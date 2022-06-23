每日星座運勢／雙魚愛情把握好分寸 投資勿太執著

2022-06-23

牡羊座

短評：稍做改變，會讓你收到不同的效果。

【整體運★★★★☆】

今天愛情的熱情高漲，對戀人很主動，讓彼此更有默契，感情能在瞬間昇華。財運一般，沒有什麼大的投資機會，適合靜觀。多去健身房做做運動，有利身體健康。

【愛情運★★★★☆】

今日是花招百出的好日子，說點笑話、耍個寶，都能吸引異性或情人的注意喔！

【事業運★★★☆☆】

工作不夠積極，多與創造力、行動力強的同事互動，可調動起你的工作企圖心。

【財富運★★★☆☆】

今日財運好壞參半，有進有出。特別要注意的是，受到外力的煽動干擾、情緒不穩定所造成的敗財。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：1:00-2:00pm 蜜瓜黃

開運方位：正南方向

金牛座

短評：投機取巧者要有所收斂才好。

【整體運★☆☆☆☆】

夢想有朝一日暴富的美夢可做，但是太過沉迷其中就不是明智的人了，浪費財力和精力也未必能得償所願。工作中需要處理的時機問題，可不能取巧，按部就班才能水到渠成。

【愛情運★☆☆☆☆】

戀愛運不佳，戀愛中人特別容易動怒生氣；單身的朋友還是把心思放到別處比較好。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不順，似乎很忙碌，可是有勞而無功的徵兆，勞而無功大多是自己造成的，因為個人的判斷錯誤而做了一堆白工。

【財富運★☆☆☆☆】

今日易因情緒不佳而亂花錢，小心因此把吃飯的錢都揮霍一空，做出讓自己後悔的事。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-8:00am 睡蓮紫

開運方位：西南方向

雙子座

短評：不要畏懼困難，要勇敢向前。

【整體運★★★☆☆】

工作中會遇到一些阻礙，不要因此而垂頭喪氣，想辦法去解決才有希望。在追求愛情時會遇到一些打擊，可別洩氣，暗示自己「真愛是要靠自己主動爭取的」，會有不錯的助運功效。財運平順，收支平衡。

【愛情運★★★☆☆】

閒暇之時多與另一半互動，經過一番嬉戲打鬧會感覺很溫馨，彼此的心也會更貼近。

【事業運★★☆☆☆】

多與經驗豐富的前輩交流，在他們的幫助下，工作危機才有可能化解。

【財富運★★★☆☆】

雖然周轉錢財的功夫還不錯，但小心夜路走多了會遇到鬼。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：8:00-10:00pm 燻鮭紅

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：做事缺乏耐性，容易讓局面陷進被動。

【整體運★★☆☆☆】

投資環境不太理想，不要盲目相信別人的推介，自己要多思考。工作上和上司在理念上有點分歧，容易造成不合，要小心自己的言行。愛情上比較圓滿，會有讓人羨慕的美事發生喔！

【愛情運★★★☆☆】

單身者渴望戀愛，但又常常待在家裡，桃花難以盛開。應多出門活動才會有機會喔！

【事業運★★☆☆☆】

容易感到孤獨，遇到難題時難得人助，別太愛面子，稍微低頭就會有所改觀。

【財富運★★☆☆☆】

流動性強、有頻頻周轉的跡象，不容易存下來，提防因小失大。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：12:00-1:00pm 薔薇粉

開運方位：東北方向

獅子座

短評：很有衝勁，積極進取。

【整體運★★★★☆】

今天在工作上很有成就感，自己的構想得到老闆的肯定，獲得同事羨慕的眼光。單身者的信心不是很足，宜多與異性交流，培養自己的自信心，有助於覓到桃花。偏財運不錯，抽獎、樂透等都可以試試，會有意外收穫。

【愛情運★★★☆☆】

關心對方固然是好事，如果管太緊，會令對方吃不消喔！

【事業運★★★★★】

事業運很不錯，企圖心也旺盛，對事物充滿鬥志與熱忱，是表現個人專業以及優勢的好機會。

【財富運★★★★☆】

投資和儲蓄兼顧，金錢為你帶來快樂，也為你帶來成就感和生活上的安全感。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00pm 寶石藍

開運方位：東北方向

處女座

短評：有獨當一面的機會。

【整體運★★★☆☆】

事業無需靠他人助力，一個人也能幹得虎虎生威，很有成就感；感情上有些自我矛盾，需要花不少時間去看清自己內心最真實的想法；學習者求知慾望強烈，不妨將視野放在新的探索領域。

【愛情運★★☆☆☆】

伴侶間的關係顯得緊張，口角一觸即發，保持距離，少說話、多做事，以策安全。

【事業運★★★★☆】

因有貴人的熱心引薦，易找到適合自己的職場領域，求職者更有機會找到與自己興趣相關的工作。

【財富運★★★☆☆】

與人合作應尋找可靠的朋友，以免上當受騙。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：12:00-1:00pm 艷棗紅

