花浪漫
此四生肖分別坐落在四桃花地：子、午、卯、酉的位置。這代表此人先天人緣較佳，交際能力和個人魅力容易散發，桃花自然比一般人開得更燦爛，有機會收穫美好的愛情

但是這個位置也有一個問題，若是自制力不夠，或是過度以愛情為生活重心，恐怕會陷溺在感情世界中，風花雪月有餘，現實生活不足，也就是偏向浪漫而不太務實。必須把內心的天秤調整得較為平衡，才能情場得意，生活也如意。

生肖龍、狗、牛、羊
財神護佑，開源節流
此四生肖分別坐落在四墓庫地：辰、戌、丑、未的位置。代表此人善於理性規畫、精準算計，對於儲蓄投資有濃厚興趣，自律工夫高，存錢能力強。等到本錢雄厚時，能夠再轉為更高收益的投資管道。存摺上的數字，就是激勵他向前的最好動力。

在工作上，這些生肖也要求自己有競爭力，才能賺取更多酬勞。他們會想盡辦法開源節流，願意用眼前的苦日子來換取將來的好日子。他們的一生，就是持續朝著富裕的方向前進。

生肖虎、猴、蛇、豬
福神相伴，把握良機
此四生肖分別坐落在四驛馬地：寅、申、巳、亥的位置。他們的活動力強，反應快，善於溝通與交涉，又極能吃苦耐勞，只要在外闖蕩一陣子，往往就能結識人脈、開拓市場、找到商機，所以社會歷練非常豐富，並擁有令人欽羨的事業資源。

正因為能跟緊社會脈動、熟練人情世故，把握訊息和機會的能力自然更勝於其他人。俗話說近水樓台先得月，這些生肖總能比別人更先一步看到一些大好機會，福氣當然不會少了。

四柱論命系統中，出生年份雖然僅是其中的一柱，但相較於其他月日時三柱，它的穩定性與持久性更強，可掌控性也更高。如果先天有此優勢或特點，即意味著當事人不但能在相關方面占到便宜，還能事半功倍，實在應該好好利用。所謂「天助自助者」，如果既不相信又不重視，壓抑了自身的大好潛力，眼中只看到其他人的優點，恐怕再好的命也會被浪費了。

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