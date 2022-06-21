每日星座運勢／天秤工作上遇到困難 向身邊人求助

2022-06-21

牡羊座

短評：試著改變自己。

【整體運★★★☆☆】

多留意穿著打扮，嘗試新的造型，不僅給人新的感覺，還能換來好心情。有事趁早準備，以免誤時又誤事。感性、衝動的消費，導致在商場買下許多無用的東西，經濟易陷入危機。

【愛情運★★★☆☆】

桃花不明顯，但只要你打起精神來，放鬆身心，就不難感受到人氣的逐漸提升。

【事業運★★★☆☆】

運勢普通，行動力不足，適合動腦性質的工作，管理者可進行整體營運上的規劃。

【財富運★★☆☆☆】

財運不太平順，應把錢看淡一點，看得越重心越難過！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-8:00pm 萊姆黃

開運方位：正北方向

金牛座

短評：運勢頗佳。

【整體運★★★★☆】

今天出門在外，碰到過去暗戀對象的機率很高，注意儀態，方能引起對方的注意；從事服務業的人，保持優質的服務態度，今天獲得意外財富的機率很高；因人際關係良好，工作上易得貴人相助。

【愛情運★★★★☆】

你手中的事都辦妥當了嗎？約會可別到了興頭上時被人連環Call！

【事業運★★★★☆】

力爭上游，希望自己在工作上有突出表現，但時機尚未成熟，不可鋒芒畢露。

【財富運★★★☆☆】

普通的一天，金錢上沒有特殊的狀況，宜把心思放在其他事務上。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-6:00am 燻鮭紅

開運方位：東南方向

雙子座

短評：稍做改變就會有不錯的收獲。

【整體運★★☆☆☆】

單身者急於尋找與自己分享喜怒哀樂之人，但太過刻意緣分反而遲遲不來。好心情是你的財運導航儀，放鬆心態才能助你克服困難。工作方面，腳踏實地並非不求改變，一成不變的工作方式只會帶來事倍功半的效果。

【愛情運★★★☆☆】

單身者在異性身上花錢不少，但你樂此不疲；戀愛中的人容易感受到戀人的情緒多變。

【事業運★★☆☆☆】

與人交往時帶有強烈的情緒化，對人愛理不理，導致溝通不暢，誤會叢生，應盡量控制好情緒。

【財富運★★☆☆☆】

容易被煽動，恐因朋友的鼓動參加投資行列，欠缺專業考量下，吃虧上當的機會頗高。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-6:00am 嫩芽綠

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：不要期望太高。

【整體運★★★☆☆】

因為抱著太大期待，後來卻發現沒有想像般的完美，失望之餘可能會在無意中傷了他人；喜得年長異性幫助，工作進展快速，可乘勝追擊；偏財風吹得強勁，抽獎、小賭、買彩券，均能有所斬獲。

【愛情運★★★☆☆】

戀人之間容易因小事而爭吵，但很快能和好；單身者易有觸景生情的傷感情緒萌生。

【事業運★★★★☆】

運勢對主管階層以及業務工作者特別有利，付出與收獲成正比，只要勤於動口、跑腿，就能有不錯的收獲！

【財富運★★★★☆】

有不錯的賺錢機會，注意把握。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：11:00-12:00pm 寶石藍

開運方位：東北方向

獅子座

短評：總體運勢旺盛，各方面的運勢走向都很好。

【整體運★★★★★】

浪漫的咖啡館是今天約會的幸運之地，彼此能夠產生情愫，瞬間來電，愛意立刻升溫。財運不錯，對時機的把握相當敏銳，所以賺取錢財較順利。工作上今天非常適合開始新計劃，擴展新業務，有很不錯的機會等著你。

【愛情運★★★★☆】

有利付出，多理解、包容伴侶，情感更和諧。單身者想談戀愛，可以請朋友幫忙撮合。

【事業運★★★★★】

今天很幸運喔，答題時能有超出水準的表現，學業運很棒。

【財富運★★★★☆】

財富回收的時刻，有金錢入帳的機會，得財比預期中的多一點。正財運強，先前如果沒有付出，則不易感受到今日的甜美果實！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：12:00-1:00pm 乳酪白

開運方位：正北方向

處女座

短評：待人處事應圓融。

【整體運★★★★☆】

今天易與家人發生口角，要特別注意說話的用詞和口氣哦，以免造成僵硬的局面；今天在工作上容易暴露出你固執的一面，聽聽上司和同事的意見吧，固執只會讓你很難有進步；單身者今天不易有愛情際遇，耐心等待緣份吧！

【愛情運★★★☆☆】

一個人靜靜地獨處比較好，不要讓外力來干擾你的思緒，為情感傷不值得。

【事業運★★★★★】

事業運很不錯，企圖心旺盛，對事情充滿鬥志與熱忱，是表現個人專業以及優勢的好機會。

【財富運★★★☆☆】

今日快點把手頭上的錢處理掉，例如：拿去儲蓄、繳貸款；不要帶信用卡在身上，否則容易把身邊的錢花光光！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：11:00-12:00pm 深海藍

