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唐綺陽星座運勢週報：金牛工作表現突出 獅子迎接萌芽感情

聯合新聞網／ 唐綺陽
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供

【唐綺陽星座運勢週報6/13-6/19】

重要星象：海王星停滯、水星二度進雙子、土海密切相位

海王星停滯，能量場轉換的時段，過往的辛苦有機會看到成果。水星二度進雙子，反思人際關係及表達方式，做好調整重新出發，找到對的方法，讓學習能力更加蓬勃。土海密切相位，受苦受難者備受關注，反思管控嚴格的意義。

工作注意：金牛、處女、天蠍、雙魚

金牛：表現突出，有高升得獎機會

處女：眼光放向海外，擔任仲介橋樑

天蠍：專業表現特別引起矚目

雙魚：想法及執行能力讓人驚艷

桃花注意：牡羊、獅子、射手、魔羯

牡羊：情感控制得宜能避免誤會產生

獅子：勇敢迎接萌芽的感情

射手：有機會從朋友變情人

魔羯：柔性付出得到正面回饋

財運注意：雙子、巨蟹

雙子：用心思考財務的分配

巨蟹：花時間處理金錢的調度

健康注意：天秤、水瓶

天秤：注意內分泌或循環問題

水瓶：凡事親力親為，當心過勞情況

星座運勢 每週星座運勢 唐綺陽

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