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每日星座運勢／巨蟹愛笑者有好人緣 動腦開發財源

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2022-06-27

牡羊座

短評：理性判斷，別過分相信直覺。

【整體運★★★☆☆】

今天在不知不覺間憑直覺做事，易因此引起不小的麻煩，理性思維才會讓你辦事更為妥當。單身者容易遇上輕浮的異性，想要不為情所困，就得耐得住寂寞。別濫用同情心，小心因此有破財的風險。

【愛情運★★☆☆☆】

與伴侶溝通交流，多談及感情層面，別聊其他話題，易爭執不下。

【事業運★★★☆☆】

面對工作會心不在焉，幸好需要處理的事情不急迫，步調慢一點也無大礙，關鍵時刻別出錯就行。

【財富運★★★☆☆】

要小心保護公物，失手恐會掏腰包賠償哦！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-10:00am 祖母綠

開運方位：正東方向

金牛座

短評：做事需量力而行，安守本分。

【整體運★★★★☆】

工作中有些障礙，挫折感頓生，令你有點心力交瘁，需費盡心思來解決；財運還可以，不過只是小財而已，做生意者不宜貪大，以量制勝才是正道；你的異性緣很不錯，可得小心處理露水情緣。

【愛情運★★★☆☆】

單身者易有寂寞感觸，迫切想找個人來陪伴。可以上網找人聊聊天，但別因心急而招惹爛桃花。

【事業運★★★☆☆】

事業運勢可朝有利方向持續發展，但也有緣木求魚的狀況百出，導致情緒起伏較大，易與人發生糾葛，幸好不致於影響大局。

【財富運★★★★☆】

財運、人緣都很好，會有人主動找你合作、投資一個方案，若是可信賴的人，不妨一試。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-11:00am 冷泉藍

開運方位：東南方向

雙子座

短評：需多留意粗心大意的毛病。

【整體運★★★☆☆】

今天任務比較雜亂，一個細小的錯誤都會影響工作的進度，多點耐性才能提高效率。花錢的慾望較強，不如拿來請客，改善人際關係，畢竟為拓展人脈花費頗有價值。財運一般，可為日後的投資做好準備，籌備資金。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有不錯的機緣，給突然想起的異性朋友打通電話，會有意外驚喜唷！

【事業運★★☆☆☆】

事業運不順，似乎很忙碌，可是卻有勞而無功的徵兆；勞而無功大多是自己造成的，因為個人的判斷錯誤而做了一堆白工。

【財富運★★★☆☆】

投資前應多加考慮，以免因小失大。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：4:00-6:00am 脆梅青

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：愛笑者有好人緣。

【整體運★★★★☆】

訂單越接越多，與客戶的溝通、訂單的追蹤都需要親力親為，不過看著訂單上的數量，自己也忙得不亦樂乎；顧得了事業，卻忽視了感情，愛人對你整天沒和他聯繫心裡會有點小埋怨，所以有空給他一通電話都好；財運一般，收支維持平衡。

【愛情運★★★☆☆】

腦袋瓜有胡思亂想、觸景傷情的傾向，感情的事少想，多想點開心的事情吧。

【事業運★★★★☆】

工作壓力不大，可將部分精力放在自己感興趣的活動上，給自己信心，你會有很好的收穫。

【財富運★★★☆☆】

動腦生財的一天，有利於在今日思考該如何開發財源，或許會有不錯的點子浮現。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-10:00am 古銅青

開運方位：西南方向

獅子座

短評：情緒不穩定，易為一些小事動怒。

【整體運★★☆☆☆】

今天對錢財抓得較緊，會有斤斤計較的傾向。對他人的言行也多有挑剔，雖出發點是為他人著想，但太過嚴苛不僅徒增自己的壓力，也會給他人造成小小的傷害。在感情上，另一半頗能包容你，你也應多為對方著想才好。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者容易感受到另一半的強勢態度，千萬別硬碰硬，多忍耐可避免爭吵。

【事業運★★★☆☆】

工作進展較順利，易獲得貴人助力；有賺外快的機會，注意把握！

【財富運★☆☆☆☆】

今日財運不佳，在投資理財上應多請教有經驗的人士，固執己見易遭受損失。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00am 金桔綠

開運方位：東南方向

處女座

短評：金錢敏銳度高，頗能把握商機。

【整體運★★★☆☆】

今天能察言觀色，能從他人的言語中獲得有力的訊息，挖掘到商機。投資者與人合作投資短期項目，會有不錯的收入。愛情運較弱，外界誘惑多，渴望愛情的人應理智一點，小心愛情陷阱。

【愛情運★★☆☆☆】

外力干擾多多的一天。少跟人接觸，省得聽到莫名其妙的風涼話。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，情緒上顯得不夠理智，要注意作業流程上的小瑕疵。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，鮮少會有財物損失，若有損失，大多來自於自己的漫不經心。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-9:00am 琉璃銀

