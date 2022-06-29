每日星座運勢／處女注意說話的語氣 切忌惡言相向

2022-06-29

牡羊座

短評：心情略有些低沉，思緒都沉浸在私事上。

【整體運★★☆☆☆】

今天你不願孤單，好好的裝扮自己，約中意的對象來一場約會吧。投資上比較懶散，不肯花費精力去查閱資料，小心因此而損財。工作上還算好，雖然有突發狀況，但能隨機應變，妥善處理。

【愛情運★★☆☆☆】

只許州官放火，不許百姓點燈，太過霸道會使雙方陷入不愉快的窘境。

【事業運★★★☆☆】

會感覺到一些壓力，不過，做事時注意掌握方向，細心一些，就能輕鬆過關。

【財富運★★☆☆☆】

在金錢上易犯迷糊，不宜交易。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-10:00am 大理石灰

開運方位：正南方向

金牛座

短評：如何處理好人際關係，將是今天的重點。

【整體運★★★☆☆】

工作運佳，適合單獨作業，能嚴格要求自己，工作效率高。若與他人合作，易因意見不同增加進行的難度。在與人溝通時，注意態度，太生硬容易招人反感。單身者有機會與舊情人相遇，產生別樣情愫。

【愛情運★★★☆☆】

多動腦可提升戀愛運，親手製作一些手工藝品送給伴侶，雙方都會有新鮮的體驗喔！

【事業運★★★★☆】

運勢旺盛，行動力強，有機會在同事面前一展身手，對你的事業進展大有幫助哦！

【財富運★★☆☆☆】

把重心放在其他事情上面吧！不要在意金錢問題，對於理財上面的小道消息，最好經過求證再吸收。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：2:00-3:00pm 薔薇粉

開運方位：正東方向

雙子座

短評：花錢慾望較強，不易守住錢財。

【整體運★★★★☆】

工作上甚為專注，並能獨立策劃，工作效率得以增加；今天對錢財過於慷慨，且樂善好施，多會答應親友的開口而把錢借出；健康運有點小異常，牙齒易發炎、疼痛。

【愛情運★★★☆☆】

在追求對方的過程中，你會受到外力的阻礙，有時甚至讓你進退兩難。如果能另闢新徑，採取迂迴的策略，將會增加成功率。

【事業運★★★★☆】

容易得到貴人、上司的幫助，取得優異成績。對從事娛樂事業的工作者特別有利！

【財富運★★★☆☆】

投資前應考慮到風險，別太盲目！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-6:00pm 秋葵綠

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：平淡的日子，過得悠閒自在。

【整體運★★★☆☆】

工作中沒有什麼突發事件，能輕鬆完成任務。另一半的溫柔體貼，讓你的感情生活如沐春風，有每天愛對方多一些的想法。買點古色古香的裝飾品，給家居環境擺上新的點綴，有助提升好運氣。

【愛情運★★★☆☆】

有異性向你大獻殷勤，讓你很有滿足感，若還是單身，別錯過機會。

【事業運★★★☆☆】

要端正工作態度，雖然運勢平順，但只要趁熱打鐵，付出了就會獲得實質性的回報！

【財富運★★★☆☆】

易為財所苦，財運呈現劇烈波動的現象。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-10:00am 湖水綠

開運方位：正西方向

獅子座

短評：在異性面前，還是內斂一些較好。

【整體運★★★★☆】

已婚者的異性緣太好，會讓另一半有失落感，還是能躲則躲，讓對方知道你對他十分重視；行事有失冷靜，會因此造成無法挽救的損失；易得他人幫助，懷著感恩的心能讓你過得更踏實。

【愛情運★★★★☆】

很有魅力，異性緣佳；但太多的桃花又會讓你感到困惑，應懂得拒絕才好！

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不好，心情有點苦悶，一旦受到負面情緒的影響，容易造成小狀況不斷，尤其是涉及金錢方面的問題，要謹慎一些。

【財富運★★★★☆】

偏財運不錯，抽獎多有驚喜。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-7:00am 碧空藍

開運方位：正北方向

處女座

短評：意料之外的事情對你的打擊較大。

【整體運★★☆☆☆】

事業運低落，新計劃的推行並不如你預期設想的好，即使如此也不必灰心，經歷也是一筆寶貴的財富。財運一般，不如花點小錢去娛樂休閒一番，放鬆緊繃的神經，讓自己更有信心與動力迎接明天的挑戰。

