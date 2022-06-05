充滿收穫與希望！芒種一到5生肖大轉運

隨著氣溫逐漸升高，時不時還有梅雨降臨，此刻迎來了夏季的第三個節氣——芒種（國曆6月6日），這是一個收穫與希望交織的季節，它會帶給我們怎樣的喜悅呢？又有哪些生肖運勢變好？趕快跟著科技紫微網一起來瞭解吧！

＃芒種意義

芒種一到，意味著一年中最忙的季節也到了！對比其他節氣的習俗後不難發現，在芒種時期，與節氣相關的娛樂活動相對較少，因為人們都在忙著豐收。並且祈求五穀豐登、人民平安。

從芒種到夏至這段時間，天氣十分炎熱，不適宜花朵生長，因此芒種也是花季結束的時間。據說古人為了送別花神，會準備各色禮物來祭祀、餞行，期盼來年相迎，如今雖已式微，不過這些習俗也為芒種時的忙碌增添了浪漫氣息。

＃芒種養生

芒種時節常有午後陣雨，氣溫又高，身體常常有困乏無力感，還有蚊蟲變多，使人心情浮躁。待在冷氣房雖然舒適，但整天開著冷氣對身體也不太好，最好注意環境通風，並且多吃清淡、生津解渴的食物，從身體內部降溫降火，更環保也更健康。

芒種通常都與端午節相差不遠，當然不能少了粽子的相伴，粽子有甜有鹹很美味，你今年吃了幾顆粽子？小心太放「粽」還是會消化不良喔！除了適度淺嚐、細嚼慢嚥之外，最好搭配蔬果或養生茶飲，避免傷身。

＃芒種好運

既然芒種是代表收穫與希望的節氣，以下這些生肖確實能在芒種時期收穫滿滿，感到希望無窮，快來看看誰上榜吧！

生肖鼠：愛神降落！將為有伴侶的你製造甜蜜又浪漫的回憶。單身者務必抓住這波好運其，擺脫單身、相親成功的機會就在此時。

生肖兔：最近你會感受到意外偏財進帳，可能是抽獎得到獎金，或是親友的金援，讓你有預算去買心儀已久的東西。

生肖龍：財源大開！有靈感不妨買彩券試試手氣，股票、外匯等投資該出手時就出手，說不定玩個手遊也能抽中好裝備。

生肖馬：財運上的驚喜在不知不覺中降臨，雖然不會讓你一夜暴富，但只要把握住時機，同樣不無小補，可要好好珍惜喔！

生肖狗：單身者別再扭扭捏捏，有喜歡的對象就大膽告白。如果有結識新朋友的機會也別急著拒絕，說不定屬於你的良緣正隱身其中。

芒種時節，讓我們一起種下自己的夢想，精心耕耘與期望，相信終有一天能得到令你滿意的收穫！

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