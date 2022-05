小孟塔羅：前途無量還是被狂被壓榨？測你的「富貴命指數」

富指的是資產雄厚、生活富裕,並且有相當多的固定資產,大多是指事業成功人士。貴就是指社會層次高、有名氣的人,如經常和達官貴人交往的人。富貴命即指一個人的命運很棒、很順暢,而且前途無量。現在,憑你的直覺選一張牌,讓塔羅牌告訴你,測你富貴命指數?

由左到右分別為A、B、C、D、E。

塔羅牌圖作者:Alan Robert(Beauty of Horror: The Fear Your Future Tarot Deck)

牌面的男子身上披著紅色斗逢,坐在刻著牡羊頭的寶座上。

A:富貴命指數80分。(教皇牌正位)

這張牌表示你有良好的貴人運。因此當你卡關需要幫忙的時候,只要開口求援往往有人出手相助。俗話說:「三個臭皮匠,勝過諸葛亮。」當大家同心協力集思廣益,便能想出比諸葛亮還周到的計策。小孟老師在此提醒你,平時經營人際關係的付出,能夠壯大你背後的智囊團,有他們你的生活會好過許多。

牌面的兩具骷髏對男子膜拜,手握著插入動物頭骨的權杖。

B:富貴命指數60分。(皇帝牌正位)

這張牌表示你總是能趨使他人,讓事情往你想要的方向發展。這代表你擁有領袖的特質,在團體中能夠凝聚他人的心。這也許是你曾經的辛勤努力,最後換來的頭衍或被肯定的聲望,讓大家都願聽你發號施令。小孟老師在此提醒你,忍人所不能、能人所不能,所經歷的壓力與挑戰,最終都會成為你的成就。

牌面的一男一女癡癡望著惡魔,他舉起右手張開碩大翅膀。

C:富貴命指數30分。(惡魔牌正位)

這張牌表示你是個很盡職的人,扮演什麼角色會做好該做的事。因此,當你遇到困難不易解決的事時,仍會傾向靠自己處理好問題,也不會想要因此而麻煩他人。遇到一時半刻無法消化的工作,則會選擇留在公司加班或帶回家做。小孟老師在此提醒你,向人尋求支援並不可恥,學習人與人之間的良性互助。

牌面的人頭上戴著南瓜面具,坐在鞦韆上被四枚錢幣圍繞。

D:富貴命指數10分。(錢幣四正位)

這張牌表示當你面對吝嗇的狀態,你仍然會不計較的把事情做好。這並不是說你遇到不平等的事,你的心裡不會感到不舒服,而是你覺得要等對方改變,不知道要等到什麼時候,不如自己去做會比較快。小孟老師在此提醒你,選擇默不吭聲獨自承受著,對方會覺得很理所當然,更甚者可能還會變本加厲。

牌面的男子憂鬱的坐在輪椅,身旁有可透視骨骼的狗陪伴。

E:富貴命指數99分。(錢幣十正位)

這張牌表示含金湯匙出生的人,一出生就註定跟別人不一樣。有時真的是命好選對家庭出生,有時則是受你的人格特質影響,總是讓人不自覺想要照顧你,而大家為你做的每一分付出,會讓你的生活變得更加愜意。小孟老師在此提醒你,小動物之所以討人喜歡,就是那柔弱無害的呆萌感,會激起人與生俱來的保護慾。