每日星座運勢／獅子適合投資易獲利 微笑面對生活

2022-06-28

牡羊座

短評：遇事別太快下論斷，易出錯。

【整體運★★☆☆☆】

今天運氣較弱，不宜做重大決策。工作上多聽他人的意見，獨斷獨行會讓你處處碰壁。已婚者在與另一半約會時，要吃什麼、去哪裡約會等，別自作主張；單身者別太相信異性的甜言蜜語，小心愛情來得快，去得也快。

【愛情運★★☆☆☆】

情侶間的溝通出現小裂痕，不過，只要保持理性的態度溝通，就不會有太大問題。

【事業運★☆☆☆☆】

默默無聞，過於謙虛會讓你錯過良好的工作機會，不可忽視必要的個人表現。

【財富運★★☆☆☆】

注意莫過度擴張信用，使用信用卡或貸款時要謹慎小心。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：2:00-3:00pm 香檳金

開運方位：西北方向

金牛座

短評：氣勢如虹，才藝發揮得淋漓盡致。

【整體運★★★★★】

有機會參加團康娛樂活動。大方秀出自我，是一種推銷自己的方法。無論吹拉彈唱，只管拿出來表現，能贏得大家的喝彩。如此出色又全方位的展現自我，能得到不少異性的青睞，不妨邀約心儀的對象單獨出來走走，讓彼此的交流進一步加深。

【愛情運★★★★☆】

有利打扮和表現，單身者易因儀表出眾、言行得體大方而吸引到好桃花，談情說愛的機會多。

【事業運★★★★☆】

今日在事業上必須積極地應對，越是閃避越會感受到壓力；勇敢的面臨突發狀況，你將會有意外的收穫。

【財富運★★★★★】

財神爺光顧囉！財富不會從天而降，只要努力就能得到豐厚的代價！很適合在今日討債、與人談判金錢、佣金問題！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：3:00-5:00pm 古銅青

開運方位：正北方向

雙子座

短評：決斷需要理性。

【整體運★★★★☆】

果斷解決眼前的感情問題，可避開爛桃花對你的糾纏。財運受到情緒的牽制，衝動投資將受到衝擊性的懲罰。別人的學習方法在你身上並不適用，最好尋找適合自己的方法，學習效果將更顯著。

【愛情運★★★★☆】

愛情運特別旺，是適合告白的好日子！戀愛中人要好好珍惜、疼愛眼前人，單身者則有思念舊情人的傾向。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，容易得到他人的協助，尤其在遇到問題時，只要虛心請教，都能找到方法解決。

【財富運★★☆☆☆】

財運不太穩定，金錢入帳順利時，要特別小心麻煩尾隨在後。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-11:00am 祖母綠

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：疲勞過度小心生病。

【整體運★★★☆☆】

遇到以前的戀人時，別裝做沒看到或是不理睬對方，既然過去了就讓它過去，越是介懷就越是跟自己過不去；財運不佳，生意的冷清或許是你促銷方法的不妥；運輸業的工作者比較繁忙，並且容易出亂，要事先做好調配。

【愛情運★★★☆☆】

奔波於朋友間的同時，別冷落了另一半，把對方介紹給重要的朋友認識吧！

【事業運★★★☆☆】

聽信有關人事問題的閒言碎語，會讓你的嫉妒心膨脹，也容易丟掉積極的工作慾望。

【財富運★★☆☆☆】

在投資上不可衝動出手。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：1:00-2:00pm 薔薇粉

開運方位：正西方向

獅子座

短評：微笑著面對生活。

【整體運★★★☆☆】

對著鏡子說「茄子」，然後用這張臉去面對每一個人，自然氣氛就親和融洽了；戀愛上也不妨積極一點，即使對方一時沒什麼回應，但是保守卻只會讓幸福溜走；新目標的訂立，將會讓你在公司過得更充實。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者多與另一半交流溝通，偶爾還可以互相抬槓一下，活躍氣氛，對增進感情很有效喔！

【事業運★★★☆☆】

把一些權限交給他人，你會更輕鬆，適當的給別人機會，也是給自己機會喔！

【財富運★★★★☆】

有機會從老朋友口中獲得不錯的商機，適合投資，容易獲利。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-10:00pm 石榴紅

開運方位：正西方向

處女座

短評：輕鬆的應對是必勝的關鍵。

【整體運★★★☆☆】

來自家人與工作的壓力都不小，一天的情緒都會受到影響。單身者不如出去轉轉，男生會有英雄救美的機會哦！別把錢看得太緊，為有困難的人伸出援助之手，會給你帶來好運。

【愛情運★★★☆☆】

不管是快樂還是憂傷，都把你的內心感受與對方分享吧，可增進心與心的距離！

【事業運★★☆☆☆】

雜事多，常手忙腳亂。對於他人請求盡量委婉拒絕，做好本職工作要緊。

【財富運★★★☆☆】

切記小賭怡情，大賭就傷心。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-12:00am 艷棗紅

開運方位：東南方向

天秤座

短評：有得到就必定會有付出。

【整體運★★☆☆☆】

渴望被人愛，卻又害怕付出太多而得到卻太少，今天更是因此而感到莫名的煩躁；正財運良好，偏財運略有不順，不要妄貪小財，小心因此而破財哦！藝術細胞異常活躍的人今天極易得到伯樂的垂青。

