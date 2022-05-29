殺破狼周運勢／白羊感到經濟吃緊 天蠍注意血光之災

殺破狼2022年5月30日～6月5日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

學習運方面，新月發生在學習宮位，會開始學習一項新的知識或技術，或是準備一項重要的考試。新月期間，可許下有關學習、考試相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，在心靈宮位的海王星相位良好，與暗戀的對象維持著良好關係，逐漸有曖昧的氛圍。某些白羊座的戀情暫時不能公開，只能低調地與對方發展。

本週須注意的部分

金錢運方面，本週水星持續在金錢宮位退行，薪資有延遲發放的情形，月光族會感到經濟狀況吃緊。某些白羊座則是刷卡購買了昂貴的物品，發現有些瑕疵，退貨程序很麻煩。

工作運方面，火星與木星持續合相在命宮，累積了許多文件與工作，火燒屁股，必須天天加班，才能在期限內交付作業。某些白羊座工作有過勞的傾向，火氣較大，容易嘴破或長痘痘。

金牛座：

整體運勢

感情運方面，水星持續在命宮退行，金星又進入命宮，與前任舊情復燃，雙方都有復合的意願。某些金牛座會巧遇過去喜歡過的人，怦然心動的感覺依舊，會向對方索取聯絡方式，不想再斷了聯繫。

金錢運方面，新月發生在金錢宮位，薪資會些微調漲，或是有新的外快機會增加收入。新月期間，可許下有關金錢方面的願望，可獲得良好的能量幫助，物質生活不虞匱乏。

本週須注意的部分

工作運方面，水星持續在命宮退行，注意力不集中，造成許多文件錯誤百出，或是發生難以挽回的突發事件。甚至因此丟了工作，或是被降級換單位，這段時間要特別謹慎小心。

健康運方面，水星持續在命宮退行，與金星、天王星齊聚。當心病毒感染，造成喉嚨發炎、呼吸系統不適，一直難以康復。某些金牛座則要當心打疫苗後，產生神經系統的病變。

雙子座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在命宮，對未來有任何新的發展計畫，可在這段時間開始準備與規劃，新月期間，可許下職業生涯規畫、對未來所期許的相關願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，水星持續在心靈宮位逆行，曾經交往或是喜歡的對象又出現在你的生活圈中，雙方的關係已昇華為靈魂伴侶，他十分了解你內心的需求，但兩人能在一起的時機已經過去了，帶有那麼一絲遺憾的愛情也許比較美。

本週須注意的部分

學業運方面，在學業宮位的土星受到逆行的水星影響，經常因為突發事件而被迫停課，或是改為遠距教學，許多實作學程都無法進行。某些雙子座則是某些考試或報告不合格，內心感到十分焦慮。

遠行運方面，在遠行宮位的土星受到逆行的水星影響，到外地出差、旅遊或是探親，會因為某些突發事件，受困在半途。某些雙子座則是出發後才發現忘了攜帶一些重要的東西或文件。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在心靈宮位，苦苦暗戀的對象會給你正面的回應，雙方也會開始有一些互動。新月期間，許下有關曖昧戀情，或是與靈魂伴侶發展順利的願望，會受到新月祝福。

人際關係方面，水星持續在人際關係宮位退行，金星也進入人際關係宮位，會與老朋友重聚見面，甚至會再度與初戀情人重逢。交際應酬的邀約較多，或是會需要出席一些社交活動。

本週須注意的部分

工作運方面，火星與木星合相在志業宮位，天將降大任於斯人也，必須苦其心志，勞其筋骨。目前的忙碌，未來會使你獲得所渴望的成就，但也必須天天加班，承擔很多責任。

金錢運方面，在財務宮位的土星受到人際關係宮位的水星影響，遇到一些人欠錢不還，會考慮用法律途徑去催款。有投資習慣的巨蟹座，先前礙於人情買的保單，需要理賠時卻處處被刁難。

獅子座：

整體運勢

人際關係方面，新月發生在人際關係宮位，多參加一些社交活動可結識新的人脈，日後會對你有幫助。新月期間，許下與人際關係有關的願望，會獲得許多貴人給予幫助。

金錢運方面，在財務宮位的海王星相位良好，因為一些事故，可順利獲得一筆保險理賠。有投資習慣的獅子座，目前大環境不理想，但投資標的穩當，暫時不要慌亂出脫手上的標的物，日後會慢慢漲回來。

本週須注意的部分

工作運方面，水星持續在志業宮位退行，目前承接的工作看似光鮮亮麗，但客戶也比較愛刁難，很多問題不斷需要來回修正，十分麻煩。某些獅子座經常需要使用的電子器材不斷故障，影響事務進行的進度。

感情運方面，在感情宮位的土星受到逆行的水星影響，與情感對象對於未來的規劃看法分歧，雙方對於步入婚姻關係沒有共識，甚至因此分道揚鑣。關係穩定的獅子座，另一半身體狀況或精神狀況讓你感到擔憂，需要費心呵護。

處女座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在志業宮位，會規劃一個新的案件與或是事業，未來前景可期。新月期間，可許下與工作、事業、成就展現有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，在感情宮位的海王星與戀愛宮位的冥王星有良好連結，盡情享受兩人世界，在心靈層面上親密交融，感覺十分幸福。單身的處女座會邂逅一個有好感的對象，感覺很聊得來，不排除有發展的可能。

本週須注意的部分

學業運方面，水星持續在學業宮位退行，期末成績懸而未決，有些報告或作業被退件需要補交，會很擔心自己不擅長的科目被當掉。正在參加大考的處女座，要謹慎選擇科系，容易填錯志願，被分發到不擅長的學習領域就讀。

