聽新聞
test
0:00 / 0:00
唐綺陽星座運勢週報：金牛工作表現突出 獅子迎接萌芽感情
【唐綺陽星座運勢週報6/13-6/19】
重要星象：海王星停滯、水星二度進雙子、土海密切相位
海王星停滯，能量場轉換的時段，過往的辛苦有機會看到成果。水星二度進雙子，反思人際關係及表達方式，做好調整重新出發，找到對的方法，讓學習能力更加蓬勃。土海密切相位，受苦受難者備受關注，反思管控嚴格的意義。
工作注意：金牛、處女、天蠍、雙魚
金牛：表現突出，有高升得獎機會
處女：眼光放向海外，擔任仲介橋樑
天蠍：專業表現特別引起矚目
雙魚：想法及執行能力讓人驚艷
桃花注意：牡羊、獅子、射手、魔羯
牡羊：情感控制得宜能避免誤會產生
獅子：勇敢迎接萌芽的感情
射手：有機會從朋友變情人
魔羯：柔性付出得到正面回饋
財運注意：雙子、巨蟹
雙子：用心思考財務的分配
巨蟹：花時間處理金錢的調度
健康注意：天秤、水瓶
天秤：注意內分泌或循環問題
水瓶：凡事親力親為，當心過勞情況
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言