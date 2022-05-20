快訊

疫情下520／蔡英文剩餘任期最大課題 近憂「防疫」與遠慮「政黨延續」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

明天小滿！6禁忌別犯了 浪費「這項食物」恐整年財運不順

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
小滿節氣後氣溫升高，雨水變多因此濕氣變重。 本報系資料照
小滿節氣後氣溫升高，雨水變多因此濕氣變重。 本報系資料照

小滿為5月21日，太陽過黃經60度，此時稻榖逐漸成熟稱為小滿，小滿節氣後氣溫升高，雨水變多因此濕氣變重，大家養生必需去溼，可多吃綠豆，冬瓜、薏苡仁與山藥。清水孟國際塔羅小孟老師也整理了小滿禁忌，盡量避免。

小滿禁忌：

1.忌露肚臍：

小滿濕氣較重，晚上睡覺時要蓋涼被，以免睡著時露出肚臍被涼風或者冷氣吹入，導致溼氣入體影響健康。

2.忌生冷飲料：

小滿天氣溫逐漸上升，許多人會想喝生冷飲品，容易喝太冰導致頭暈與心血管快速收縮，因此建議多喝常溫飲品。

3.不要浪費米食：

小滿為穀物豐收之時，因此不宜浪費米食以免導致財運不順，一整年吃不飽喝不足。

4.禁吃助溼食物：

小滿天禁吃助溼食物，如生蔥、生薑、生蒜、茄子、蝦、蟹，以免引發溼疹、風濕疹。

5.少熬夜

小滿日，晝長夜短，氣溫逐漸升高，人體的機能消耗過大，也會導致人容易疲勞，若熬夜容易引發便秘、喉嚨不適。

6.不要吃隔夜菜

小滿天氣溫上升，容易潮濕，病毒細菌滋生，因此隔夜菜容易滋養病菌，吃下後容易導致腸胃炎或腹瀉。

此為民俗說法，不代表本網立場，切勿過度迷信。

濕氣 熬夜 隔夜菜

延伸閱讀

本周六「小滿」 3生肖逆風翱翔 社會氛圍陷入隨人顧性命

這次水逆超有感？雙子糾纏舊愛、牡羊口舌惹禍 解決方法一次看

天生富貴又好命「這4種面相」越老越有福氣

小確幸讓心圓滿！小滿過後2生肖轉好運

相關新聞

明天小滿！6禁忌別犯了 浪費「這項食物」恐整年財運不順

小滿為5月21日，太陽過黃經60度，此時稻榖逐漸成熟稱為小滿，小滿節氣後氣溫升高，雨水變多因此濕氣變重，大家養生必需去溼，可多吃綠豆，冬瓜、薏苡仁與山藥。清水孟國際塔羅小孟老師也整理了小滿禁忌，盡量避免。

小確幸讓心圓滿！小滿過後2生肖轉好運

2022年快要過半，來到五月中旬，繁花漸落，我們也將迎來夏天的第二個節氣—小滿（國曆5月21日）。從字義來看，「小得盈滿」別有一種自在歡喜的暢快。科技紫微網要帶你一起走進小滿，還要看看哪些生肖小滿過後福運特別滿？

天生富貴又好命「這4種面相」越老越有福氣

俗話說相由心生，人的面相往往與內在本性相互呼應。你想從外表看出誰有富貴命嗎？誰又越老越有福？科技紫微網今天就要透過面相來解析，盤點四種福氣滿滿的臉型！

每日星座運勢／牡羊事業上表現得宜 易贏得好口碑

2022-05-20 牡羊座短評：異性緣相當好的一天。【整體運★★★★★】工作上容易得到異性的幫助，如期完成任務。單身者有機會收到暗戀對象發來的表白郵件，好好把握「丘比特之箭」吧！投資方面不可一味的

塔羅：尋找好桃花！揭曉今年年中「脫單關鍵詞」

寒冬過去後，桃花開始朵朵盛開。現在都進入了初夏百花爭艷的季節，然而單身的你還是無人相伴？想要遇見真愛，擺脫單身，就讓科技紫微網用塔羅牌來為你指引吧！今年年中時期，你的脫單關鍵詞會是什麼呢？

這次水逆超有感？雙子糾纏舊愛、牡羊口舌惹禍 解決方法一次看

今年度第二次水逆（國曆5月10日～6月3日）已降臨，特別是5月中旬，在金星與火星不良相位的加持下，對此次水逆的感受更加明顯。水逆期間12星座該注意哪些事？科技紫微網立刻來揭曉。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。