只想戀愛不想婚？3星座有「恐婚」隱憂

現代人不婚的比例越來越高，由於婚姻牽涉到雙方相處、置產、養育後代……等等問題，很容易引發每個人對婚姻的恐懼。面對難以掌握的婚姻大事，你是否總隱隱約約感到不安 ？科技紫微網接下來就要點名患有恐婚症的三大星座，看看他們究竟在擔心哪些事！

射手座

談起戀愛來他們總是很激情澎湃，完全展現火象星座的熱情，但是一說到結婚，他們可就面露難色。畢竟，愛好自由的射手座時時刻刻都覺得自己還沒玩夠，或者原本的生活明明就還不錯，不想被婚姻綁住。因此我們總能看到不少射手座愛情長跑多年，卻一直未走上婚姻紅毯。若你打算與射手座共組家庭，絕對要讓他保持一定程度的自由。

雙魚座

雙魚座本身是理想主義者，但是隨著社會閱歷的增加，看到親友們不太順遂的婚姻生活甚至婚變，讓雙魚對結婚這件事產生了恐懼，不自覺就相信婚姻可能真的是愛情的墳墓。說穿了，他們就是安全感不足，需要得到較多的心理支持，比如婚後仍能夠有機會不時回味約會時光等等。只要能滿足他們內心浪漫的「扣打」，雙魚對持家會更願意肩負起責任感。

金牛座

對金牛座而言，婚姻絕不是簡單的兩個人成家而已，買房買在哪裡、裝潢費誰出、孩子怎麼教育……要擔心和考慮的事情太多了。所以 金牛座恐懼的未必是婚姻本身，而是婚姻所附加的一連串風險。結婚會不會讓自己的資產被掏空？若是失婚，自己還剩下什麼？如果能把最擔心的經濟問題都想好，心裡有個底，他們其實也就不會那麼害怕步入婚姻了。

不是所有的人都必須結婚；也不是所有婚姻都不幸。只要能用平常心去看待自己的恐懼心理，恐婚絕不是不治之症。就因為足夠敬畏，才能足夠珍惜。

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