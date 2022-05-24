金牛生性多疑、摩羯隱藏脆弱 「防衛心超強星座TOP5」

人心難測，世情如霜；人心難防，暗箭難擋。別人頭腦裡在想的是什麼，你永遠不知道，要是太輕易相信別人，若不是太傻，就是太天真。因為要傷害一個人只需要短短的幾秒鐘，痛苦卻可能要承受好長的時間，這次就來看看防衛心很強的前五名星座吧！

TOP5：水瓶座

水瓶座雖然愛交朋友，對人友善，看起來也好像很隨和，沒有什麼脾氣的樣子，但是認真去觀察，會發現他們不容易講到自己比較切身的事情，就算有，也只是輕描淡寫的說說而已。之所以會有這情況，是因為水瓶的防衛心滿強的，隨時都在戒備著別人，很重視隱私，面對事情也不會第一個跳出來，不讓別發現自己的底線，也不喜歡讓別人發現真實的自己。而且水瓶座也是很難捉摸的一群人，忽冷忽熱的態度，也是防衛的一種方式。

TOP4：摩羯座

摩羯座給人一種嚴肅不易親近的感覺，事實上他們本身看待事情也是真的滿嚴肅的，喜歡照規則來做事，給人很難溝通的樣子，而這是摩羯座的天性，因為他們比較沒安全感，只有在規則的保護下，能夠讓他們看起來很厲害，才不會被發現他們脆弱的一面。而且摩羯座本身也是需要很長時間相處，才能真正被了解的一群人，也因為這樣子，讓他們給人一種防衛心很強的樣子，只有深入了解之後，才能突破他們那武裝的防衛心。

TOP3：金牛座

金牛座為人始終表現出老實誠懇的態度，話少且不善言詞，行事作風比較獨立，不過為人也是挺和善的，有一種好人代表的感覺，如果你真的這樣想，那就要改觀囉！金牛座生性多疑又愛胡思亂想，因為不想傷人，所以更不能被人傷害，因此凡事只能做最好準備、最壞打算，處處防備別人，即使跟人有疏離感，那也無所謂，反正金牛也很習慣獨自一人的生活習慣。但是金牛座的氣息，還是會吸引到不少的朋友，只是很難成為真正的知心朋友而已。

TOP2：雙子座

雙子座為人風趣幽默，很能與人交談，從商場聊到情場，只要雙子座想要聊，很多人都會不自覺被吸引，殊不知雙子座的表面功夫做的這麼徹底，人心隔肚皮，越是把你當朋友，雙子座越可能防著你。因為雙子座從小就面對許多不同的人，為了保護自己，天性巧面玲瓏的個性，都知道該怎麼應付形形色色的人，交際手腕是非常高端的。從雙子座的臉色，很難看出是真的還是在假裝喜歡一個人，越是被雙子座知道更多秘密，雙子座越是會防範著你。

TOP1：天蠍座

防衛心是天蠍座的本能，身上環繞著神秘特質，使人看不清也摸不透，讓人不知道天蠍座真正的想法。天蠍座天性敏感多疑，總帶著懷疑與猜測的心，去看待每個人，他們在交友上雖然比較被動，但又善於交談，讓人感覺好相處卻又隔層紗不好交心，始終帶著距離感，好像在防備什麼似的。他們不管什麼在場合，最優先的就是保護自己，如同天蠍尾巴的那根針，永遠是面對外來者，就算認同你這位朋友，他的心還是有很多不為人知的祕密。