唐綺陽星座運勢週報：天秤別一意孤行 牡羊財運有貴人建議
【唐綺陽星座運勢週報6/6-6/12】
重要星象：火、木皆在牡羊，金、天王將合相。
火、木皆在牡羊，眾人感到忙碌，年輕人出頭成為焦點，慎防脾氣暴躁、自以為是者，火能量的影響，好壞分明，有利於發揮自我、為自己奮戰，多加把握七月前，趁勢努力達成夢想。金、天王將合相，金牛座、天秤座不按牌理出牌，轉變既有的模式，金融界有動盪狀況，眾人價值觀丕變。
工作注意：雙子、獅子、天秤、天蠍
雙子：應控制得宜，避免衝太快導致混亂
獅子：尋求有共識的人協助，勝過自己努力
天秤：別一意孤行，多聆聽他人的說法
天蠍：為家或房子而忙，獲得成就感
桃花注意：巨蟹、處女、水瓶、雙魚
巨蟹：相處不如預期，重新思考關係
處女：反思付出的方式，要讓對方能理解
水瓶：有互相喜歡的對象，好好把握機會
雙魚：放輕鬆做自己，桃花反而出現
財運注意：牡羊、金牛
牡羊：貴人的建議，要好好掌握
金牛：扭轉舊有思路，幫助正財運更好
健康注意：射手、魔羯
射手：當心因粗心而受傷
魔羯：思緒混亂睡不好，影響健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言