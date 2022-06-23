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12星座誰財路最廣？從上升星座看「財富密碼排行」

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哪些星座財路最廣？從上升星座看財富密碼(圖片來源：Shutterstock)
哪些星座財路最廣？從上升星座看財富密碼(圖片來源：Shutterstock)

你想發財，卻總覺得自己沒那個命嗎？其實，人生很長，誰以後能變得有錢還不一定呢！從星座來看，四十歲以後，上升星座的特質會逐漸明顯，你想知道你上升星座的財路有哪些特質？哪些上升星座的財路最廣？現在就跟著科技紫微網來查詢你的財富密碼排行吧！

TOP1 上升天蠍座
財帛宮落在射手座，天生自帶幸運加持，能夠輕鬆得到自己最需要的資源，也很擅長運用手頭的金錢投資增值，來達到賺錢的目的。你們的理財視野比較長遠廣闊，不會聚焦在一點蠅頭小利上，因此不容易在短期投資上翻車。你們之中部分人會有出國的經歷，且有容易在外地發財的特質。

TOP2 上升牡羊座
財帛宮落在金牛座，這是一個非常有利於存儲資產的星位。你們天生比別人更愛賺錢，對金錢的敏銳度高，滿腦子都是賺錢的主意。又因為勤勞踏實，有些人從學生時代就開始嘗試自己兼職或做副業賺錢，這一生中讓錢越滾越多不是什麼難事。

TOP3上升水瓶座
財帛宮落在雙魚座，使你們的天生直覺十分敏銳，因此可透過藝術、文學等方面的才華賺錢。另一方面，你們從小到大都比較受照顧，在家靠爸媽，出門有朋友，一路上貴人不斷，不太需要自己操心，自然有人為你提供資源。

TOP4上升處女座
財帛宮落在天秤座，這代表你們是講究生活品質的人，在社會上最適合的求財方式是與人打交道，也就是跟別人合作、合夥等方式。你們在藝術、法律等領域有賺錢天賦，而理性消費的好習慣也讓你們存下了不少錢呢！

TOP5上升巨蟹座
財帛宮落在獅子座，這意味著你們對金錢的態度非常積極。對你們而言，錢就是一種尊嚴和自我價值的象徵，所以在賺錢這件事情上多半很努力上進。你們的執行力強，擅長領導團體來做出一番成績，因此創業當老闆的人不在少數喔。

TOP6上升雙子座
財帛宮落在巨蟹座，因此繼承運還不錯。就算原生家庭的支援不夠多，你們在不動產方面的運氣還是比別人旺，例如能在合適的時機購入升值力強的房子，或是容易受到饋贈等。另外，你們在金錢這件事情上非常重視安全感，所以多能存下為數不少的存款。

TOP7上升摩羯座
財帛宮落在水瓶座，導致你們的金錢來源不太穩定，收入時高時低。多能靠副業或者炒股投資等小賺一筆，但同時這些途徑也暗藏著一定的風險。不過，你們對趨勢變化的敏銳度極高，對新領域十分關注，這種對未來的遠見很有機會幫助你們大撈一筆喔！

TOP8 上升雙魚座
財帛宮落在牡羊座，這表示你們其實不缺乏賺錢的能力和機遇，因為行動力與速度都是獲取金錢的關鍵。你們也樂於不斷尋找賺錢的方法，很適合開創新事業來賺錢。但可惜的是，你們的理財能力比較不佳，經常衝動式消費，錢來得快去得也快，要注意啊！

TOP9 上升射手座
財帛宮落在摩羯座，這是一個適合穩定工作的命盤，而且生活崇尚節儉。你們對待金錢的態度端正積極，但少了那麼一絲冒險精神。雖然你們不怕吃苦，但卻顧慮太多，不少好機會可能就因此流失。

TOP10 上升天秤座
財帛宮落在天蠍座，意味著你們比一般人更容易有一夜致富的運氣。但是你們大多數的時候對待金錢的態度過於極端，喜歡預支消費，也容易將太多錢花在實質效益沒那麼高的物品上，導致散財。記得控制物慾、踏實存錢，別把心思花在守株待兔上面。

TOP11 上升金牛座
財帛宮落在雙子座，能夠靈活的思考處理物質與金錢的關係，擅長通過交流、文字訊息等方式賺錢。但同時也比較容易花錢，對待金錢的態度很隨性，心血來潮訂個飲料、擺個下午茶請客，或是買個知名伴手禮給家人享用，這讓你變成月光族的機率很高。

TOP12 上升獅子座
財帛宮落在處女座，金錢方面的先天格局不夠開闊，一般都是靠證照或者進修來讓自己增值，偏向以穩定理財來實現財務目標，賺大錢的機遇不大。但又經常因為好面子或過於計較得失，花了許多不該花的冤枉錢，使你難以聚財。

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