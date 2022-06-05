殺破狼周運勢／天蠍閃電陷入新戀情 摩羯工作優異被肯定

殺破狼2022年6月6日～6月12日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的冥王星相位良好，脫離了某個案子的摧殘，終於拿到應有的報酬。但由於火星持續在命宮行進，目前依然還有一些工作需要收尾，每天都必須加班。

金錢運方面，水星在金錢宮位結束退行，金星又在金錢宮位行進，手上會有較餘裕的資金可以買些好東西。物質生活不虞匱乏，甚至會買些奢侈品犒賞自己一番。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的土星受到水星影響，這段時間要當心發生消費糾紛，花了大錢卻受到不合理的對待。某些白羊座借錢給朋友，對方遲遲不還，還發現這個人在社群媒體打卡享受奢侈的生活。

感情運方面，木星與火星齊聚命宮，目前的追求者眾多，但你擇偶的條件會選擇親密關係較為適合的人，也因此容易惹上爛桃花。有穩定對象的白羊座，最近容易對另一半發脾氣，但吵架對雙方絕非好事。

金牛座：

整體運勢

感情運方面，金星與天王星合相在命宮，喜歡的人會給你意外的驚喜，或是買了新的電器產品，增進彼此生活情趣。單身的金牛座會遇到思想很前衛的人士，使你產生特殊的好感。

金錢運方面，太陽持續在金錢宮位前進，薪資會有些微調整，或是因為接了一些外快，收入增加。某些金牛座，囤積了一些自己用不上的生活用品，在此時網拍賣掉，可賺一些零用錢。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的土星受到命宮的水星影響，工作效率恢復正常，卻暫時消化不了龐大的業務量，某些金牛座要背上主管或上司留下的爛攤子，或是需要收拾殘局。

健康運方面，金星、水星、天王星齊聚命宮，依然是感冒，或是容易遭受病毒感染的高峰期，少出門，避免群聚為佳。注意免疫系統的毛病，神經系統或是腺體、內分泌出現異常，打疫苗或服用藥物要多做功課與考量。

雙子座：

整體運勢

感情運方面，在心靈宮位的金星、天王星呈現合相，會暗戀思想很特殊的對象，不過也會考量兩人的價值觀不同，只敢遠觀，不想進一步發展。某些雙子座，則是秘密戀情被發現，意外地受到許多人的祝福。

工作運方面，太陽持續停留在命宮，同時在志業宮位的海王星相位良好，雖然只是執行日常公事，相較於其他人的表現，會顯得你特別優秀，受到許多人的肯定與稱讚。

本週須注意的部分

遠行運方面，在遠行宮位的土星受到水星影響，終於有機會可以出國去玩，但由於這段時間太多雜事需要處理，也不敢亂花錢，等你開始查詢時，交通票券已經搶購一空。

學業運方面，在學業宮位的土星受到水星影響，與指導老師或教授溝通不良，有些你認為不該讓步的私領域受到干涉。某些雙子座會發現校園的陰暗面，師長會包庇一些不良的行為。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的冥王星相位良好，適當表現出佔有慾，喜歡的人會開始注意到你對他的感情有那麼一點不尋常，才能打破戀人未滿的關係。有伴侶的巨蟹座，雙方在重要的時刻不離不棄，表現出彼此情感的堅真。

遠行運方面，在海外宮位的海王星相位良好，已經受不了一成不變的日子，和朋友組好了團，非常瀟灑地就把機票刷下去了。現在和好朋友們開始在計劃行程，準備要出遠門透透氣。

本週須注意的部分

金錢運方面，在財務宮位的土星受到水星影響，會需要分期付款購買昂貴的物品，每個月的生活費將或多或少被擠壓。某些巨蟹座會與人產生各種糾紛，必須尋求司法途徑解決。

人際關係方面，在人際關係宮位的金星與天王星呈現合相，水星受到土星影響，在一些場合結識到一些與你價值觀差異甚遠的人，生活會受到打擾，卻又必須與這些人應酬。

獅子座：

整體運勢

遠行運方面，火星與木星齊聚在遠行宮位，開始在看行程、訂機票，準備去解封的國家旅遊。某些獅子座則會因為學術性質的需求，到海外參加座談會，差旅待遇非常優渥，又可順便遊覽當地。

