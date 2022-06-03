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聽說水逆容易復合？這些星座有望舊情復燃

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聽說水逆容易復合？這些星座有望舊情復燃(圖片來源：Shutterstock)
聽說水逆容易復合？這些星座有望舊情復燃(圖片來源：Shutterstock)

據說水逆期容易讓人有懷舊的念頭，因此常常都是情侶復合的高峰期。那麼，此次水逆期最容易造成哪些星座跟前任復合呢？接下來被科技紫微網點名到的這幾個星座情侶組合，想復合就要把握年中這段期間喔！

雙子座❤處女座

作為被水星守護的兩個星座，你們在水逆期間受到的影響最為明顯。有沒有發現自己最近特別喜歡回憶呢？尤其常在深夜懷念起對方的好。而且近期你們的感情運也都不錯，容易遇到聊得來的異性，並能夠與對方長久穩定發展。別懷疑，這個人很有可能是你們的前任呀。

如果你們彼此都有復合意願，又都忘記不了對方，就不要因為不願面對而逃避這段感情。試著放下面子，再次聯絡，復合只是水到渠成的事。

復合錦囊：

在戀愛關係裡，雖然你們都容易缺乏安全感，但問題往往不在安全感而是出在溝通上。處女太悶，而雙子座卻偏急躁。其實你們只需要更瞭解對方的本性，少計較非原則性的問題，找到正確的溝通方式，就會是很甜蜜的一對喔。

巨蟹座❤雙魚座

兩個敏感的水象星座，最近應該都強烈感受到了水逆的影響。單身者最近感覺孤單的次數有沒有變多呢？會不會經常瘋狂回憶過去，後悔先前吵過的架與做錯的事……？沒錯，比起認識新的對象，你們似乎更容易思念前任。

那麼，水逆期間就是你挽回對方的最好時機！他也很有可能正在想念你。就差一個小小的火苗，你們就能舊情復燃。如果覺得自己主動聯繫對方是很彆扭的事，那不如製造一個自然的見面機會來破冰吧，比如共同好友的聚會，就是很不錯的開始。

復合錦囊：

或許你們已經分分合合好幾次，但每一次都能讓你們認識到彼此的羈絆有多深。畢竟你們都是細膩、重感情的人，也都非常在乎對方。你們要開始去相信，兩人的愛能打敗一切困難。為愛妥協，有時也是一種成長。

天秤座❤水瓶座

水逆期間，你們這一對分手的戀人將有機會再次取得聯繫。雖然你們的復合意願沒有上面兩對那麼強烈，也更傾向開展新生活與新戀情。但是一旦重新接觸，你們可能會猛然發現，原來轉了一圈，彼此才是最合適對方的人。

你們會在彼此身上發現一種既熟悉又陌生的感覺。這是因為，你們已經各自變成了更好的人，改掉了各自的缺點。同時，你們仍然會在對方身上找到從前欣賞的那些優點。如果眼下沒有更合適的人，為什麼不再給彼此一次機會呢？

復合錦囊：

從星座的角度來說，你們是一對很速配的情侶，只是雙方都有點優柔寡斷，不夠勇敢，因而容易錯失彼此。不論你們是因為什麼而分手，如果那個原因已經消失了，有著高EQ的水瓶座和天秤座再次復合時，一定能做得比以前好得多。

你還在掛念舊情人嗎？如果你和舊情人都上榜了，不如就鼓起勇氣，主動邁出第一步。或許，故事會有另一個全新的結局。

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