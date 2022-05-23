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唐綺陽星座運勢週報：處女工作孤軍奮戰 雙子這招讓桃花靠近

聯合新聞網／ 唐綺陽
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供

【唐綺陽星座運勢週報5/23-5/29】

重要星象：

水星逆行金牛、火星衝刺、火木入相位、火木合相、火星牡羊、金星進金牛

水星逆行金牛，回頭反思理財方式及價值觀的正確性，六月中之前，需正視金錢問題。火星衝刺，事情變得有效率，對創業者有利，多注意年輕人或自以為是者的行為。火木入相位，當心刀火燙傷。火木合相，別衝動，謹慎及忍耐會帶來好處。火星牡羊，把握七月前，打開新局面，注意暴衝的能量。金星進金牛，是金星的旺位，金牛和天秤特別有感，想要享受生活及美食。

工作注意：獅子、處女、射手、魔羯

獅子：適當溝通及分工，有利於工作進行

處女：與別人想法不同，有孤軍奮戰的情況

射手：做好協調，避免互相牴觸

魔羯：別埋頭苦幹，新想法讓工作有突破

桃花注意：白羊、雙子、巨蟹、天蠍

白羊：面對善意別過於緊張

雙子：散發善意讓桃花靠近

巨蟹：遇到年紀輕或互動良好的桃花

天蠍：靠幽默感及機智吸引異性

財運注意：金牛、水瓶

金牛：局面打不開跟思維有關

水瓶：把握每個賺錢機會，積少成多

健康注意：天秤、雙魚

天秤：注意睡眠問題，必須好好休養

雙魚：健身或健康計畫效果卓著

火星 星座運勢 獅子 水星逆行 唐綺陽 每週星座運勢

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