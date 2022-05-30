6月「財運大爆發」5星座！射手天外飛來幸運財 雙魚賺得快卻留不住

今年過了快一半，疫情依然還存在，各行各業受到相當大的衝擊，每個人心中的願望就是薪水多一點，苦難少一點，特別是報稅季，荷包可能又要失血不少了。來看看6月份，哪5個星座的財運，可異軍突起呢？！

TOP5：雙魚座

雙魚座在6月份，會有增加收入的機會，但是要主動去爭取才有可能賺到錢，不過好在運氣也很不錯，賺錢的過程也很順利。也因為這個月會很喜歡賺錢，也容易賺到錢，所以錢也會容易留不住錢，因為這段時間會比較衝動，有時會不明智的把錢花掉，簡單說就是容易賺錢，也容易花錢，所以要特別留意。此時若能把些許的錢財投注在人際關係方面，有機會提升貴人運，結識到對工作事業有幫助的人喔！

TOP4：射手座

射手座在6月份，會有一些小驚喜出現，比較偏向於天外飛來的一筆幸運財，雖然不足以改變現在的生活，但在最近的生活當中，算是給自己的慰勞金吧！也可能是別人用關懷的方式，來贈與禮物給你，特別是常在人際關係中遊走的，懂得關懷別人，此時也將得到別人的關愛。不過要特別留意，因為這個錢是突然出現的，你們會有不太珍惜的情況，所以錢容易來容易去，花錢過於大手筆，只要懂得感恩，這筆錢才能顯得更有價值。

TOP3：牡羊座

牡羊座的6月份，有木星跟金星的幫助，本身會顯得更有信心，也有很多好運跟著來，可用的資源相當多，特別是錢財方面，只要冷靜並善用知識，有機會找到好的投資標的，用錢賺錢、錢生錢，雖然不至於大發，但也算是小有所獲。尤其在不動產方面，可利用好的建案來小賺一筆。只是這個月要留意別太過寵溺他人，特別是要留意自己的財富，別隨意花費在他人身上，不管是愛人或家人，要懂得適當就好。

TOP2：巨蟹座

巨蟹座在6月份，若能把心思都放在事業方面，會有不錯的成績，相對的錢財也會跟著來，只要積極性夠，不僅會受人賞識，出現的貴人也會帶來相當的財富；若是有開公司的，有機會找到能力相當不錯的員工，為你賺進不少的鈔票喔！而且這個月你的野心會更大，事業心更強，業績也會有一定程度的上揚，又因為木星的出現，也帶動了你事業上的財運，不過要記住，要更努力，賺運才會更加突出喔！

TOP1：處女座

處女座在6月份，財運會出現在許多個生活事件當中，特別是跟社會有關的議題，會因此而受益不少。受目前疫情影響，如果有投資相關的保險，可得到不少的理賠金，會有許多高額投資利益出現；還有報稅期也延到了6月，有機會得到更多的退稅額度，能為自己節省不少花費。另外若是在外出差或工作的人，有機會發揮你的專長，特別是在冷門行業方面的知識，更有機會得到重用，可藉機賺得一筆不小的財富。