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在廁所內化妝很不ok？ 剖析居家浴廁風水5大NG要點

聯合新聞網／ 綜合報導
廁所是陰氣重的地方，需要多注意風水。圖片來源／ingimage
廁所是陰氣重的地方，需要多注意風水。圖片來源／ingimage

許多人都希望自己能夠好運連連，而想要招來好運勢，就得多加注意居家的風水環境。日本網站「ananweb」最近就分析家中浴廁方面，風水上有什麼NG的地方，需要多加注意。

NG點1：放置與水有關的裝飾

在風水觀點上，廁所本來就是陰氣匯聚的場所。如果放置了和水有關的裝飾物品，例如小型水族箱、畫面中有水景的繪畫等等，會強化室內的陰氣。如果真的想放畫作，最好用木製的畫框加以裝飾。

NG點2：馬桶蓋不關

馬桶水路通往化糞池，因此馬桶蓋的功用，就在隔絕廁所與底下的髒汙，避免彼此相連。而且要是在沖水的時候沒有關上蓋子，自己身上的好運也會一起被吸走，因此需要時時注意是否有隨時關上馬桶蓋。

NG點3：角落灰塵不清

風水和整潔息息相關，因此廁所裡頭的灰塵自然也要多加注意。特別是廁所本身就陰氣重，所以灰塵帶來的壞運氣，也比其他一般灰塵還要加重。不只是財運，整體的運勢都會受到影響。

NG點4：在廁所內化妝

很多人會使用浴室裡的鏡子化妝，但從風水的觀點來看，若是在廁所這種水氣重的地方化妝，將會大幅削減化妝帶來的好運效果。而為了打平缺陷，就得再花更多錢購買更多化妝品，對荷包也有影響。因此想要化妝，最好在環境乾燥、光線充足的房間進行。

NG點5：放置書籍

雖然古人有「馬上、枕上、廁上」讀書作文的說法，但如今現代人已經不騎馬，上了床也多半是為了睡眠休息，因此廁所也已經不是個適合讓人讀書的地方了。比起花精力閱讀，不如趁機多作沉思，或許會有意想不到的點子出現。

風水 運勢

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