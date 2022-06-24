每日星座運勢／摩羯投資理財需謹慎 把分內事做好

2022-06-24

牡羊座

短評：惰性蔓延，學習苦悶。

【整體運★★★☆☆】

學習上有些懶惰，缺少動力的你，要及時調整心態以提高學習效率；單人愛情運勢低，適宜把心思放在工作或學習上；生意人卻能抓住商業契機，萌生新創意，使得事業更上層樓。

【愛情運★☆☆☆☆】

對伴侶的要求頗高的一天，有一點不如意就易對伴侶發脾氣，應多多自我反省，平和表達需求。

【事業運★★★★☆】

運勢旺盛，正是發揮才能的時期，若有新挑戰、新機會，一定要盡力爭取，千萬別認為自己不行哦！

【財富運★★★★☆】

生意人不妨多向外活動，提升財運。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：4:00-6:00am 碧空藍

開運方位：正西方向

金牛座

短評：依賴心理過於強烈，可不是好事！

【整體運★★★★☆】

對其他異性過分熱心，可是會讓另一半吃醋唷，小心因此失掉幸福；財運不錯，與其期望從家人、親友處獲得財力支持，不如依靠自己的力量反而勝算更大；出差在外者貴人運頗強，遇到困難時會得到他人善意的指點。

【愛情運★★★★☆】

與情人發生爭執時，別太固執，退一步海闊天空。單身者無感情困擾，可以好好享受獨處時光！

【事業運★★★★★】

事業運如日中天，頗能得到上司的賞識或讚美。特別有利於技術研發、業務工作者，因為今日的開發、突破力量很強。

【財富運★★★☆☆】

投資者今日不可盲目投資新項目，若希望加碼，最好在現有的基礎上擴大規模，才能有望進帳！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-7:00pm 翡翠綠

開運方位：正南方向

雙子座

短評：心情不太好，容易被他人誤解。

【整體運★★☆☆☆】

在日常的工作中能夠進行得比較順利，凡事也都有人關照。財運上與另一半的投資理念有所差異，溝通不當還可能引發爭吵和冷戰。今天多與家人相處，自然就能感受到親情的溫暖，會很有幸福感哦！

【愛情運★★★☆☆】

應多為另一半付出，當對方情緒不佳時，最好的方法就是做一個傾聽者。

【事業運★★★☆☆】

需注意別讓自己表現得鋒芒太露，若工作上處處表現得幹勁十足、能力超強，會讓你在無形中惹來嫉妒和猜忌。

【財富運★☆☆☆☆】

財運較弱，不宜投機。有閒錢可以做公益，或是與朋友聚會、喝喝咖啡。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-6:00am 祖母綠

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：千萬別聽信謠言。

【整體運★☆☆☆☆】

可千萬不能聽信無風險、高收益、「一夜暴富」的神話，一旦落入非法金融機構陷阱會讓你血本無歸；如有聽到關於另一半的風言風語，別急著對他興師問罪，弄清事實真相才是理智之舉；與朋友交往時，別太深入人家的隱私。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情運不錯，另一半很能理解你，你工作中的煩惱對方也能給予一定的幫助，讓你感動。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，要注意自己的言行舉止是否得宜，尤其是在說話方面，以免惹來口舌是非。

【財富運★☆☆☆☆】

勿將所有資產投入高風險的金錢遊戲，否則倘若失利，必定損失慘重。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：4:00-6:00am 墨玉綠

開運方位：正北方向

獅子座

短評：感情出現微妙變化，應加強溝通。

【整體運★★☆☆☆】

有伴侶的人與異性朋友交往應分清界線，伴侶易打翻醋罈子，被對方誤會你也別大動肝火，等對方氣消了再好好解釋。工作上會有一兩個同事老挑你毛病，但也有很多支持、幫助你的人存在，多留意身邊的貴人。

【愛情運★★☆☆☆】

糾纏不清的感情，給你增添了不少煩惱。有些感情該斷則斷，以免造成彼此傷害！

【事業運★★★☆☆】

有點犯迷糊，容易曲解上司的話，犯錯的機率增高，得趕緊清醒才行唷！

【財富運★★☆☆☆】

開銷多，金錢流動性強。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00am 玉米黃

開運方位：正北方向

處女座

短評：財運特別突出，是個好日子。

【整體運★★★★★】

前期的投資容易在今天獲得回報，賺個滿載而歸，令你樂開懷。愛情運勢良好，心情好自然情人怎麼看都覺得順眼，會有激情迸發的衝動哦！事業上表現得較為成熟，做事時能考慮周到。