【愛情運★★☆☆☆】

比較粗心，對另一半照顧不周，對方有點不高興了，趕緊噓寒問暖一番吧！

【事業運★☆☆☆☆】

易與同事發生口角，要特別注意說話的用詞和語氣，切忌惡言相向。

【財富運★★★☆☆】

顯得小氣，破財的機會不高。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-10:00am 翡翠綠

開運方位：正北方向

天秤座

短評：有一種幸運從天而降的感覺。

【整體運★★★★☆】

有機會收到奢華的禮物或朋友的邀請，這些都是你桃花的主要來源，還會因為宴請而促成一段美好姻緣。財路豁然開朗，投資易有回報。工作中曾經遺留下來的問題漸漸浮出台面，局勢亦可逆轉變好。

【愛情運★★★★★】

戀愛運不錯，單身者有機會遇到心儀的對象；有伴侶者小心桃花困擾。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，自己的心態卻不太穩定，有投機的傾向，反抗心理也比較明顯。

【財富運★★★★☆】

你能深謀遠慮，有效益的項目能大幅度的擴充，而效益甚微的項目可能縮減或被迫取消。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：1:00-2:00pm 珠貝白

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：相信助運的功效。

【整體運★★★☆☆】

今天的好運伴你走過愛情的低潮期，並可望重拾失去的良緣。財運平順，但出遊、聚餐並不適宜在今天進行，易有散財的危險。高漲的積極工作態度無處施展，欠缺工作機遇，在徘徊中度日。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人需要主動表達愛意，並多安排約會，才能感受到浪漫與甜蜜。

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運有些不順，在推動運作上似乎不太順暢，一旦情緒產生波動，就要特別小心囉，否則易有禍從口出的麻煩發生！

【財富運★★★☆☆】

財氣不佳，賺錢的速度趕不上花錢的速度，應控制花錢慾望，把錢財用到實處，忌浪費、揮霍。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-8:00pm 金桔綠

開運方位：西北方向

射手座

短評：計較太多只會讓自己活得很累。

【整體運★★☆☆☆】

今天容易被別人的一句話激怒，因為別人一句無心的話就影響一天的好心情很不值哦；戀愛中的人今天會收到對方寄給你的禮物，欣喜之餘也要記得回饋對方；今天財運不錯，銷售人員會有不錯的銷售業績。

【愛情運★☆☆☆☆】

火藥味重了點，很容易衝動發怒的一天，可別輕易把分手掛在嘴上哦！

【事業運★★☆☆☆】

在處理事務上不夠果決，易失去一些商機；下午有機會遇到貴人，注意把握！

【財富運★★★★☆】

有正財、偏財兩得意的好運。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-9:00pm 夕陽橙

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：計劃趕不上變化快。

【整體運★☆☆☆☆】

今天的行程表安排得密密麻麻，但中途生變的機率高，難以事事順遂你意。不計較、不強求者可過得安穩愜意。財運不佳，消費的慾望強烈，有可能要動用銀行存款或透支消費。出去應酬，非必要時不要裝得那麼闊氣，可別贏了面子失了裡子。

【愛情運★☆☆☆☆】

今日的態度固執倔強，說話又毒又狠，小心伴侶心臟受不了哦！

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，有點悶悶不樂的感覺，這會讓你想偷懶不想做事，聽點音樂，走動一下可能會好些！

【財富運★☆☆☆☆】

接受贈與之財恐生是非，賭桌上贏錢會惹人眼紅。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-9:00pm 祖母綠

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：開口表達你的需求。

【整體運★★★★★】

今天是難得的談心機會，兩人可以針對感情和生活上出現的問題進行討論，藉此抒發心中的不快。工作上與其他部門溝通良好，案子進行順利。財運一般，很難發現值得投資的項目，進行儲蓄比較好。

【愛情運★★★★☆】

桃花漫天飛舞，很容易遇到心動的對象，一見鍾情的可能性很大唷。

【事業運★★★★☆】

今日事業運還不錯啦！可是，必須努力的付出，辛苦的耕耘，才更容易得到長官的賞識！

【財富運★★★★☆】

財運還不錯，有小額的暗財、偏財運！對股票族而言，是個幸運的一天，適合短線進出，見好就收。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：2:00-4:00pm 檸檬綠

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：想法頗多，創意無限。

【整體運★★★☆☆】

若不懂得維繫，好不容易得來的愛情也會失去，今天需製造一點浪漫，感情才會不斷升溫。特別有靈感，適合寫作。求財的渴望非常強烈，能想出許多賺錢的好點子，但若想成功還需做出可行的計劃。

【愛情運★★☆☆☆】

雙方的關係有一點緊張，口角一觸即發，少說兩句免得後果不堪設想。

【事業運★★★☆☆】

關注著許多事情，會被挑起好奇心，但專注力和持久力卻不強，精神也不夠集中，易半途而廢，或耽誤正事。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，借出的款項可望收回，易有失而復得的好運氣。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：3:00-5:00pm 石榴紅

開運方位：東南方向

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