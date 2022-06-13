愛逞強、忽冷忽熱！下半年3星座當心感情出問題

2022年馬上就要過完一半了，上半年的兩波水逆有沒有讓你累積不少心煩的事情呢？在這種心煩意亂的時期，更要多留心自己的感情狀況，避免出問題喔！今天科技紫微網要特別提醒以下三個星座，下半年務必提高警戒，多放些心思經營你的感情！

巨蟹座

耐心迎戰難關必有收穫

巨蟹座今年的感情和事業運都很不錯，非常有利於遠行求學、自我提升、婚戀生育這幾個方面。尤其在上半年，積極努力的行動使你有機會跳轉到新的平臺。但問題就在於，所有事情重疊在一起時，你將分身乏術。

本年度下半年，你要面臨愛情與麵包的艱難抉擇。你可能會面對現實、工作和家庭的種種阻力，這將讓你認真思考是否要繼續目前的感情。想婚的巨蟹座會因為瑣事纏身而感到煩躁焦慮；已婚的巨蟹座可能有添丁之喜，但這也造成配偶間的不少言語衝突，不利感情的穩定。

貼心建議：雖然現實多有波折，但只要用積極的心態看待，你會發現2022年是你們事業愛情雙豐收的一年。該發生的事情總會發生，只是先後早晚之分而已。面對困難，及時溝通，共同應對。

牡羊座

揮別錯的才能和對的相逢

今年的感情運勢呈現先抑後揚的趨勢，變數不斷。如果在這段感情裡你的需求一直得不到滿足，反而充滿了不滿、不安、不開心，那麼很可能在今年累積到一定的程度後，你便不得不揮手告別，因為你已更清楚自己適合怎樣的對象。

在認清他人的這一年中，你也看見了自己的不足，比如自己可能不太成熟，或在經營感情上缺乏經驗。如果過去你長期依賴著某個人，今年的變動會讓你走出舒適區，試著自己獨立，是一個用吃苦頭來買教訓的機會。

貼心建議：反省是好事，但不要因為他人的否定而輕易自我懷疑。感情的事沒有絕對的對錯，應該注重的其實是兩人合適與否。在這段感情裡你沒有得到肯定，在下一段將會得到。

摩羯座

情緒穩定就是幸福的根本

摩羯座這一年的感情生活多有糾紛，不是特別順心。其實這主要源於你們今年的情緒不夠穩定，讓你們對身邊的人總是忽冷忽熱，對感情生活產生不利的影響。在戀愛關係裡，自尊心太強絕對不是什麼好事，該低頭的時候就低頭，不要逞強。

另外，不少摩羯座對待感情的態度是「嫌麻煩」。比如，你想擺脫單身，但又懶得去認識新朋友；想要挽回舊情人，可是又自己認為「對方應該不想吧！」想要維繫跟另一半的感情，卻覺得好麻煩，還是得過且過好了。結果就是，擺爛成癮，問題越滾越大。

貼心建議：任何事情都是耕耘才有收穫，若不肯用心經營感情，就容易造成難以挽回的局面。所以今年摩羯座在對待感情時，請拿出耐心，不要怕麻煩，穩定自身的情緒，對你一定有好處。

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