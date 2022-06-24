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不愛了就不回頭！3星座分手特別絕情 雙子傷口癒合速度極快

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不愛了就不回頭！3星座分手特別絕情(圖片來源：Shutterstock)
不愛了就不回頭！3星座分手特別絕情(圖片來源：Shutterstock)

走過必留痕跡，愛過就有回憶。不過，對某些星座來說可不是這樣，他們愛的時候轟轟烈烈，一旦死心放手就絕不回頭，即使被人冠上「絕情」罪名也毫不在乎。今天大家就來和科技紫微網一起看看，究竟是哪些星座上榜吧！

雙子座

雙子座個性多變，非常喜歡新鮮感。深入骨子裡的那種不安分感，以及對生活無止境的探索慾，會讓他們很難安於感情的日漸平淡。如果再加上感情本身不完美、有問題，他們就會萌生退意。

當一段感情真的讓他們失望到了分手的地步時，雙子座的熱情早已降到冰點。因此他們不但會灑脫放手，絕不留戀，而且傷口癒合速度極快。比起一段已經出現裂縫的感情，外面的各種新奇事物更能吸引他們的心思。此時的雙子會極為理性，既然外面的繽紛世界總能讓他找到轉移注意力、安放情傷的角落，又何必回頭再重蹈覆轍呢？

獅子座

獅子座很好強，常在現實與完美的差異之間掙扎。這種矛盾感讓他們雖然在感情裡有真愛，但在分開後卻會極其冷酷！當他們認定一個人時，就會掏心掏肺對他好，丟掉所有原則，努力求得好結果。但當愛情的結果不盡人意時，隱藏在無限柔情背後那高傲不屑的一面就會被重新打開。

自尊心一向是阻止獅子座回頭與舊愛復合的最大障礙。由於在愛情中給得太多，寄望太高，當這種美好的期許被推翻，只能分手告終時，自尊心就會逼著他們再也不回頭。他們寧願忍受失去的痛，也不願再繼續在同一個人身上浪費時間。

水瓶座

水瓶座那飄忽不定愛自由的性子，讓他們很難愛上一個人，即使愛上了，也不代表就是認定了。遇到愛情時，他們的理想主義就會沾染上現實的色彩。他們能以聰明睿智的觀察推算著感情的變化，算得非常之遠。

水瓶座看起來好像對感情特別灑脫，但這其實並不是因為他們無情無義，而是他們太善於觀察推理，能從相處的蛛絲馬跡中，及早察覺一段感情是否會有結局。一旦水瓶座承認了分手的事實，要想讓他們再次回頭，基本上很難。他們的性格本身就難以安定，而不善假裝的真實個性只會驅動著他們去追尋更好的人事物，留下頭也不回的背影。

人們常說，真正愛一個人是很難放手的。但是愛一個人也需要有回應，一旦付出了百分之百的愛，卻得不到回應，看不到未來，那麼死心只是早晚的事，拖著不結束也不過是自欺欺人。因此，以上3個星座與其說是心狠，不如說他們早就看透了感情的真相，能夠為自己及時止損。

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