【愛情運★★★★☆】

單身者有不期而遇的好桃花；有伴侶者在對方面前試著表達你感性的一面，會有驚喜唷。

【事業運★★★★☆】

事業運還不錯，極具魅力和影響力，適合進行商務洽談，談成機率高。

【財富運★★★★★】

財運暢通無阻，有利於金錢運作，例如：討債、借款、殺價、儲蓄、投資、佣金或薪資談判等等！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：11:00-12:00pm 深茄紫

開運方位：正西方向

天秤座

短評：身邊資源豐富，適合借力施力。

【整體運★★★☆☆】

運勢平順，今天會獲得親人、朋友的鼓勵，讓你信心倍增。工作運勢旺盛，多勞多得，利用現有資源及良好的人際關係，可為你減輕工作壓力，且收穫頗豐。穿著鮮亮色彩的服裝，可有效帶動桃花運。

【愛情運★★☆☆☆】

有利獨善其身，勿論人是非。

【事業運★★★★☆】

工作順利，有機會得到長輩的照顧。有時間不妨多和同事聯絡感情，或是多自我充電。

【財富運★★★☆☆】

若想翹著二郎腿等著回收，恐有「肉包子打狗，一去不回」的跡象。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：3:00-5:00pm 翡翠綠

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：與工作夥伴一同進退。

【整體運★★★★☆】

人際關係不錯，多與他人交流，可建立廣闊的人脈；工作上也有遇到最佳拍檔的機會，有問題就開口請求他人協助，共同解決問題能增加彼此的信賴感；今天也是外出的幸運日，戶外活動能讓體力迅速恢復。

【愛情運★★★☆☆】

找情人去大吃一頓，藉著吃飯聊天說笑吧！

【事業運★★★★☆】

好心情的陪伴下會有很好的表現，你的快樂能夠感染周圍的同事，輕鬆的環境也會讓你順利完成任務。

【財富運★★★☆☆】

今天有接觸到錢財的機會，可是大多是過路財神或是別人的錢啦！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-8:00am 臘梅白

開運方位：正西方向

射手座

短評：強出頭吃虧的是自己。

【整體運★★★☆☆】

適合跟戀人翻閱以往的照片，過去的點點滴滴立即浮現在眼前，心中倍感甜蜜；大筆金額的投資最好同有經驗的長輩商量，一昧的衝動投資只會得不償失；從事管理的人員，發現員工的問題應及時指出，否則問題將會蔓延。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中人少跟其他異性朋友有接觸，否則會引來情人的不滿及妒意。

【事業運★★★☆☆】

思維活躍，表達嚴謹，很適合參與談判，但需注意在有利條件下，不宜太咄咄逼人。

【財富運★★★☆☆】

財來財去，不知道把錢花哪兒去了！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：2:00-3:00pm 朝霞紅

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：感情較脆弱，容易受到傷害。

【整體運★★★☆☆】

今天愁緒紛飛，憶起過往令內心傷感，不要讓這種情緒伴隨太久才好，以免影響到正常的生活與工作。財運普通，想要有新的進展不易，投資理財需謹慎，小心盲目投資而帶來的經濟壓力。

【愛情運★★☆☆☆】

情緒有點不穩定，有點像小孩子般的無助，也想要被呵護，怎麼辦呢？快裝無辜、博取同情吧！

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不好，有點倦怠，還有氣無力；乖乖的把分內事做好，以免落人口實。

【財富運★★★☆☆】

短線投資可獲利，但貪多必失。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：1:00-3:00pm 蘭花紫

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：顯得有些慵懶，行動力不足。

【整體運★★☆☆☆】

工作辛苦在所難免，為緩解壓力而把時間拉得過長，這樣反而有偷懶的嫌疑，小心被上司盯上！資金有了一定的積累程度，趁著頗好的財運，去投資市場轉轉，會有所收獲。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者易與另一半起爭執，你別表現得太過強勢，否則夫妻關係會更緊張，多忍讓才好。

【事業運★★☆☆☆】

合作夥伴中有投機者存在，委託重任選人宜謹慎，小心因信錯人而損失慘重。

【財富運★★★☆☆】

散財指數頗高，金錢左進右出。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：4:00-6:00pm 薰衣草紫

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：上進心強烈，對事物充滿好奇心。

【整體運★★★★☆】

若想感情進一步升溫，為另一半製造一些驚喜是不錯的選擇。事業運走強，創意的點子實際運用時，易產生意想不到的出色效果。財運高漲，理財上用一套與眾不同的方案，也是帶來好運的方式。

【愛情運★★★☆☆】

雙方的關係有點緊張，口角一觸即發；少說兩句，免得後果不堪設想！

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，雖然雜事很多，可是只要冷靜地思考，就能找出捷徑，提高辦事效率。

【財富運★★★★☆】

得財順心，財源不錯，雖然都是小財，但有總比沒有好哇！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00am 遠洋藍

開運方位：正南方向

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