每日星座運勢／水瓶加強客戶的交流 凡事皆有轉機

2022-06-22

牡羊座

短評：低調生活收獲更多快樂。

【整體運★★☆☆☆】

今天是個購物的好時機，既可以買到自己喜歡的東西，又可以少花錢；今天工作上的表現太突出容易遭人嫉妒，低調一點反而會有不錯的發展；戀愛中的人今晚有機會和戀人一起去看球賽，感受球賽帶來的激情。

【愛情運★★★☆☆】

與心儀的對象有進一步交談的機會，可趁此機會多多瞭解對方的想法喔！

【事業運★★★☆☆】

周圍朋友的職場異動會對你產生影響，讓你開始思考自己的事業方向，無心去做眼前的工作，工作效率下滑。

【財富運★★★☆☆】

口才佳者，可動口生財。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00pm 玉米黃

開運方位：正西方向

金牛座

短評：稍作修整，調節情緒，為日後做足準備。

【整體運★★☆☆☆】

單戀者陶醉於自我編織的幸福當中，自我感覺良好。財運低迷，還是不要輕舉妄動的好，小心踏入地雷區。工作競爭壓力太大，令你很難適應，不如將今天作為自己的學習時間，這樣反而更有益於事業的發展。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會與異性結緣，但應採取循序漸進的追求方式；已婚者應注意交流溝通。

【事業運★★☆☆☆】

有些固執己見，易與夥伴在溝通中發生爭執，也容易讓自己的邏輯思維發生蔽塞。

【財富運★☆☆☆☆】

錢財紛爭多，與親友為金錢爭吵的機率高，此外，也有賣屋搬家的可能。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-10:00pm 琉璃銀

開運方位：東南方向

雙子座

短評：很有自己的主見，易有好運降臨。

【整體運★★★★★】

特別有想法的一天，適合開發智慧。工作上有好的創意可大膽提出來，會得到上司、同事的認可，可望好好表現一番。晚上有機會與崇拜已久的異性約會，交談時別緊張，自然地表現會讓對方留下好印象。

【愛情運★★★★☆】

今日是談理想、心靈溝通的好日子，說說你的心裡話讓對方知道吧！

【事業運★★★★☆】

今日事業運還不錯，會比平時忙碌些，而且疑難雜症也比較多，只要冷靜地應對，相信難不倒你的。

【財富運★★★★☆】

財運還不錯，只要願意四處奔波，不斷向外拓展業務，就有機會進財。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：2:00-4:00pm 鈦晶金

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：表現相當活躍，魅力四射。

【整體運★★★★☆】

今天你的光芒四射，吸引許多異性的眼光，若有心儀的目標，可以大膽嘗試，說不定緣份就在眼前。今天財運不錯，出門在外容易碰到貴人，大有賺錢的機會，不要錯過。工作情況一般，表現積極點會獲得老闆的讚賞。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人感情態度逐漸變得理性務實，懂得為兩人的未來生活做打算。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，不過還是能得到他人的協助。

【財富運★★★★☆】

看中機會，可別手下留情喔！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：6:00-7:00am 鈦晶金

開運方位：東南方向

獅子座

短評：感情繁多雜亂。

【整體運★★★☆☆】

剪不斷，理還亂，單身者易對情感會錯意，陷入三角戀情的機率高。財運亨通，風雨無阻，得到的幫助更是難以計數。把學習當作任務者，將失去學習的原動力，且阻力不斷上升，毫無進步，應主動從學習中找到興趣所在。

【愛情運★☆☆☆☆】

愛情低潮期，什麼也別想，想越多越容易庸人自擾！

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不太穩定，大多是負面情緒所引起的，唯有心平氣和才能使你平順的度過。

【財富運★★★★★】

財運還不錯唷！少勞多得的一天，只要嘴巴甜一點，笑容多一點，就能得到禮物或金錢。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-9:00am 水鑽藍

開運方位：東北方向

處女座

短評：停下腳步是為了走更長遠的路。

【整體運★★☆☆☆】

連單戀都感覺很幸福，今天會有機會打破這種靜止的甜蜜感哦！財運低迷，還是不要輕舉妄動的好，小心踏入地雷區；工作競爭壓力太大，令你很難適應，不如將今天作為自己的學習時間，這樣反而更有益於事業的發展。

【愛情運★★★☆☆】

對另一半少用命令的口吻，應採取平和理性的溝通方式，多包容對方唷！

【事業運★★☆☆☆】

工作中的變化會讓你有些忐忑不安，調整好心態，不要多慮，把握好做事的原則！

【財富運★☆☆☆☆】

難有錢財進帳的一天，切勿玩金錢遊戲，以免損失慘重。可多向有經驗人士學習投資之道。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：1:00-3:00pm 燻鮭紅