開運方位：西北方向

天秤座

短評：今天心情愉快，做事也很順利。

【整體運★★★★☆】

與另一半互動較多，不管是改變髮型還是增添新衣，都特別有情趣。處理人際關係得心應手，也因此結識貴人，為自己累積了寶貴的人脈資源。工作上也容易得到貴人相助，要好好利用。

【愛情運★★★☆☆】

有異性邀約，就大方赴約吧，不必刻意打扮；太過客氣、講究，反而容易令對方不悅！

【事業運★★★★☆】

貴人助力強。工作上遇到困難，可以多向身邊的人求助，易獲得幫助，讓工作順利進行。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，易收到好友的贈禮。別忘了禮尚往來，請朋友吃頓飯，好好聚一聚吧！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：2:00-4:00pm 冷泉藍

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：有點脆弱，不要把事情想過了頭。

【整體運★★☆☆☆】

稍微一點小挫折都能觸動你敏感的神經，感覺自己受到打擊。單獨行動力不足，最好是與團體一起合作，更易完成任務。投資上更宜謹慎行事，加強風險防範意識，才能規避損失。晚上多待在安靜的地方獨處，讓心情平復。

【愛情運★★★☆☆】

戀人之間約會減少，但彼此的感情濃烈；單身者與異性接觸機會多，但想戀愛不易。

【事業運★★☆☆☆】

及時的調整不良情緒，抱著積極樂觀的心態面對問題，災難會如過眼雲煙。

【財富運★★☆☆☆】

在情緒不佳時恐放縱自己玩樂而把錢花光光。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：4:00-6:00am 和闐玉白

開運方位：正東方向

射手座

短評：今天情緒低落，不論做什麼都不順心。

【整體運★☆☆☆☆】

今天過多關心現實層面，令對方對你有所誤會，感情也出現裂痕，趕緊解釋清楚吧。財運方面今天不宜投資，購物慾卻很強烈，很難抵檔商家的誘惑而買下一堆無用的東西。工作中容易遇到突如其來的變故，讓你難以招架。冷靜些，多運用人際關係可化解難題。

【愛情運★☆☆☆☆】

愛情低潮期，什麼也別想，想愈多愈容易庸人自擾！

【事業運★★☆☆☆】

事業運不穩定，負面情緒比較多，容易急躁或是虎頭蛇尾，克制一下自己的情緒喔！

【財富運★☆☆☆☆】

易產生不勞而獲的念頭，但是動力不足，多停留於空想階段，難有進帳。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：6:00-7:00am 香吉士黃

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：常存感恩之心。

【整體運★★☆☆☆】

你先前的工作經驗無法使你進步，反而還會使你喪失創新性，不如將自己歸零，以初學者的心態工作會有驚喜出現；戀情太平淡，因貴人的幫助而有所突破，要心存感恩哦；財運不妙，進帳不多反而花銷如流水，以後得理性消費才行。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者易產生空虛感，不妨專心投入到自己喜歡的事物上，會倍感充實！

【事業運★★★☆☆】

工作上易有小狀況，會有越來越忙的傾向，感受到被時間追著跑的壓力，應安排好進度。

【財富運★☆☆☆☆】

破財日，在金錢上不宜輕舉妄動，任意胡為則損失隨之發生。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-7:00am 玳瑁棕

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：與人交流應注意方式與方法。

【整體運★★★☆☆】

對另一半提出合理化的建議，卻得不到對方的認同，用對方法才會有效。經濟上易中他人圈套，得不償失，因此看似美好的東西還需深入分析再來投資。工作內容一如既往，讓你覺得枯燥乏味，需從工作中找樂趣。

【愛情運★★★☆☆】

保持心情開朗，自然大方地與異性相處，可提升戀愛運。

【事業運★★★☆☆】

用樂觀的心態面對壓力，並將之轉化為動力，你會發現事情並沒有想像的那麼沉重複雜。

【財富運★★☆☆☆】

今日開銷大，不妨趁著今日把固定支出快快繳清，免得把錢花在不必要的地方上！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-9:00am 蘑菇灰

開運方位：西南方向

雙魚座

短評：失去的，不一定是最珍貴的。

【整體運★★★☆☆】

失戀者的傷痛久久難以平復，今天更會因朋友不經意的話而引發失落感。理財得到親友的支持，並在財運低潮期獲得他們的幫助。工作中遭遇的困境，會在關鍵時刻呈現峰迴路轉之勢，雖有損失卻不失重頭來過的機會。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情運呈現冷冰冰的狀態，少了一點甜蜜的感覺。

【事業運★★★☆☆】

追求慾望不強，工作熱情也不高，還容易被家事分心，不妨與好朋友聊聊心事，可為你減輕壓力。

【財富運★★★☆☆】

在投資理財上，有利雙管齊下，採取穩定保守策略，易有進帳。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-9:00am 珍珠白

開運方位：西北方向

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