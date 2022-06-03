小孟塔羅：健康出問題還意外破財？下半年有什麼警訊需要注意

有些人與生俱來的超強直覺力，他們也許能夠根據做夢的內容，去思索其中可能暗藏的訊息。有些人則是眼皮跳動後不久，身邊便會發生一些不好的事情。然而在科學日新月異的今日，有能偵測到即將來臨地震的設備，好提前發出警訊讓大家做好防範。現在，憑你的直覺選一張牌，讓神秘的塔羅牌告訴你，下半年會有什麼警訊需要注意？

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Alex Ukolov & Karen Mahony(The Victorian Romantic Tarot fourth edition)

A：自顧自到頭來白忙一場。(聖杯皇后正位)

牌面坐在椅上的女子望向天空，身旁的男孩全身赤裸躺在地上。

A：自顧自到頭來白忙一場。(聖杯皇后正位)

這張牌表示今年下半年，你會想得到他人關注而做努力。然而你若不清楚對方的喜好，只是單純用自己覺得好的方式，很可能到最後仍舊徒勞無功。而且對方是否願意給你機會，才是決定你努力是否有效的關鍵。小孟老師在此提醒你，不是每件事都能靠努力改變，面對現實、善待自己才是你該做的。

B：學習事物不如原先預期。(吊人牌正位)

牌面女子鞋子底部有特殊裝置，可以讓她牢牢吸附板子倒吊著。

B：學習事物不如原先預期。(吊人牌正位)

這張牌表示今年下半年，你想學習的事物並不適合自己。想讓自己變得更好的本意很好，但當你面對很有興趣的事物時，不見得在學習過程能得心應手，若是半途而廢那就太可惜了，畢竟花錢學經驗絕非你的原意。小孟老師在此提醒你，在付錢之前最好能先試聽，或參加課前講座搜集更多資訊。

C：想賺錢反而會因此破財。(權杖二正位)

牌面女子拿著如同羽毛的葉子，雙眼望向遠方的目標並微笑著。

C：想賺錢反而會因此破財。(權杖二正位)

這張牌表示今年下半年，想創業、副業或投資的人會碰壁。有的人在工作會感到倦感，會覺得遇到瓶頸而無法突破，因此會開始思索如何能多賺錢。然而你下半年的運勢比較低迷，做有風險的投資反倒會破財唷！小孟老師在此提醒你，在運勢低迷的時候要忍耐，別冒險離職請務必守住錢財。

D：健康易亮紅燈出現問題。(寶劍六正位)

牌面的二個女子一同划著船槳，有一乘客起身站立並倚靠船柱。

D：健康易亮紅燈出現問題。(寶劍六正位)

這張牌表示今年下半年，你要特別留意健康會出現問題。趕時間特別容易發生意外，一時貪快卻到不了就不好了。常常作息不正常壓力大的人，長期積累的負面情緒會暴發，進一步演變成身體的不適。原先有舊疾的人也很容易復發。小孟老師在此提醒你，除了找醫師調養身體外，也要懂得找到釋放壓力的方法。

E：因意外事件導致的破財。(寶劍七正位)

牌面頭戴帽子的男人左顧右盼，左手拿著寶箱右手握二把寶劍。

E：因意外事件導致的破財。(寶劍七正位)

這張牌表示今年下半年，你受厄運影響錢包莫名破洞。譬如說：被警察攔下或交通罰單，帳單逾期而而產生的罰款，3C用品出現故障需要維修，東西沒有注意不小心遺失，沒有辦法拒絕的借錢等等。小孟老師在此提醒你，儘管你沒有神通能提前預防，但仍可到廟裡請求神明保佑，化解災厄的同時能逢凶化吉。