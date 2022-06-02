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年齡不是問題！像王心凌一樣「翻紅運」極好的五大生肖

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王心凌在陸真人秀節目《乘風破浪的姐姐》第三季一襲學院風穿著，重唱自己十幾年前的歌曲《愛你》，紅遍全中國大陸。圖／芒果TV提供
王心凌在陸真人秀節目《乘風破浪的姐姐》第三季一襲學院風穿著，重唱自己十幾年前的歌曲《愛你》，紅遍全中國大陸。圖／芒果TV提供

最近歌手王心凌再度翻紅，不只讓觀眾驚訝於她的保養得宜、甜心依舊，更使不少人陷入「回憶殺」的美好漩渦，身價瞬間飛升。那麼哪些生肖會有這樣不分年齡的翻身運呢？跟著科技紫微網一起來點名。

生肖虎

人生大起大落是生肖虎的一大特徵，雖然失敗對於你來說是非常大的打擊，可能會為此鬱鬱寡歡一陣子，但只要你有重來的信心，不自暴自棄，那麼就一定會有東山再起的機會，持續累積實力吧！

生肖龍

其實生肖龍一生的財運還不錯，只是一時的順遂往往使你沖昏頭，有時讓你賠得比賺得還多，身價瞬間歸零。但若你找到適合的道路，不要忽略基本功，發揮耐心去求財，很可能找到新的賺錢模式，從而身價再度翻漲。

生肖狗

很可能有感情或事業的第二春，當然，並不是說第一次一定會很慘，而是指你有重來的機會，例如錯過的人，再次相遇復合；曾經放棄的領域，又再度因你打響名聲。只要你抱持著「在哪裡跌倒就在哪裡站起來」的精神，成功並非難事。

生肖馬

你的毅力驚人，桃花運也不錯，憑藉著自由奔放、好相處的性格，累積不少貴人。那麼當你想再度戀愛或是再度創業，身邊的貴人都會為你伸出援手，所以千萬不要故步自封，而是勇敢接觸不同的人事物，保持心的年輕，遲早會有發光發熱之時。

生肖豬

天生和善、知足常樂的生肖豬，遇上困難通常能夠從心態開始轉換，哪怕是付出的努力遲遲沒有收穫，或是嘗試突破不如預期，也會安慰自己總有否極泰來的時刻。扛得住低潮期的寂寞，就更有能量等到下一個機會降臨的時候。

縱使你失敗了或是遇上人生低谷，也別氣餒唷！或許你也能如王心淩一樣，在意想不到的時候大大翻紅，讓更多人刮目相看。

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科技紫微網 王心凌

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