開運方位：西北方向

天秤座

短評：情緒溫和，待人謙虛有禮。

【整體運★★★☆☆】

今天特別喜歡與異性接觸，單身者顯得主動，心意滿滿的表白能很快打動對方的心。偏財運佳，有機會獲得貴人的資助，資金周轉順暢。工作上能保證進度，若想更上一層樓，還需積極拓展。

【愛情運★★★★☆】

你很想得到對方的關心，但很難把要求說出口，會在背後默默為對方付出。

【事業運★★☆☆☆】

工作懶散，小心渾水摸魚被上司抓個正著。勤勤懇懇、埋頭苦幹者反而易有收穫。

【財富運★★★☆☆】

要務實一點的過日子，進行知識投資。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：1:00-3:00pm 淺海藍

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：適當地做做運動。

【整體運★★☆☆☆】

與對方的冷淡形成強烈反差，內心頗有不平，卻又因為很喜歡他而不敢發作；被人盯梢的感覺真是難受，幸而能有朋友的安慰；健康方面會出現小小的狀況哦！小心因不良的生活習慣而導致精神不振。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者想與另一半說說心裡話，可又礙於面子，不願意先開口，對方很難瞭解你的心思。

【事業運★★★☆☆】

事業運平順，按照平日的步調來運作就可以了，對上司安排的工作確保進度就好。

【財富運★★☆☆☆】

小心受人利用、挑撥、誤信奸臣、遇上仙人跳而破財。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-10:00am 檸檬綠

開運方位：西南方向

射手座

短評：克制衝動的脾氣。

【整體運★★☆☆☆】

工作中與同事有點小摩擦，但也不要大動肝火，包容一些小事能更好地維持和諧的人際關係。財運尚可，但是粗心大意的習慣不加約制，就會讓財神爺逃之夭夭。已婚者與伴侶之間多進行互動有助瞭解雙方的思想動態。

【愛情運★★★☆☆】

佔有慾較強，想要控制另一半，與其刻意去把握，不如給對方充分的空間，彼此信任。

【事業運★★☆☆☆】

很想在同事面前表現一番，卻很容易就扮演了濫好人的角色。

【財富運★★★☆☆】

收入上較平穩，沒有多餘的財路也較少因為應酬而損財。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：3:00-4:00pm 睡蓮紫

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：好運接連不斷，事業運極強。

【整體運★★★★★】

深諳愛情的藝術，明白做個好的聆聽者會比一味的誇讚更能博得心儀者的好感，在異性面前有不錯的表現；財運較好，得到家人財力上的眾多支持，順風順水的感覺當然讓你很滿足；工作任務的拓展，讓你獲得許多展現才能的機會。

【愛情運★★★★☆】

以他的意見為意見，那就對囉！順著他的意思，他會帶給你幸福的感覺。單身貴族想提升戀愛運，就要主動的向外活動唷！

【事業運★★★★★】

事業運還不錯。競爭、口舌是非難免，說話說重點會好一點。遇到困難，就請上司從中協助囉！

【財富運★★★★☆】

財運還不錯，雖然有點小費神、小困難，但多能得到協助而逢凶化吉，而且有小小的偏財運喔！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：1:00-3:00pm 蘑菇灰

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：愛情是兩個人的功課。

【整體運★☆☆☆☆】

掌控慾望過強，使對方難以忍受，繼而產生離開的念頭。理財得到長輩們的幫助，他們的經驗使你的財運得到較快的提升。心情好壞對你的工作有著直接影響，心情低落時不妨先將工作放下吧！

【愛情運★☆☆☆☆】

又發生爭執了嗎？雙方意見不合是常有的事，不要想得太嚴重！

【事業運★★☆☆☆】

在與人交往、互動上容易出問題，在發表言論時應注意自己的措辭，以免得罪人。

【財富運★★☆☆☆】

沮喪的情緒會降低求財的動力而使得財運受阻。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：2:00-4:00pm 玉髓紅

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：人際關係和諧，外力、助力強。

【整體運★★★★☆】

今天會有讓人簇擁的優越感，平時不喜歡親近你的人也很樂意跟你接觸，讓你受寵若驚。千萬別飄飄然，冷靜下來好好利用人脈，工作會比預計得更順利。財運頗優，先前的投資計劃可在今天落實。

【愛情運★★★☆☆】

愛情運普通。想提升戀愛運嗎？多用善解人意的態度去關心伴侶吧！

【事業運★★★☆☆】

工作壓力不小，有偷懶傾向。要小心越是偷懶壓力就越大，積極者工作易被肯定。

【財富運★★★★☆】

運勢很不錯，適合投資理財，容易有豐厚回報。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-7:00am 鉑金灰

開運方位：西北方向

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