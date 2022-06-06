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唐綺陽星座運勢週報：天秤別一意孤行 牡羊財運有貴人建議

聯合新聞網／ 唐綺陽
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供

【唐綺陽星座運勢週報6/6-6/12】

重要星象：火、木皆在牡羊，金、天王將合相。

火、木皆在牡羊，眾人感到忙碌，年輕人出頭成為焦點，慎防脾氣暴躁、自以為是者，火能量的影響，好壞分明，有利於發揮自我、為自己奮戰，多加把握七月前，趁勢努力達成夢想。金、天王將合相，金牛座、天秤座不按牌理出牌，轉變既有的模式，金融界有動盪狀況，眾人價值觀丕變。

工作注意：雙子、獅子、天秤、天蠍

雙子：應控制得宜，避免衝太快導致混亂

獅子：尋求有共識的人協助，勝過自己努力

天秤：別一意孤行，多聆聽他人的說法

天蠍：為家或房子而忙，獲得成就感

桃花注意：巨蟹、處女、水瓶、雙魚

巨蟹：相處不如預期，重新思考關係

處女：反思付出的方式，要讓對方能理解

水瓶：有互相喜歡的對象，好好把握機會

雙魚：放輕鬆做自己，桃花反而出現

財運注意：牡羊、金牛

牡羊：貴人的建議，要好好掌握

金牛：扭轉舊有思路，幫助正財運更好

健康注意：射手、魔羯

射手：當心因粗心而受傷

魔羯：思緒混亂睡不好，影響健康

星座運勢 獅子 財運 夢想 唐綺陽 每週星座運勢

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