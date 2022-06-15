選對才能長久！十二星座最適合的婚姻模式

童話故事的結局總是「王子和公主幸福的生活在一起」，但是現實生活總不是這麼一回事。到底要怎麼樣做，才能讓兩個人一起長長久久的走下去呢？其實，選對適合你的婚姻模式很重要。科技紫微網今天要來告訴大家，十二星座各自適合怎樣的婚姻模式？

原始慾望型婚姻

適用族群：牡羊座、射手座、天蠍座

古人說：「食色性也」。對這幾個星座而言，親密伴侶在熱情與激情方面合不合得來實在太重要了，只要能維繫兩人之間的慾望和激情，愛意就不會憑空消失。不管生活裡有什麼摩擦，床頭吵床尾和，只要能上床，就有轉圜的空間。

這幾個星座的熱情如果無法得到滿足，只怕婚姻的穩定程度會大打折扣。兩人各自想東想西，沒有交流，感情就會越來越淡。當然了，如何保持熱情的溫度，也是需要努力的，為了要常保情趣，偶爾出去約會一下，或是在生活中花點小巧思，增添不同的樂趣，就能有很好的效果喔！

升級打怪型婚姻

適用族群：巨蟹座、處女座、摩羯座

這幾個星座完全是以結婚為前提來談戀愛的。比起天雷勾動地火的愛情，他們更在意的是兩人能不能在生活中相互扶持、共同進步。在人生這場漫長的馬拉松之中，找到一個踏實可靠的隊友一起前進，實在非常重要。有了婚姻帶來的約束和責任，他們就會有動力時時提醒自己要成為更好的人。

對這些星座來說，最適合他們的就是這種1+1>2的婚姻模式。找一個人來與自己互補，累了有港灣可以停靠，偷懶的時候有人在一旁鞭策、指點，這樣一起在人生路上打怪升級，日子才會越過越好。

門當戶對型婚姻

適用族群：金牛座、天秤座、獅子座

這幾個星座需要的是勢均力敵的愛情。他們的安全感建立在看得見、摸得著的事情上，是夫妻之間柴米油鹽醬醋茶的事。如果兩人在這些事的眼界、格局、消費理念等實力上都相差甚遠，又無法達到讓步與妥協，對這幾個星座來說將會無法忍受，一定會大吵小吵不斷。

「門當戶對」指的不盡然只有經濟實力相當，其實還包括成長經歷或教育背景的相似。對這些星座來說，只有實力對等，才能彼此平等。若有一方太強勢，使另一方感到壓力，或者強勢的一方覺得另一方配不上自己，久而久之就會互相埋怨，難以長久。

靈魂伴侶型婚姻

適用族群：雙子座、水瓶座、雙魚座

這幾個星座的婚姻生活裡一定不能少了「愛」這個調味劑。比起選一個合適的對象，他們更堅持選一個相愛的對象。當激情退卻後，生活與相處問題開始浮出水面，接下來要用什麼來繼續維持婚姻呢？對這些星座而言，心裡有愛，就能相互讓步、包容、堅持。

其實，因為這幾個星座很有自己的想法，容易產生「沒有人真的懂我」的孤獨感，所以他們需要的對象，是一個能夠真正理解他們的人。在忙碌的工作以後，回到溫暖的家，在家人身邊，一切疲憊都能被撫平，他們相信這就是婚姻的意義。

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