健康運方面，火星與木星合相在疾厄宮位，注意刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，火氣較大，容易嘴破、長痘痘，甚至引發痔瘡。這段時間注意作息穩定，不要熬夜或是過度操勞。

天秤座：

整體運勢

學業運方面，新月發生在學業宮位，報告順利產出，考試成績優秀，學業有顯著的進步。新月期間，可許下與學業、考試、專業研究相關的願望，會獲得良好能量幫助。

工作運方面，在工作宮位的海王星相位持續良好，目前的上班時間比較有彈性且自由，會開始思考工作的意義。某些天秤座目前所待的職場很舒適，氣氛融洽，日子過得很愉快。

本週須注意的部分

金錢運方面，水星持續在財務宮位行進，當心掉錢包或是信用資料被盜用。有投資習慣的天秤座，這段期間投資標的行情不穩定，先別急著出脫停損，長線可期。

感情運方面，火星與木星合相在感情宮位，為了婚禮相關的事宜，雙方有些意見相左，雖然不會影響雙方要結婚的決心，但心情難免有些緊繃。單身的天秤座容易空虛寂寞覺得冷，甚至會尋求前任打回頭炮。

天蠍座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在財務宮位，會需要重整財務狀況，把一些債務、貸款清償完畢。新月期間，可許下有關理財、投資、清償債務……等相關願望，會獲得良好能量幫助。

感情運方面，水星持續在感情宮位行進，對於分手，雙方其實還是有些懸念，此時還有破鏡重圓的機會。若是不想重蹈覆轍的天蠍座，這段時間也會有新的追求者出現。

本週須注意的部分

工作運方面，火星與木星合相在工作宮位，目前承接十分重要的任務，工作壓力較大，每天都需要加班，身體有過勞的傾向，會是非常忙碌的時期。某些天蠍座副業太多，雜事忙不完，必須要放棄一兩個副業，否則身體吃不消。

健康運方面，火星與木星合相在健康宮位，注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，肝火較為旺盛，容易嘴破、長痘痘。代謝狀況不良，有嚴重發福的傾向，需特別注意飲食與作息正常。

射手座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在感情宮位，同時木星與火星合相在戀愛宮位，與喜歡的人關係更進一步，可望穩定下來。新月期間，可許下與戀愛、情感關係……相關的願望，戀情會獲得新月的祝福。

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星與家宅宮位的海王星有良好連結，手上有閒置的空間或房地產可以出租出去，被動性收入增加。某些射手座會獲得家人的經濟援助，生活暫時不虞匱乏。

本週須注意的部分

工作運方面，水星持續在工作宮位退行，許多事務進行不順，不斷需要來回修正，或是卡關在某個環節上。心中十分焦慮。文件需要多備份到不同的硬碟中，以防萬一，此時容易發生預期之外的事件。

健康運方面，水星持續在健康宮位退行，與天王星、金星齊聚，當心病毒感染，造成喉嚨發炎，呼吸系統不適。某些痼疾容易在此時復發，一直無法痊癒，使你感到苦惱。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在工作宮位，生活恢復正常，可重新擬定計畫，將先前失序的問題修正，最後發揮的效率會更強大。新月期間，可許下有關工作、職場……相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，水星持續在戀愛宮位退行，金星也在此時進入戀愛宮位，與前任情人破鏡重圓，會在此時復合。不想吃回頭草的摩羯座，會邂逅與初戀情類型很像的人士，感到怦然心動。感情穩定的摩羯座，會與另一半和好如初。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的土星持續受到在子女宮位退行的水星影響。正在籌措創作所需資金，或是小孩、寵物的醫療費用，對於金錢的流失感到焦慮。某些摩羯座的電子用品需要換新，手頭感到有些拮据。

健康運方面，新月發生在健康宮位，本週注意腸胃方面的問題，容易吃壞肚子。留意心血管方面的疾病，特別是打過疫苗之後，容易產生血栓狀況，或是心律不整的問題，請不要忽視，儘早就醫。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在戀愛宮位，與喜歡的人關係會有進展，雙方會向彼此表白，試著交往看看。單身的水瓶座會邂逅自己喜歡的人士。新月期間，可許下有關戀愛方面的願望，會獲得良好的能量幫助。

旅遊運方面，木星與火星合相在旅遊宮位，某些國家或地區開始開放旅遊、交通票券或是旅行團，會毫不猶豫地訂下去。某些水瓶座則是因為工作因素，不斷地需要在外地住宿，順便遊覽不同城市的美景。

本週須注意的部分

家宅運方面，水星持續在家宅宮位退行，住宅的問題在本週之後可修復完成，但需再忍受一陣子不便。某些水瓶座會在此時換新大型的家電，但看中的機型暫時缺貨。

交通運方面，火星與木星合相在交通宮位，交通工具故障頻頻，需要換新。駕駛車輛當心發生行車糾紛，或是被開罰單，即便搭乘大眾運輸通勤，也容易發生不愉快的事件，最近需特別注意交通安全。

雙魚座：

整體運勢

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，讓你困擾已久的居家環境問題會順利獲得解決，討厭的鄰居會搬走，或是受到逞罰。生病的家人，身體狀況會有起色。新月期間，可許下與家宅有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星相位良好，因為經常幫助朋友，長期建立良好人脈，遇到困境時，會獲得許多貴人的幫助。某些雙魚座會收到很久不見的朋友所捎來的訊息，覺得很開心。

本週須注意的部分

工作運方面，水星在面試、溝通、考試宮位退行，面試看似順利，但要小心遇到掛羊頭賣狗肉的公司。簽訂合約，或是到職上班時容易遇到突發狀況，造成計畫有所變更。

感情運方面，在心靈宮位的土星受到逆行的水星影響，曾經喜歡的人會突然聯絡你，但這個人會讓你有些複雜的情緒，不想輕易原諒對方，但又想與對方見一面。

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