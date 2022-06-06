端午過後本週財運TOP5 B型加這生肖千萬別錯過6月10日

想要賺大錢發大財，除了要靠本身努力之外，有時也需要機運的配合。日本網站「ananweb」最近就以血型、生肖分析，選出在本週財運最好的五種組合。

第五名：A型+屬兔

乍看之下這一週的財運有些顛簸，像是本來預計該領的錢卻沒入帳，或者支出超出預測等等。不過這時也會得到額外能夠賺錢的情報，或者受到他人的幫助。運氣最佳的一天在星期二，要花大錢、簽合約等重要的事情，最好選在這天行動。

第四名：O型+屬猴

靠著廣闊的人際關係，將會獲取划算且不為人知的購物情報，無論是實體採買還是線上購物，都能夠盡情大撈一筆。工作方面，只要盡量和他人打好關係，往後也將一帆風順，收入自然越來越多。

第三名：A型+屬馬

屬馬的人從上週開始就有不錯的運勢，而A型在本週則可望能得到意外之財，像是額外的收入或者什麼東西中獎等等。如果身邊同樣有馬年出生的人，不妨彼此聚會、請客贈禮等等，可以更進一步凝聚並強化運勢。週日在機會造訪的同時，也會有危機的徵兆出現，需要多加留意。

第二名：AB型+屬豬

雖說錢財很重要，不過最要重視的是健康狀態。如果不好好注意身體，財運也會離你遠去，因此千萬別在這方面節省開銷。替自己打扮一下，就能遇到想買東西時，正好碰到破盤打折，或者有其他外力支援預算等等的好運。

第一名：B型+屬羊

這組合將會碰上「繼承了什麼重要東西」的狀況，例如同事辭職而接收對方的利多，或者有親人讓渡貴重的珠寶飾品等等。重點在即使再忙碌，也要保持多方探查情報，避免錯失大賺一筆的機會。特別是6月10日是「一粒萬倍日」及「天赦日」重疊的大日子，也是今年最後一次兩個吉日重合的一天，更不能輕易放過。