人際關係方面，太陽持續停留在人際關係宮位，遭遇任何困難都會遇到貴人幫助，這段時間的交際應酬也會比較頻繁。某些獅子座在幫助他人後會獲得意想不到的禮物，令你感到很驚喜。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的土星受到水星影響，與伴侶的關係每天都處在緊繃狀態，對方會經常表達出想和你分離的想法，此時應該去思考自己的態度是否過度自我中心與強勢，使得另一半不想繼續與你共同生活。

工作運方面，水星在志業宮位順行，同時同在志業宮位金星合相天王星，同事留下來的爛攤子終於收拾完畢，但也讓你過了一段混亂的日子。水星本週依然受到土星影響，與同事或是上司溝通不良。

處女座：

整體運勢

感情運方面，在戀愛宮位的冥王星與遠行宮位的水星相位良好，在某些場合被來自異國的人士搭訕，對方對你十分有興趣。遠距戀愛的處女座，最近比較有機會與戀人相處，彼此會更珍惜在一起的時間。

工作運方面，太陽持續停留在志業宮位，相位良好，在職場成為重要的意見領袖，許多人都需要你的庇蔭與照顧。工作能力受到上司肯定，在專業領域上被視為權威。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星與木星齊聚財務宮位，有些事件必須要尋求法律途徑解決，雖然很麻煩，但解決之後可永除後患。有投資習慣的處女座，目前投資標的一直下跌，讓子彈飛一會兒，長線可期。

健康運分面，火星與木星齊聚疾厄宮位，注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，同時當心病毒感染而發燒。代謝狀況不佳，熬夜飲酒會導致肝功能負荷過重，也容易產生水腫或發福的現象。

天秤座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的海王星與冥王星有良好連結，會因為分流上班，有更多的時間可以補眠，生活獲得喘息。某些天秤座最近會覺得職場比較友善平靜，工作成為愉快的事。

金錢運方面，水星在財務宮位結束退行，金星與天王行合相在財務宮位，運用信用卡累積的紅利，折抵某些商品的價錢，感覺物超所值。有投資習慣的天秤座，標的價值終於回升，短線可期。

本週須注意的部分

感情運方面，火星與木星齊聚感情宮位，在戀愛宮位的土星受到水星影響，與喜歡的人會為了小孩或寵物的教養問題溝通不良。某些天秤座則是正忙於婚事，太多繁文縟節，覺得很麻煩。

健康運方面，水星、金星、天王星齊聚疾厄宮位，當心天氣變化而感冒，以及留意病毒感染問題，喉嚨有發炎或失聲的狀況，呼吸道不適，透不過氣。神經系統似乎也受到影響。

天蠍座：

整體運勢

旅遊運方面，在旅遊宮位的冥王星與伴侶宮位的水星有良好連結，與另一半會計劃一個旅遊行程，到很想去打卡的地方遊覽。某些天蠍座則是想要挑戰爬山或是環島等需要高度意志力的旅程，追求成就感。

感情運方面，在感情宮位的水星結束退行，金星與天王星亦合相在感情宮位，與前任獲得了和解，兩人即便無法再續前緣，也會保持聯絡，成為好朋友。某些天蠍座則是閃電陷入一段新戀情中，並有結婚的打算。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的土星受到水星影響，與家人或是鄰居溝通不良，很多不愉快的問題需要第三方調解。某些天蠍座共同居住的家人身體狀況欠佳，需要長時間照顧。

工作運方面，火星與木星齊聚工作宮位，雖然目前的職務待遇還算不錯，但是工作量十分龐大，要管的雜事也很多，每天必需加班才能完成工作。某些天蠍座連假日都不能休息，有過勞的傾向。

