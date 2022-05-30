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唐綺陽星座運勢週報：牡羊小心老毛病復發 天蠍遇條件好對象

聯合新聞網／ 唐綺陽
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供

【唐綺陽星座運勢週報5/30-6/05】

重要星象：水星恢復順行、土星將逆行

水星恢復順行，反思理財觀念及生活步調，揮別過去不好的地方，價值觀將有所轉變，也是改善健康狀況的好時機。土星將逆行，調整扛責任的方式，反思嚴格控管的意義及後座力，對於看不見的東西感到害怕，思考如何做出合理的選擇。

工作注意：金牛、處女、天秤、水瓶

金牛：共事者意見不同，用溝通化解衝突

處女：停頓導致心急，需多磨練耐心

天秤：有出風頭情況，盡量保持低調

水瓶：工作上較多慮，別自己嚇自己

桃花注意：雙子、巨蟹、天蠍、魔羯

雙子：互相體貼，產生良性循環

巨蟹：享受愛的感覺，熱戀進入生活化

天蠍：有機會遇到條件不錯的對象

魔羯：盡情享受對方對你的在乎

財運注意：射手、雙魚

射手：遇突然的花費，需注意把控

雙魚：得到貴人指點理財技巧

健康注意：牡羊、獅子

牡羊：小心老毛病有復發趨勢

獅子：注意潔淨，預防傳染病

星座運勢 獅子 土星 理財 唐綺陽 每週星座運勢

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