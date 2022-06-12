先蹲後跳！這些姓名筆劃「2022下半年即將翻身」

人生在世，沒有辦法永遠一帆風順，得意時需謙遜，失意時應蓄力。不如意時，最好能學會先蹲後跳的做法，方可等待時機成熟尋求突破。即將邁入2022年下半年之際，科技紫微網就來透過姓名筆劃，看看哪些命格能夠在遇到困難之後翻身？

註：以下姓名學筆劃以正體字《康熙字典》為準。總格數的算法是：姓氏加上名字的筆劃數，總和即為總格數。人格數的算法是：姓氏之數加上名字的第一個字劃數，總和即為人格數。

姓名筆劃總格或人格：11、24

先蹲後跳，海闊天空

此命格的人外表冷靜，心有乾坤，遇事不慌。在面對艱難困苦時非常堅忍有毅力。若暫時沒有出頭的可能，他會默默努力深耕，等待時機。一旦機會顯現，多能迅速釋放內在的能量，在機運適當時一跳而起。而且此人易得貴人助力，特別是才華與能力突顯時，多能在困境中得到貴人相助，翻身更順利。

姓名筆劃總格或人格：23、46

吃得了苦，當然出頭

此命格的人頗能吃苦，面對困難多能咬牙挺住，積蓄能量以待翻身。他十分相信「天將降大任於斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚」，因此在挫折逆境中有著臥薪嘗膽的勇氣與堅忍。同時，他又能快速調整心態，使自己不受周圍人與事的影響。待苦頭嘗盡，就是他能量爆發之時，自然能在短時間內翻身而成為人上人，有一鳴驚人之氣運。

姓名筆劃總格或人格：15、38

積極應對，華麗翻身

此命格的人自信而有魄力，積極樂觀，能正視問題，並主動尋找解決方法。對他來說，方法總比困難多，任何困難都是暫時的，只要心有陽光，勇於面對，就不懼風雨。而且他又頗懂得借力使力，能夠善加運用人脈，結合自身解決難題的能力，多能迎來曙光，快速衝破難關，華麗翻身。

姓名筆劃總格或人格：10、29

歷練煎熬，脫胎換骨

此命格者看似柔弱，實則內心堅定。如果人生沒有遇到難題時，他多是走一步算一步，平平無奇。一旦遇上困境，他內心的能量就會逐漸活躍起來，不動聲色的默默蓄力，充飽電之後就會尋求突破口。當他躍起時，先前所有的痛苦煎熬都成為此時的珍貴財富，讓他能量迅速爆發，整個人以脫胎換骨之姿大躍進。

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