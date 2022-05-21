小孟塔羅：前途無量還是被狂被壓榨？測你的「富貴命指數」

富指的是資產雄厚、生活富裕，並且有相當多的固定資產，大多是指事業成功人士。貴就是指社會層次高、有名氣的人，如經常和達官貴人交往的人。富貴命即指一個人的命運很棒、很順暢，而且前途無量。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，測你富貴命指數？

由左到右分別為A、B、C、D、E。

塔羅牌圖作者：Alan Robert(Beauty of Horror: The Fear Your Future Tarot Deck)

A：富貴命指數80分。(教皇牌正位)

牌面的男子身上披著紅色斗逢，坐在刻著牡羊頭的寶座上。

A：富貴命指數80分。(教皇牌正位)

這張牌表示你有良好的貴人運。因此當你卡關需要幫忙的時候，只要開口求援往往有人出手相助。俗話說：「三個臭皮匠，勝過諸葛亮。」當大家同心協力集思廣益，便能想出比諸葛亮還周到的計策。小孟老師在此提醒你，平時經營人際關係的付出，能夠壯大你背後的智囊團，有他們你的生活會好過許多。

B：富貴命指數60分。(皇帝牌正位)

牌面的兩具骷髏對男子膜拜，手握著插入動物頭骨的權杖。

B：富貴命指數60分。(皇帝牌正位)

這張牌表示你總是能趨使他人，讓事情往你想要的方向發展。這代表你擁有領袖的特質，在團體中能夠凝聚他人的心。這也許是你曾經的辛勤努力，最後換來的頭衍或被肯定的聲望，讓大家都願聽你發號施令。小孟老師在此提醒你，忍人所不能、能人所不能，所經歷的壓力與挑戰，最終都會成為你的成就。

C：富貴命指數30分。(惡魔牌正位)

牌面的一男一女癡癡望著惡魔，他舉起右手張開碩大翅膀。

C：富貴命指數30分。(惡魔牌正位)

這張牌表示你是個很盡職的人，扮演什麼角色會做好該做的事。因此，當你遇到困難不易解決的事時，仍會傾向靠自己處理好問題，也不會想要因此而麻煩他人。遇到一時半刻無法消化的工作，則會選擇留在公司加班或帶回家做。小孟老師在此提醒你，向人尋求支援並不可恥，學習人與人之間的良性互助。

D：富貴命指數10分。(錢幣四正位)

牌面的人頭上戴著南瓜面具，坐在鞦韆上被四枚錢幣圍繞。

D：富貴命指數10分。(錢幣四正位)

這張牌表示當你面對吝嗇的狀態，你仍然會不計較的把事情做好。這並不是說你遇到不平等的事，你的心裡不會感到不舒服，而是你覺得要等對方改變，不知道要等到什麼時候，不如自己去做會比較快。小孟老師在此提醒你，選擇默不吭聲獨自承受著，對方會覺得很理所當然，更甚者可能還會變本加厲。

E：富貴命指數99分。(錢幣十正位)

牌面的男子憂鬱的坐在輪椅，身旁有可透視骨骼的狗陪伴。

E：富貴命指數99分。(錢幣十正位)

這張牌表示含金湯匙出生的人，一出生就註定跟別人不一樣。有時真的是命好選對家庭出生，有時則是受你的人格特質影響，總是讓人不自覺想要照顧你，而大家為你做的每一分付出，會讓你的生活變得更加愜意。小孟老師在此提醒你，小動物之所以討人喜歡，就是那柔弱無害的呆萌感，會激起人與生俱來的保護慾。