唐綺陽星座運勢週報：處女工作孤軍奮戰 雙子這招讓桃花靠近
【唐綺陽星座運勢週報5/23-5/29】
重要星象：
水星逆行金牛、火星衝刺、火木入相位、火木合相、火星牡羊、金星進金牛
水星逆行金牛，回頭反思理財方式及價值觀的正確性，六月中之前，需正視金錢問題。火星衝刺，事情變得有效率，對創業者有利，多注意年輕人或自以為是者的行為。火木入相位，當心刀火燙傷。火木合相，別衝動，謹慎及忍耐會帶來好處。火星牡羊，把握七月前，打開新局面，注意暴衝的能量。金星進金牛，是金星的旺位，金牛和天秤特別有感，想要享受生活及美食。
工作注意：獅子、處女、射手、魔羯
獅子：適當溝通及分工，有利於工作進行
處女：與別人想法不同，有孤軍奮戰的情況
射手：做好協調，避免互相牴觸
魔羯：別埋頭苦幹，新想法讓工作有突破
桃花注意：白羊、雙子、巨蟹、天蠍
白羊：面對善意別過於緊張
雙子：散發善意讓桃花靠近
巨蟹：遇到年紀輕或互動良好的桃花
天蠍：靠幽默感及機智吸引異性
財運注意：金牛、水瓶
金牛：局面打不開跟思維有關
水瓶：把握每個賺錢機會，積少成多
健康注意：天秤、雙魚
天秤：注意睡眠問題，必須好好休養
雙魚：健身或健康計畫效果卓著
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言