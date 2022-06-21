5星座到處受歡迎！射手憑熱情、水瓶靠「異次元魅力」

人緣這種東西，是與生俱來的吸引力。有人天生就是交際高手，因此勢必貴人多、機會也比別人多。十二星座裡，哪些星座天生具有好人緣呢？科技紫微網今天就來點名五個人緣最好的星座，猜猜其中誰最受歡迎！

TOP1 射手座

射手座是當之無愧的人緣第一名。他們有迅速和人打成一片的特殊技能，總是三言兩語就能跟對方找到共同話題；總是抱著熱情參與每件事，炒氣氛簡直是信手拈來；再加上開朗的性格使然，不太計較小事，別人當然更樂於與他們親近。

TOP2 天秤座

不管生來相貌如何，天秤座都能靠打扮、靠氣質來維持人氣。他們八面玲瓏，能夠貼心的注意到每個人的狀況，避免有人被孤立或冷落。還有呢，你如果遇到麻煩，找天秤座出主意就對了！通常你都能從他們那兒得到公正客觀的意見，因為「選擇障礙」都留給他們自己了。

TOP3 牡羊座

牡羊座靠著待人真誠、積極樂觀，能夠交到不少朋友。再加上他們講義氣、不記仇，不願在人背後說三道四，寧可乾脆而大方的正面溝通，而不像有些人陰陽怪氣指責、小氣巴拉計較。誰不想要這樣的朋友呢？

TOP4 獅子座

獅子座是那種「你對我一分好，我就還你十分好」的大哥大姐型人物。他們喜歡結交朋友，也善於珍惜朋友。朋友需要幫助的時候，獅子座總是第一個挺身而出的人。再加上他們的領導能力，這樣的人還會人緣不好嗎！

TOP5 水瓶座

雖然水瓶座很在乎個人隱私，又偶爾有點忽冷忽熱，但卻不妨礙他們有充分的個人魅力。各種有趣的梗，他們瞬間就能理解並且接招；而他們天馬行空的「異次元魅力」，也會讓朋友覺得很有趣，進而收穫不少友誼。

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