射手座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的水星結束退行，金星、天王星亦合相在工作宮位，工作效率提升，許多例行公事很快就能完成，並能克服掉許多障礙，解決掉不必要的麻煩。

感情運方面，木星與火星齊聚在戀愛宮位，與喜歡的人有頻繁的親密關係，每天都在熱戀期。某些射手座有懷孕的跡象，或是會與戀愛對象收養寵物，組成屬於自己的家。

本週須注意的部分

健康運方面，水星、金星、天王星齊聚健康宮位，太過勞會造成免疫系統下降，感染病毒生病的機率升高，造成喉嚨發炎、呼吸系統不適，扁桃腺也有腫起來的現象。

旅遊運方面，土星停留在旅遊宮位，受到水星影響，許多人準備摩拳擦掌出門去玩，但自己卻有許多瑣事纏身，沒有辦法馬上決定行程，某些射手座則是常常需要出差，但到外地時會感到水土不服。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的太陽相位良好，在職場表現亮眼，許多人會以你馬首是瞻，很多意見必須仰賴你傳達。某些摩羯座在工作領域上優異的表現被上司肯定，會被交付較為重要的任務。

感情運方面，水星在戀愛宮位結束退行，同時金星與天王星在戀愛宮位呈現合相，在新舊情人之間做出選擇，結局會令週遭的人跌破眼鏡。某些摩羯座則會突然收養毛小孩，生活因此有了重心。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的土星受到水星影響，工作所需的3Ｃ產品故障壞掉，必須要花一筆錢購買或維修，甚至需要分期付款。某些摩羯座則是在娛樂、戀愛、寵物身上花很多錢，最近對於金錢十分沒有安全感。

家宅運方面，木星與火星齊聚家宅宮位，注意家中電器、爐火的使用。與家人因為要辦喜事意見不合，甚至引發許多不愉快的事件。某些摩羯座會想搬家或購屋，目前會頻頻物色適合的新居。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，太陽持續在戀愛宮位行進，與喜歡的人互訴衷情，表白成功，曖昧關係終於守得雲開見月明。感情穩定的水瓶座，最近會將情感對象介紹給親朋好友認識。

旅遊運方面，火星與木星齊聚旅遊宮位，有好朋友會揪團一起去旅行，這段時間會參與一些行程的規劃，同時可能會先把機票與住宿訂好。某些水瓶座則是因為工作需要，不斷地需要到外地出差。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的水星受到命宮的土星影響，同時在家宅宮位的金星與天王星呈現合相。為了要修繕房子，必須在外住宿一陣子，暫時棲身在朋友家或旅店，感覺不太習慣。

交通運方面，木星與火星齊聚在交通宮位，駕駛車輛請特別小心，容易發生行車糾紛，或是被開罰單。即便搭乘大眾運輸工具通勤，也要當心重心不穩而摔傷，不論開車、搭車或走路，都需特別注意交通安全。

雙魚座：

整體運勢

旅遊運方面，水星在旅遊宮位結束退行，同時金星與天王星合相在旅遊宮位，會突然決定一個旅遊行程，非常迅速地出發，行李也十分輕便。某些雙魚座會需要到外地出差，差旅待遇十分優渥。

工作運方面，水星在面試宮位結束退行，同時金星與天王星合相在面試宮位，面試新工作十分討喜，很快就能收到錄取通知。某些雙魚座則是會回到過去所待的單位，或是原本歇業的公司開始復工了。

本週須注意的部分

感情運方面，在心靈宮位的土星受到水星影響，情感對象始終無法和你好好溝通，甚至常被情緒勒索，心靈渴望自由。單身的雙魚座寧願追星迷偶像，也不太想談戀愛。

金錢運方面，木星與火星齊聚金錢宮位，雖然收入增加了，但額外的開銷也比過去多，物質需求與慾望也變高，沒有辦法存到錢。某些雙魚座會為了投入副業，必須花許多金錢打點前置作業。

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