開運方位：西南方向

天秤座

短評：看待事物顯得偏激，小心得罪人。

【整體運★☆☆☆☆】

很有自己的主見，對人對事頗有想法，自我感覺良好，但有時說出來的話易刺傷他人，影響人際關係，要特別留意自己的言論。感情上缺乏溝通，對事物的看法產生分歧而發生爭執，別只希望對方接受你的意見，他的想法你是否瞭解過？錢財耗損之日，遠離貴重物品，以免損失破財。

【愛情運★☆☆☆☆】

少開尊口為妙，免得言者無心、聽者有意，酸溜溜的氣話千萬別說！

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，情緒的浮動性大，有晴時多雲偶陣雨的反覆情緒，可別鑽牛角尖，當遇到疑難雜症時不妨虛心請教上司或經驗豐富的同事。

【財富運★★☆☆☆】

會有數量可觀的資金來源，但並不一定十分可靠，你要謹防因一時的疏忽而埋下後患！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：4:00-6:00pm 嫩芽綠

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：遇到問題，多尋求長輩的幫助。

【整體運★★★☆☆】

今天容易遭遇對手的阻撓，不過最好不要找同齡人來商量，相同的閱歷讓他們無法給你更多的幫助，轉向年長者求助，才能讓你的損失降到最低。感情運平順，單身者有相親機會。

【愛情運★★★☆☆】

另一半顯得較強勢，掌權慾望強烈，你不妨採取以柔克剛的態度，滿足對方的慾望。

【事業運★★★☆☆】

顯得較嚴肅，而且有點固執，不易讓人親近，因此而錯失表現機會的機率高！

【財富運★★☆☆☆】

不宜去想金錢的問題，一想到錢就會破壞今日的好心情！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-7:00am 萊姆黃

開運方位：西南方向

射手座

短評：有苦有樂的一天。

【整體運★★★★☆】

今天有到外地出差的機會，不僅可以學習先進的管理知識，而且可以享受異地美食以及觀賞沿途美景，但旅途中得注意安全；愛情運不佳，本來有點苗頭的戀情，可能會突然夭折；今天有破財的風險，不宜投資。

【愛情運★★☆☆☆】

別太鬱卒，事情沒有你想的嚴重；發生爭執時，趕快道歉就沒事囉！

【事業運★★★★★】

事業運頗優，工作上會有很好的進展，尤其在部門之間的協調上。今日容易感受到人緣好的優勢喔！

【財富運★★★☆☆】

想死守著錢不花很痛苦，不如開開心心去玩一趟，買點喜歡的東西犒賞自己。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-10:00am 可可棕

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：有好面子的傾向，錢財易有損失。

【整體運★★★☆☆】

桃花來時，難免讓你有些得意，但猶豫不決又會錯過良緣。從事服務相關行業的人，憑藉和善的態度，會得到他人的讚揚。礙於面子，產生一筆不小的消費，事後又讓自己後悔不已。

【愛情運★★★★☆】

交際應酬增多，難免對另一半照顧不周，慶幸的是伴侶能理解並體諒你。

【事業運★★★☆☆】

跟同事交流要溫和，激烈的言辭只會讓他們對你心生反感。

【財富運★★☆☆☆】

外力的干擾多了點，花錢有些心不甘又情不願的！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-11:00am 珍珠白

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：凡事皆有轉機。

【整體運★★★★☆】

跟戀人展開的冷戰即將告一段落，電影票是改變的關鍵所在；工作中留下來的問題，得到旁人的指教，很快就能解決；今天花花小錢，反而能讓你的心情好很多。

【愛情運★★★★☆】

異性緣佳，容易受到異性朋友的關注和幫助，單身者有機會邂逅意中人。

【事業運★★★★☆】

頭腦靈活，易有突發奇想，工作上可運用奇招取勝。

【財富運★★★☆☆】

今天的生意不要強求成交，應該多花時間做好基本的功課，與客戶加強情感交流。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-11:00pm 秋葵綠

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：好運暗藏在細節裡。

【整體運★★★☆☆】

今天適合和戀人一起逛街，有機會獲得意外的驚喜；經營店舖者，今天在收銀櫃檯放個招財貓，做成大筆交易的機率極高；上班族今天適合做工作計劃，對日後工作的實施極有幫助。

【愛情運★★★☆☆】

單身者比較容易與比你年輕的異性走到一起，讓你感覺沒有壓力，感情進展還不錯。

【事業運★★★☆☆】

事業的順利發展會帶動你的情緒，而良好的情緒又會讓你更有動力，所以最重要的是保持良好心態和情緒！

【財富運★★★★☆】

有賺外快的機會，宜善加把握。不辭辛勞、願意四處奔波者可有不少額外收入。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-8:00am 香檳金

開運方位：正南方向

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