【愛情運★★★☆☆】

感情平平，如果想拉近感情的距離，就多想想對方，自己多付出一些關心會很好哦。

【事業運★★★☆☆】

自以為是的態度突顯，不是特別明白的事也不會向同事問清楚，而憑自己的認知去執行，這會讓你白忙一場。

【財富運★★☆☆☆】

消費慾望高漲，愛買、愛賭會使金錢緩緩的流失。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：2:00-3:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：向外求助會事半功倍。

【整體運★★★★☆】

單身者今天桃花很旺，多留意周圍的人吧，關鍵時刻不要吝嗇送出自己的秋波，其殺傷力非同一般；工作較為平順，困擾於心的難題亦能得到同事的熱心幫助；學習有些被動，需要父母、長輩的監督，效率有待提高。

【愛情運★★★★☆】

適合約會。朋友！別怯場，怕被拒絕而放棄就太可惜了！

【事業運★★★★☆】

有機會得到長輩、有經驗者的提醒指點，多接納他人意見，就可讓你順利完成任務！

【財富運★★★☆☆】

財運普通，一分耕耘有一分收穫。花錢時要評估一番，可別出手太闊氣！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-10:00pm 寶石藍

開運方位：西南方向

射手座

短評：加強體魄鍛煉，積極進取。

【整體運★★★☆☆】

戀情發展得頗為順利，付出總會有回報，今天是個值得用心的日子。明確投資方向，財運才有更明顯地漲幅，且有不錯的收穫。你的工作態度將起到決定性作用，把握得當才會收到預想的成果。

【愛情運★★★☆☆】

多關心伴侶，扮演體貼的關懷者、順從者、傾聽者，對方會很感動喔！

【事業運★★☆☆☆】

變通能力較差，不考慮周圍其他的因素而一昧的按部就班，不但效率不高還把自己弄得很疲憊，做事稍微靈活一點，工作都會變得非常輕鬆。

【財富運★★★★☆】

人際關係圓滑，招財貓正在努力向你招手喔！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-9:00pm 嫩芽綠

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：需要抉擇的時候，就應該當機立斷。

【整體運★★★★☆】

衡量一下到底什麼人對你最重要，異性關係處理不好的話，可是會降低今天的運勢哦；上班一族不妨多參加主題派對，會有意想不到的好情報上手；能夠讓身體自由地舒展，就是合適的休閒活動。

【愛情運★★★☆☆】

情侶之間頗為甜蜜，有說不完的情話，有利表達愛意；單身者有機會被表白，若心動可大方接受。

【事業運★★★★☆】

運勢旺盛，有機會得到成功人士的指點，靈感不斷，對工作特別有利。

【財富運★★★☆☆】

適合保守理財的一天，採取簡單的理財方式，降低瑣碎複雜的程序，這樣就能夠管理好當日的金錢。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00pm 深茄紫

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：善用分析能力，才能事半功倍。

【整體運★★☆☆☆】

有的工作需要變通，一味走老路，既浪費時間又很費精神，走走捷徑又何妨？桃花運不錯，有機會收到愛慕你的人發來的電波，若對人無意就別拖泥帶水哦。與人有約就要提早出門，以免遲到。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者感情進展平順，還應多營造浪漫氣氛；單身者戀愛機會較少，適合獨處。

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運比較背，似乎陷入施展不開的困境，當腦筋一片渾沌時就先放著等明天再來解決吧！

【財富運★★☆☆☆】

財運不穩定，生財力道有限。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-9:00am 羽絨白

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：不要只把承諾掛嘴邊。

【整體運★☆☆☆☆】

投資方面有投機的衝動，千萬要留意市場的整體動態，別意氣用事。工作上比較被動，過於求快讓你出現一些不必要的小錯誤，反而耽誤很多時間。如果不去兌現，你承諾得越多，對方就越對你沒信心。

【愛情運★☆☆☆☆】

戀愛運不佳，轉移對感情的注意力，否則越關心越容易搞砸喔！

【事業運★★☆☆☆】

事業運不平順，敏感多疑會使你在工作上判斷錯誤，多聽聽別人的意見，不要一意孤行唷！

【財富運★☆☆☆☆】

容易散財或是為財煩惱，應安分守紀，別想著一夜暴富發大財。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-7:00pm 遠洋藍

開運方位：西南方向

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