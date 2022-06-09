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準備大翻身！2022下半年12生肖財運一次看 這生肖正偏財都旺爆

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財星高照好運來！12生肖下半年財運一次看(圖片來源：Shutterstock)
財星高照好運來！12生肖下半年財運一次看(圖片來源：Shutterstock)

經歷了2022年上半年的各種變化與付出，你在求財路上的腳步是否仍然穩健踏實？如果目前為止的財運還不錯，下半年是否還能維持相同的好運呢？若不夠順遂，下半年有機會翻身轉運嗎？科技紫微網已經準備好12生肖的下半年財運解析與理財建議，大家趕快來一探究竟吧！

生肖鼠：★★★★☆

如果從年初到現在你的財富還是毫無起色，那代表著你太過保守謹慎了。下半年你應該調整你的理財策略，越是敢冒險、敢嘗試，才越容易得財。別人不敢輕易觸碰的專案或領域，反而會是你大發橫財的機會喔！不過絕不可貪多，以免賭性太盛，觸手伸得太長，可能會完全失去控制！另外，農曆九月將是財運大發期，可好好把握。

生肖牛：★★★★★

下半年財運很不錯，有利於開拓進財管道，且正偏財兩旺。正業收入有機會創新高，亦利於兼差賺外快；偏財則是天外飛來的一筆為數不小的意外財，也有可能是靠著與眾不同的創新手法、以及冒險犯難精神，而開創的財源。但超強的金錢運也伴隨著超猛的消費慾，守不守得住，就要看你的自制力了。

生肖虎：★★★☆☆

生肖虎下半年的財運雖然比上半年好，但畢竟處於本命年，所以下半年的重心仍然應該放在保財。即使有高報酬的投資專案擺在眼前，仍然會遭遇高風險而絆倒。農曆九月尤其要小心，金錢陷阱將層出不窮！與其做發財夢，不如將錢存進銀行。上班族的存款則會因為各種人情開支而進進出出，難以有結餘。

生肖兔：★★☆☆☆

下半年財富增長不易，尤其進入秋季之後，進財的勢頭將減緩。倒不是財運太差，無賺錢機會，而是突發性開銷會特別多，尤其要注意車輛、醫療、教育等花費，賺財的速度將趕不上荷包失血的速度，讓你有點頭痛。但是再怎麼難也要撐下去，千萬別四處借債，到了年底運勢就會開朗許多，可輕鬆舒坦地準備過年，扭轉苦哈哈的局勢。

生肖龍：★★★☆☆

下半年進入財運波動期，若能採取穩健的手段與節奏來理財，雖然存得慢，但可避免破財之憂。另外下半年也走「熟能生財、生則損財」之運，若欲合作，僅利於熟識有交情且與本業有關的合法事業，若與來路不明的生面孔進行跨業合作，則會遭遇拖拖拉拉、利益受奪、徒耗資源的大風險，行動前務必三思。

生肖蛇：★★★★☆

雖然今年生肖蛇害太歲又逢刑太歲，倒也不是整年都沒有得財的機會。下半年想要增加財富的話，可在智慧財方面多下功夫，運用創意、靈感、謀略賺錢，財會來得較快。生意人或創業者，在商品的形象與功能上最好能做到獨具一格，這將為你贏得絕佳的財富機會，並可成為行業標竿。只是在交易時需要多注意你與顧客的認知落差，以免鬧糾紛。

生肖馬：★★☆☆☆

下半年逢散財之運，尤其兩性關係態度開放的人可能會付出沉重的金錢代價，財富不增反跌。除了感情因素之外，人緣與社交廣度亦與你下半年的財運有密不可分的關係。你的知識與體力只能帶來平盤收益，若想開啟其他錢脈，使賺錢變輕鬆，必須從塑造好形象、贏得好人緣、拓展社交範圍來下苦功。

生肖羊：★★★☆☆

肖羊者下半年的財運指數雖然不算高，但相較於上半年還是好轉了些，且農曆十二月將會是你全年財運的高點。下半年財富增加的關鍵在於意志力，意志堅強又有行動的人，定可達成得財心願；意志薄弱者，恐因定性不足、行動力不強，而一事無成，取財無望。下半年的另一個特點，就是配偶或父母對你的驅策力很強，他們會強迫你成長、並為現實奮鬥，是你下半年最大的貴人。

生肖猴：★★☆☆☆

下半年要增加財富有些難度，運勢受沖太歲的影響而動盪難穩，各種危機與陷阱正在伺機入侵。你需要秉持以靜制動的原則，不妄念，安安分分地做好本業、守好產業，並且要避免借錢給別人，才是最明智的做法。以此運勢來看，只要不虧，就是最大的贏。

生肖雞：★★★★☆

下半年理財首重財務計劃，有望因規劃得宜而存下更多錢，取得令人滿意的成果。下半年重要的生財管道之一，仍然是運用知名度來暗中生財，但切忌為財做出違規違法之事，更要避免捲入情色陷阱，以免財富地位因此潰敗。農曆十月是你財運大好的月份，若有大手筆操作錢財的需要，最好在此月進行。

生肖狗：★★★☆☆

下半年進財還算穩定，但賺的多是正財所得，也就是只有在工作上賣腦力、賣體力、穩定客源，才會有回報的辛苦錢。此時期千萬勿存孤注一擲、一本萬利的想法，否則可能發財夢碎，跌落谷底。與公家機關打交道時要小心行事，以免被人過河拆橋，賠了夫人又折兵。農曆九、十一月有破財跡象，出門要注意財物安全。

生肖豬：★★★★☆

下半年財運穩中有升，錢財方面會有好消息，也利於守財，可趁機加強財務整理。此時期可將事業的重點放在專業技能的提升與研發，可因此贏得雄厚本錢，壯大財庫。另外，這半年也非常利於收帳，讓資金回籠。不過此運最忌之事為金融短線投資，一碰短線投資就易慌張失策，進退失據，招致煩惱。建議保留現金財力，將先前投資入袋為安。

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