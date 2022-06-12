快訊

奇觀！屏東漁船這款樣貌 蘇貞昌目睹搖頭動氣

三總經「大咖」：央行16日鐵定升息 主要原因曝光

政策轉彎！有7成家長反對到校 雲林宣布下周「維持遠距教學」

先蹲後跳！這些姓名筆劃「2022下半年即將翻身」

科技紫微網／ 科技紫微網
先蹲後跳！這些姓名筆劃即將翻身(圖片來源：Shutterstock)
先蹲後跳！這些姓名筆劃即將翻身(圖片來源：Shutterstock)

人生在世，沒有辦法永遠一帆風順，得意時需謙遜，失意時應蓄力。不如意時，最好能學會先蹲後跳的做法，方可等待時機成熟尋求突破。即將邁入2022年下半年之際，科技紫微網就來透過姓名筆劃，看看哪些命格能夠在遇到困難之後翻身？

註：以下姓名學筆劃以正體字《康熙字典》為準。總格數的算法是：姓氏加上名字的筆劃數，總和即為總格數。人格數的算法是：姓氏之數加上名字的第一個字劃數，總和即為人格數。

姓名筆劃總格或人格：11、24
先蹲後跳，海闊天空
此命格的人外表冷靜，心有乾坤，遇事不慌。在面對艱難困苦時非常堅忍有毅力。若暫時沒有出頭的可能，他會默默努力深耕，等待時機。一旦機會顯現，多能迅速釋放內在的能量，在機運適當時一跳而起。而且此人易得貴人助力，特別是才華與能力突顯時，多能在困境中得到貴人相助，翻身更順利。

姓名筆劃總格或人格：23、46
吃得了苦，當然出頭
此命格的人頗能吃苦，面對困難多能咬牙挺住，積蓄能量以待翻身。他十分相信「天將降大任於斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚」，因此在挫折逆境中有著臥薪嘗膽的勇氣與堅忍。同時，他又能快速調整心態，使自己不受周圍人與事的影響。待苦頭嘗盡，就是他能量爆發之時，自然能在短時間內翻身而成為人上人，有一鳴驚人之氣運。

姓名筆劃總格或人格：15、38
積極應對，華麗翻身
此命格的人自信而有魄力，積極樂觀，能正視問題，並主動尋找解決方法。對他來說，方法總比困難多，任何困難都是暫時的，只要心有陽光，勇於面對，就不懼風雨。而且他又頗懂得借力使力，能夠善加運用人脈，結合自身解決難題的能力，多能迎來曙光，快速衝破難關，華麗翻身。

姓名筆劃總格或人格：10、29
歷練煎熬，脫胎換骨
此命格者看似柔弱，實則內心堅定。如果人生沒有遇到難題時，他多是走一步算一步，平平無奇。一旦遇上困境，他內心的能量就會逐漸活躍起來，不動聲色的默默蓄力，充飽電之後就會尋求突破口。當他躍起時，先前所有的痛苦煎熬都成為此時的珍貴財富，讓他能量迅速爆發，整個人以脫胎換骨之姿大躍進。

【延伸閱讀】

半價批流年，點破未來轉運契機

拼翻身！魔女透視你未知的天賦

科技紫微網

科技紫微網

延伸閱讀

6月星座塔羅運勢：雙子一見鍾情 水瓶靈感爆發

開庭脫口一句「別耍嘴皮子」 引爆法官、律師當庭大戰

小三生考差在校遭師罵「朽木」 家長怒告求償獲20萬

會考作文／寫作測驗題目「多做多得」 師建議從中獲成長

相關新聞

先蹲後跳！這些姓名筆劃「2022下半年即將翻身」

人生在世，沒有辦法永遠一帆風順，得意時需謙遜，失意時應蓄力。不如意時，最好能學會先蹲後跳的做法，方可等待時機成熟尋求突破。即將邁入2022年下半年之際，科技紫微網就來透過姓名筆劃，看看哪些命格能夠在遇到困難之後翻身？

每日星座運勢／處女有機會主動把握 合理運用錢財

2022-06-12牡羊座短評：適合與家人一起娛樂。【整體運★★★★☆】小別勝新婚，短暫的離別不但絲毫未減少你們的恩愛，反而更加深了感情。財運平平，商場中琳琅滿目的首飾，女性朋友可要經得起誘惑，荷包才

殺破狼周運勢／巨蟹當心發生財務糾紛 水瓶恐有第三者想介入

巨蟹人際關係方面，在人際關係宮位的金星受到土星影響，會被週遭的親朋好友情緒勒索，軟硬兼施，被要求購買保險，或是幫忙做業績。某些巨蟹座則要當心與人發生財務糾紛，借出去的錢無法討回。

12星座「自我意識過剩」排行榜！這星座遇到任何事：都是我的問題

有的人喜歡把責任算在別人的頭上，但也有人完全相反，不管立功還是出錯，都會認為與自己有關。日本網站「占TV」最近就分析十二星座的人，究竟「自我意識過剩」程度該怎麼排行。

小孟塔羅：疫情難出高原期？測！下半年健康運如何

本土疫情持續在高原期，近期新增個案數仍每天破萬例，中央流行疫情指揮中心表示，正如預期在全國感染百分比超過10%後，國內疫情明顯出現下降趨勢。這對與病毒共存的老百姓們，無疑帶來了一絲美好的曙光。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，測！下半年健康運如何？

紫微斗數問與答／欲練此功，必先自「宮」?

命盤中的這十二個空格也稱為宮位，而且每個空格都有一個由地支所組成的的名稱，如子位、丑宮、寅位、卯宮等。每一張命盤中，十二個空格的名稱及位置都是相同不變的。以地支作為名稱的十二個空格，雖然看似單純，但事實上功能強大，蘊含了相當多的資訊。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。