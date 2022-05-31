十二星座6月戀愛運排行榜 天秤需取捨、第一名將遇命定之人
夏天來到，除了天氣逐漸變暖，感情也很可能迎來升溫的時刻。日本網站「占TV」最近就排行十二星座的6月戀愛運，分析每個星座將會如何發展。
第12名 天秤座
戀愛、工作、學業，該如何在這之中做出取捨很重要。
第11名 水瓶座
要珍惜和與重要的人相處的時光。
第10名 射手座
透過虛擬戀愛，來替自己上一場感情的課。
第9名 牡羊座
唯有戀愛運呈現尚未成熟的態勢。
第8名 雙子座
透過找到全新的自己，戀愛觀也煥然一新。
第7名 獅子座
試著展現出熱情打動對方。
第6名 雙魚座
有機會得到許多戀情的契機。
第5名 巨蟹座
透過與人的交際，讓戀愛變得更活性化。
第4名 天蠍座
靠著第一印象決勝負。
第3名 處女座
即使和舊情人疑似有複合的跡象，也不用太過拘束。要達到理想中的戀愛，就必須放下過往的包袱，徹底脫胎換骨，是找尋另一段新邂逅的好時機。重點在於跨出第一步，畢竟若是沒有展現行動，就沒有其他後續。
第2名 魔羯座
雖然6月會是段繁忙的日子，不過在這些事情之中，總是能找到屬於自己的樂趣。同樣在感情方面，不管將遭遇什麼對象，體驗到什麼形式的戀愛，也都能帶給自我充實的滿足感，卯足全力認真應對便是。
第1名 金牛座
6月屬於金牛魅力高漲的月份，在每天的努力奮鬥之下，命中注定的那個人或將現身。特別是在6月中段的時候，將會有提示告訴你那會是誰，總之維持著往常的幹勁，就能散發出屬於自己的光彩。
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