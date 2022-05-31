心理測驗／一張彎曲圖 測出想要幸福還缺少什麼
想過上比現在更加美好的生活，就得付出相當的努力，才能夠有機會實現。日本網站「美人百花」最近就分享一則心理測驗，可以測出如果想要幸福，會需要什麼樣的東西。
請問：圖中的這個東西，你認為是什麼呢？
A 道路
B 蛇
C 麵條
D 人的側臉
選擇A道路的你，想要幸福需要「踏出第一步的勇氣」。千里之道始於足下，如果一直在原地躊躇不前，那麼什麼事情都不會發生。必須要拿出勇氣，主動展開行動，才能找到離幸福更加靠近一點。
選擇B蛇的你，想要幸福需要「掃除用具」。蛇是會帶來幸運的動物，反映出你希望能夠獲得強大的運勢。而想要替自己開運，首先就得整頓自己的居住空間，把家裡先打掃乾淨之後，才能給自己帶來好運。
選擇C麵條的你，想要幸福需要「料理器材」。雖然在外面吃東西也不錯，不過親自下廚做出來的東西，總多了那麼一些無可取代的溫情。嘗試著下廚看看，或許做出來的美食，也將替你帶來一段良緣。
選擇D人的側臉的你，想要幸福需要「社群網站」。你是渴望人際關係的人，總希望能結交更多朋友，藉此尋求新鮮與刺激感。然而正因為光靠現實無法滿足，所以才會有這樣的慾望，因此上網找尋更多連結，或許是個不錯的選擇。
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