殺破狼周運勢／巨蟹當心發生財務糾紛 水瓶恐有第三者想介入

殺破狼2022年6月13日～6月19日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的冥王星相位良好，同時水星順行回到面試宮位，面試新工作很順利，很快就可收到錄取通知。工作穩定的白羊座，許多事務的執行效率明顯變快了。

金錢運方面，天王星與金星持續合相在金錢宮位，會有臨時性的外快可接，可以賺些零用錢補貼生活費，或是獲得划算的價格買到全新的3C產品，幫助自己工作賺錢所需。

本週須注意的部分

感情運方面，在心靈宮位的海王星受到滿月能量影響，秘密戀情曝光，遭人在背後議論。某些白羊座暗戀的對象要到外地工作、唸書或生活，今後兩人的生活圈會越拉越遠。

健康運方面，木星與火星齊聚在命宮，依然要當心血光之災，發生意外傷害的機率較高。工作或生活過度勞累，肝火較旺，容易嘴破、長痘痘。代謝變得緩慢，有發福的傾向。

金牛座：

整體運勢

金錢運方面，滿月發生在財務宮位，某筆分期付款的債務在此時清償完畢，經濟狀況會輕鬆許多。有投資習慣的金牛座，會在相對高點出脫掉手上的標的，獲利了結，小賺一筆。

感情運方面，金星與天王星合相在命宮，目前陷入前衛的戀情中，周遭有些人不太能接受，但你依然不顧一切去愛。某些金牛座與某個有好感的對象閃電交往，兩人一拍即合。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星受到滿月影響，被某些朋友帶去聽直銷大會，或是加入宗教團體，被迫購買一些昂貴又沒用的東西。某些金牛座要當心被詐騙，此時千萬不要起貪念，或佔人便宜，會因此得不償失。

工作運方面，在志業宮位的土星受到命宮的金星影響，對於令人不舒服的職場現況，抱持著擺爛或逃避的態度，會使得自己在工作領域的處境更為不利。某些金牛座想轉換跑道，但大環境不佳，找工作時到處都碰壁。

雙子座：

整體運勢

人際關係方面，木星與火星齊聚人際關係宮位，有機會多參與一些特別的活動，認識新朋友，可建構重要的人脈網，某些雙子座遭遇困難，會有貴人伸出援手幫忙。

金錢運方面，在財務宮位的冥王星相位良好，開始學習運用媒體傳播自己引以為傲的知識，或是出版一些商品，可增加一些被動性收入。有投資習慣的雙子座，因投資眼光精準，靠著股息收益，生活可以過得十分寬裕。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在情感宮位，與情感對象容易鬧情緒，覺得對方無理取鬧，甚至因為小事情而分手。某些雙子座則是莫名其妙被喜歡的人封鎖，對方無緣無故消失。

工作運方面，在志業宮位的海王星受到滿月影響，職場上得力的助手或是很好的同事閃電離職，工作陷入麻煩中。某些雙子座則是在職場中被競爭對手陷害，造成名譽或財產的損失。

巨蟹座：

整體運勢

工作運方面，滿月發生在工作宮位，同時木星與火星齊聚志業宮位，某個任務或職務在此時結束，即將接受更具挑戰的新工作。某些巨蟹座對目前的職場感到倦怠，目前正準備轉換跑道，或是自己創業。

感情運方面，在感情宮位的冥王星與遠行宮位的海王星有良好連結，與另一半會有一起遠行、旅遊的計畫，計劃行程的過程會使感情更為甜蜜。某些巨蟹座則會被外國人搭訕，或是陷入異國戀情中。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的金星受到土星影響，會被週遭的親朋好友情緒勒索，軟硬兼施，被要求購買保險，或是幫忙做業績。某些巨蟹座則要當心與人發生財務糾紛，借出去的錢無法討回。

健康運方面，在心靈宮位的太陽受到滿月與海王星影響，因為某些事件而感到焦慮，睡眠狀況不佳，此時會是心理疾病好發的高峰期。土星持續停留在疾厄宮位，深受慢性疾病困擾已久，雖然不是大毛病，發作起來卻痛苦得要人命。

