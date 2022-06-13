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心理測驗／是相機還是開關？測出你想追求安定或是刺激變化

聯合新聞網／ 綜合報導
透過心理測驗，瞭解自己比較喜歡變化或是安定。圖片來源／ingimage
透過心理測驗，瞭解自己比較喜歡變化或是安定。圖片來源／ingimage

有些人希望能獲得安定的生活，也有人喜歡追求刺激，向未知的變化挑戰。日本網站「TRILL」最近就分享一則心理測驗，可以看出自己是屬於偏向安定，還是追求變化的性格。

請問：圖中的這個東西，你認為它是什麼呢？

圖中的東西，你會看成什麼呢？圖擷取自TRILL
圖中的東西，你會看成什麼呢？圖擷取自TRILL

A 滾筒式洗衣機

B 弓箭標靶

C 照相機

D 按鍵開關

選擇A滾筒式洗衣機的你，是「想要追求變化」的人。你有著對新鮮事抱持著濃厚興趣，不管什麼都想積極追求的性格。至今你挑戰了不少事物，因此累積了相當豐富的經驗，你也為此樂在其中。不過做事前稍微欠缺思慮，是你比較需要注意的地方。

選擇B弓箭標靶的你，是「想要追求安定」的人。比起驚喜連連的日子，忍耐力高人一等的你，更渴求事事平安順利，平凡而一點一滴累積的生活。在安定的環境下，你才能發會自身所長，即使重複著相同的事情，你也能夠甘之如飴，好好完成自己的本分。

選擇C照相機的你，是「稍微想追求變化」的人。你有著強烈的好奇心，對許多事物都抱持興趣，進而想要充滿刺激與變化的生活。不過正因為好奇心太強，所以在探索一件事物的途中，你就會因為感到膩了，而把目光轉移到其他東西上。以長遠來考量，還是盡可能把事情完成，才是比較合適的作法。

選擇D按鍵開關的你，是「稍微想追求安定」的人。對於自己已經習慣的規律，你本身不太會有想要改變的意願。不過如果有什麼流行趨勢出現，你就會受到影響而產生動搖，無法堅持本來的立場。而決定做出改變的時候，你又會因為迎向未知的挑戰，而內心感到非常不安。

心理測驗

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