開運方位：正北方向

天秤座

短評：主觀意識強烈，易疏忽他人的感受。

【整體運★★☆☆☆】

情緒激昂，單身者要特別小心因衝動表白而受到打擊；已婚者顯得強勢，容易給對方造成壓力。工作上顯得較獨斷，聽不進他人的意見，容易碰壁。財運較平順，突然遇到經濟難題時易得朋友金援。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者想戀愛可到交友網站看看，容易遇到聊得來的異性；戀愛中的人易被戀人誤會。

【事業運★★☆☆☆】

低落的心情讓你失去往日的熱情，感覺工作變得很乏味，沒有幹勁。

【財富運★★★☆☆】

財運普通，一分耕耘一分收穫。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-8:00pm 朝霞紅

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：工作熱情高亢的一天。

【整體運★★★★★】

桃花開得旺盛，單身者出外走走，會有豔遇的機會，不可放過哦！財運頗好，投資方面發現有利的商機，就要迅速行動，容易得到財神的眷顧。工作雖然繁忙，但是處理起來得心應手，自然也就樂在其中了，同時也是表現的好時機！

【愛情運★★★★☆】

以伴侶的意見為意見，那就對囉！順著對方的意思，他會給你帶來幸福的感覺。單身貴族想提升戀愛運，就要主動的對外活動唷！

【事業運★★★★★】

今日事業上呈現如日中天的氣勢，頗適合擴展，而且有機會可以掌握主導權！積極地表現，會有豐碩的成果。

【財富運★★★★☆】

財運順暢，一分耕耘有兩分收穫，賺錢不會太辛苦；很適合在今日處理一些棘手的財務問題。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：4:00-6:00pm 鈦晶金

開運方位：東南方向

射手座

短評：不小心說錯話，易惹來糾紛。

【整體運★★★☆☆】

公眾場所不要胡亂發言，本來是無心之說，但尖刻的言詞會引起當事人的不滿，吵得面紅耳赤不但影響自身的形象，更會讓人當笑柄。投資方面要謹慎行事，對涉入不深的行業更要多考量。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情運呈現冷冰冰的狀態，少了點甜蜜的感覺。

【事業運★★★★☆】

思維活躍，策劃能力強，利用現有資源進行整合，會有不錯的發揮。

【財富運★★☆☆☆】

不適合投資理財的一天，因為容易收到錯誤的訊息外，倘若操作錯誤也容易心生懊悔。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-12:00pm 象牙白

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：睡覺也能成為煉金石。

【整體運★★★★☆】

今天的精神不太好，與其到超市買一大堆的營養品，不如睡個美容覺，這樣更健康又有效；財務狀況不如預期，易有不必要的支出，逛街時可不要瘋狂血拼哦！工作熱情高漲，想將自己與他人的差距拉得更小。

【愛情運★★★☆☆】

隨和順從的態度，加上天真無邪的笑容，能提升戀愛運唷！

【事業運★★★★☆】

工作穩定，有不錯的進財機會；生意人不妨多向外發展，可提升財運。

【財富運★★★☆☆】

今天在金錢運作上顯得特別大膽、有魄力，雖然見識遠大，但必須仔細評估後才可以有動作喔！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00pm 蕃茄紅

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：以平常心看待事物，減少負面思考。

【整體運★★☆☆☆】

已婚者被另一半誤會的機率高，無需過多解釋，你的包容心就能消除誤解。學生族學習狀態不佳，功課進度容易落後，及時調整心態，找時間讓老師、同學給你補補課。與錢財打交道的機會多，但多為過路財神。

【愛情運★☆☆☆☆】

有自我封閉的傾向，難以邂逅愛情。想戀愛就要行動起來，切忌在負面情緒中沉淪。

【事業運★★★☆☆】

心情輕鬆，做事感覺特別有效率，可是手頭上的事做完後，會忍不住去打擾其他同事，小心給人不好的印象哦！

【財富運★★☆☆☆】

出門在外多留意身邊的人，保管好財物。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-8:00pm 杜鵑粉

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：愛情方面，可說是「亂花漸欲迷人眼」。

【整體運★★★☆☆】

愛情際遇頗好，即使是戀愛中的人也是桃花運不斷，要注意把握好分寸。無心插柳柳成蔭，投資時不必太執著。在工作上會小有成就感，另一半的支持更令你信心倍增，能將激情保持得更為長久。

【愛情運★★★★☆】

對另一半的要求較多，太強勢會讓對方吃不消，放輕鬆一些，多說甜言蜜語才能增進感情。

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不穩定，工作上的運作變化速度快，修修改改的機會特別多，耐著性子是很重要的喔！

【財富運★★★☆☆】

別輕易下賭注，表現得穩重一些才好。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00pm 瑪瑙黑

開運方位：西南方向

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