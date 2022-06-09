正宮氣場強大！3個星座不怕小三攪局 惹到她恐吃不完兜著走

電視連續劇裡的小三總是蠻橫不講理，顯得非常強悍，正宮則總是人美心善，老是居於弱勢。但是現實生活裡的正宮真的這麼可憐嗎？那可難說！科技紫微網今天就來介紹幾位氣場強大的星座正宮，他們在婚姻裡可是沒那麼好招惹的！

獅子座

一向「寧可我負人，也不願人負我」的獅子座，在婚姻裡怎麼可能忍受小三插足呢？他們平常除了認真關懷另一半，好好維護夫妻感情之外，還會三不五時在另一半的朋友圈裡宣示自己的主權，不給小三任何冒出頭的機會。就算萬一不小心冒出了芽，獅子座也絕對是快刀斬亂麻，就地斬草除根！

牡羊座

敢愛敢恨、勇於追求的牡羊座，在婚姻裡絕對不會讓自己有半點委屈，更不會容許第三者破壞自己努力經營得來的幸福生活。一旦他們發現第三者的行跡，不但會不惜代價的斬斷一切，讓對方知道正宮的厲害，而且制伏小三之後，也就是回頭管教另一半的時候了，對於牡羊座，另一半可是一丁點都惹不起。

天蠍座

聰明又善於心計的天蠍座，他們的小三雷達偵測器總是格外靈敏，一發現苗頭不對，馬上就會啟動最高規格的防護措施。小三想要鬥贏他們，沒那麼容易！而且他們高冷的氣質、冷峻的眼神，能夠直接讓小三不寒而慄，最後不得不摸摸鼻子，打退堂鼓。

相愛的兩個人，在誓詞的約束下步入婚姻的殿堂時，心中必定不希望婚後失和，產生裂痕。當然，婚姻一旦失和，雙方都有責任，但是如果其中一方能提早知道一些蛛絲馬跡，並好好理解雙方婚後該如何相處，認真避開婚姻裡的誤區，那麼必能執子之手，與子偕老，享受婚姻帶來的美好與幸福。

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