獅子座：

整體運勢

學業運方面，木星與火星齊聚在學業宮位，相位良好。論文或研究表現優異，可登上重要的期刊，或是參與學術研討會。某些獅子座則是有出國交換學生、或是到海外留學的機會，正在辦理相關事宜。

工作運方面，金星與天王星合相在志業宮位，會突然在短期內成為名人，或是在工作領域中大出風頭。但因金星受到夥伴宮位的土星影響，在享受榮耀的同時也會遭受到許多人的嫉妒。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在戀愛宮位，同時感情宮位的土星相位不良，與喜歡的對象關係不穩，發生經常性的爭執，在滿月期間很容易分手。有小孩與寵物的獅子座，孩子身體狀況不佳，甚至在此時失去他們。

人際關係方面，在人際關係宮位的太陽受到滿月與海王星的影響，不要讓別人介入自己的情感問題中，容易被厭煩，不知不覺被人封鎖。某些獅子座與人發生金錢或情感糾紛，甚至需要透過訴訟討回公道。

處女座：

整體運勢

遠行運方面，金星與天王星合相在遠行宮位，有朋友揪團一起到海外旅遊，很快就要動身，心中十分雀躍。某些處女座會需要到海外出差，差旅待遇極佳，可惜沒有時間可以偷閒觀光。

金錢運方面，木星與火星齊聚財務宮位，善用信用卡的紅利優惠，可購買到物超所值的用品。有投資習慣的處女座，雖然帳面還在虧損狀態，但投資標的指數慢慢回升，有點耐心，長線可期。

本週須注意的部分

家宅運方面，滿月發生在家宅宮位，家人情緒不佳，或是身體狀況不良，讓你頗為擔憂。某些處女座必須在短期內搬家或離家，但太多東西無法帶走，使你必須忍痛捨棄掉一些很有回憶性的東西。

工作運方面，在志業宮位的太陽受到滿月與海王星影響，職場上的合作夥伴出包，連帶你也受到拖累，職務會因此調整，甚至被解僱。某些處女座則是因為工作異動，需要離家或搬家，各種雜事忙得焦頭爛額。

天秤座：

整體運勢

感情運方面，火星與木星齊聚在感情宮位，與另一半有結婚的共識，甚至已經在辦喜事。單身的天秤座會邂逅極具吸引力的人，由性而愛，確立雙方條件適合之後再交往。

旅遊運方面，滿月發生在旅遊宮位，已計劃好和朋友們揪團去旅遊，目前票務、機票、旅宿皆已準備完妥，近期內就會出發。某些天秤座則是完成一趟極具挑戰性的旅程，非常有成就感。

本週須注意的部分

金錢運方面，金星與天王星合相在財務宮位，有小小偏財運，可買彩券試試手氣，但由於金星受到子女宮位的土星影響，有小孩或寵物的天秤座，會因為孩子們的身體狀況不佳，花很多錢在醫療費用上。

工作運方面，在工作宮位的海王星受到在溝通宮位的滿月影響，在職場被上司或客戶以情緒化的言語謾罵與污辱，心情低落，甚至負氣離職。某些天秤座則是經常需要與海外客戶聯絡，但外語能力不足，溝通發生困難。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，木星與火星齊聚工作宮位，工作的忙碌，可忘卻許多煩惱之事，由於表現亮眼，工作成就滿滿。某些天蠍座的工作執行效率極佳，短期內就把堆積如山的文件都處理完成。

學習運方面，在學習宮位的冥王星相位良好，期末成績良好，未來學業發展的方向確立，心中感到踏實。參加大考、正在選填志願的天蠍座，堅定自己所嚮往的學校與科系，會如願金榜題名。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的海王星受到滿月影響，與曖昧對象會先嘗試親密關係是否合適，再決定要不要交往，卻可能惹上爛桃花。單身的天蠍座不惜傾家蕩產，也要支持偶像代言的週邊產品，或是花很多錢購買動漫商品。

家宅運方面，在家宅宮位的土星受到金星影響，家中因為修繕問題，某些區域受到破壞，生活上需要忍受一些不便。某些天蠍座的家人需要長期照顧，或是經常發生言語衝突，情緒忍耐已到了臨界點。

射手座：

整體運勢

工作運方面，金星與天王星合相在工作宮位，突然承接一個光鮮亮麗的任務，會是職業生涯中的第一次嘗試，覺得十分新鮮有趣。某些射手座則是工作量減少，或需要分流上班，多了很多空閒時間可以休息。

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星相位良好，除了正職之外，會有各種外快可接，累積起來也賺進不少零用錢。某些射手座會用盡各種方式購買，或競標到某項限量版的商品，物質慾望獲得滿足，

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在命宮，受到太陽與海王星影響，情感對象的情緒起伏劇烈，在一起生活已經不再快樂，會決定在此時分道揚鑣。某些射手座的親密關係較頻繁，這段時間的懷孕機率較高。

健康運方面，滿月發生在命宮，本週腸胃狀況不佳，當心吃壞肚子，女性則要注意婦科方面的問題。金星與天王星合相在健康宮位，依然要留意病毒感染，造成喉嚨發炎，神經系統也可能遭到破壞，某些感官功能突然喪失。

摩羯座：

整體運勢

家宅運方面，木星與火星齊聚家宅宮位，住宅需要大刀闊斧整頓，許多老舊物品必須斷捨離。某些摩羯座需要購屋或搬家，這段時間會找到理想的物件，很迅速就能入住。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的太陽受到滿月與海王星影響，在職場承擔的責任過多，對工作嚴重倦勤，想好好放長假休息，甚至在此時閃電離職。某些摩羯座則是覺得同事或客戶很難溝通，整個辦公室的氣氛令人感到很不舒服。

感情運方面，滿月發生在心靈宮位，同時在戀愛宮位的金星受到土星影響，會放下一個曾經在心中很重要的人，對方可能已經結婚，過著幸福的生活，你再也不需要掛念對方了。

學習運方面，在學習宮位的海王星受到滿月能量影響，因為長時間停課或遠距教學的影響，有許多功課要補交，甚至需要暑修。參加大型考試的摩羯座，選填志願時未思考清楚，分發到一個陌生的學校或科系就讀，對未來感到茫然。

水瓶座：

整體運勢

旅遊運方面，木星與火星齊聚旅遊宮位，很多朋友邀約你湊團出國旅遊，每個行程都十分有趣，會同時參與好幾個團。某些水瓶座會挑戰難度較高的旅行方式，征服高山，或是騎車環島，從中獲得成就感。

學習運方面，木星與火星齊聚學習宮位，會想學習某些新的技藝或學科，可遇到優秀的指導者，很快就能開竅，並深入研究。正在參加大型考試的水瓶座，則會如願進入自己理想的科系就讀。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的太陽受到滿月能量的影響，會出現強勁的競爭者，對你喜歡的對象展開追求，令你感到不安。感情穩定的水瓶座，則要當心有人挑撥兩人的情感，或是有第三者想介入你目前的關係中。

人際關係方面，滿月發生在人際關係宮位，受到海王星影響，某個朋友的情緒不穩定，會想偷偷封鎖對方，不想吸收負面能量。此時也可能會與人發生金錢或情感上的糾紛，為人處事謹慎為佳。

雙魚座：

整體運勢

金錢運方面，木星與火星齊聚金錢宮位，最近會有許多賺外快的機會，雖然都是臨時性質的工作，但累積起來也可攢下不少錢。固定收入也大幅增加，生活過得較為揮霍。

旅遊運方面，在旅遊宮位的金星與天王星呈現合相，有好朋友揪團要一起去旅遊，時間上可能較為倉促，但你不加思索就決定參加了。某些雙魚座則是因為一些因素需要暫時住宿在旅店，使用高級設備，身心感到療癒。

本週須注意的部分

工作運方面，滿月發生在志業宮位，對於工作嚴重倦勤，結束掉某些案子後，會想休個長假，甚至辭去原來的工作，重新思考職場生涯規劃。某些雙魚座需要臨時支援別的部門，會需要暫時離家到外地工作一陣子。

感情運方面，在命宮的海王星受到滿月能量影響，無法在現在的情感對象上獲得心靈層面的支撐，同時也感覺雙方沒有未來可言，本週很容易陷入想與對方分手的抑鬱情緒中。

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