每日星座運勢／處女多聽他人的談話 獲得有利訊息

2022-06-20

牡羊座

短評：賺錢容易守錢難。

【整體運★★★★☆】

朋友紛紛有了另一半，你也不禁希望擺脫單身的生活，想法強烈的你今天就有很強的桃花運哦！將更多的心思花在投資上，正財運平平，但偏財運卻很不錯；學生族今天的考運佳，能在考試中獲得不錯的成績。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人約會、互動的時間較多，主動安排約會場所、營造浪漫氣氛，可討戀人歡心。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，沒有什麼大變化，步調略為緩慢，適合從事動腦又不費力的工作。

【財富運★★★☆☆】

金錢有進有出的一天，用平常心看待，得失心不要太重。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：4:00-6:00am 葡萄紫

開運方位：西北方向

金牛座

短評：走自己的路，其他的就讓別人去說吧！

【整體運★★★☆☆】

今天的財運不錯，資金運轉困難時，易得朋友雪中送炭，解決燃眉之急。工作上遭遇對手，也會因此激起你的鬥志，做出不錯的成績。多參加朋友間的小聚會，會在聚會中巧遇桃花哦！

【愛情運★★★☆☆】

有機會接觸到條件不錯的對象，主動追求就有進一步發展的機會！

【事業運★★☆☆☆】

事業運不平順，疑難雜症頗多，但若能保持平和的心境，再多的難題也都能解決。

【財富運★★★★☆】

特別容易得到長輩的支援和協助，尤其是女性，還會額外得到異性的協助喔！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：11:00-12:00am 鈦晶金

開運方位：西南方向

雙子座

短評：健康最為重要。

【整體運★★☆☆☆】

由於工作的壓力過大，讓你略顯疲倦，從而也使你失去了吸引人的光彩；財運並不是很好，切勿盲目投資，不如收集信息方便你日後投資；盡量不要去人多口雜的地方，以免惹來不必要的麻煩。

【愛情運★★☆☆☆】

工作、感情會有混淆的狀況，應有所取捨才好，做出合理安排，小心兩邊都受到影響。

【事業運★★☆☆☆】

放鬆心情，以平常心對待，其實所有的事務你都可輕鬆應對。

【財富運★★☆☆☆】

在賭的過程中千萬別過度的沉迷，更別拿辛苦賺來的財富開玩笑！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00am 苔蘚綠

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：心情舒暢，笑起來也就特別甜，與人接觸能拉近不少距離哦！

【整體運★★★★★】

陪心愛的人去吃頓燭光晚餐吧，濃情蜜意的場面，任誰見了都羨慕哦！貴人運較強，出門辦事易得到他人幫助而順利完成，可別忘記了感恩致謝！買本時尚雜誌看看，能夠多了解一些外界資訊。

【愛情運★★★★★】

變化多端的戀愛日，適合與情人一起去吃吃喝喝、玩樂一番。

【事業運★★★★☆】

今日在事業上必須積極地應對，越是閃避越會感受到壓力，勇敢的面對突發狀況，你才會有意外的收穫。

【財富運★★★★☆】

為了金錢而忙碌的一天，財運很不錯，可是必須辛苦耕耘才能獲得。為了賺錢，可能需要頻繁的與人接觸、交際應酬。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-12:00am 琥珀橙

開運方位：西北方向

獅子座

短評：情緒低落，做什麼都不太順心。

【整體運★☆☆☆☆】

今天過多關心現實層面，令對方對你有所誤會，感情也出現裂痕，趕緊解釋清楚吧。購物慾強烈，很難抵檔商家的誘惑而買下一堆無用的東西。工作容易遇到突如其來的變故，讓你難以招架，多運用人際關係可化解難題。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者有機會得到異性朋友的示好，但多為一時激情，愛情火花稍縱即逝。

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不穩定，時好時壞，往往壞事比好事多一點，只要能秉持堅定的信念，依然能夠過關斬將，最怕的是自己意氣用事，輕重緩急拿捏不清喔！

【財富運★☆☆☆☆】

財來財去、空歡喜的日子，突如其來的得財往往很容易在一瞬間突然破財。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-8:00pm 深茄紫

開運方位：正西方向

處女座

短評：幸運女神眷顧，好消息不斷。

【整體運★★★★☆】

今天多聽他人談話，不論是八卦還是新聞，都能讓你獲得有利的訊息，對工作有利。有暗戀對象的人，可從旁人的口中知道對方的近況，讓你充滿信心。傍晚運氣最旺盛，遇到心儀的對象不妨大膽表白。

【愛情運★★★☆☆】

渴望戀愛，也渴望被關心的一天。戀愛時，玩些新花樣來製造生活情趣吧！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，只要抱持愉悅、輕快的心情，就能夠「今日事，今日畢」。

【財富運★★★★☆】

投資上比較輕鬆，即使遇到風險，也多能逢凶化吉。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00am 蘑菇灰

開運方位：正南方向

天秤座

短評：釋放下感情的壓力。

【整體運★★★☆☆】

兩人拋下所有的煩惱和壓力，痛痛快快的玩樂，感情可在歡聲笑語中昇華；觸犯公司或部門規定，易受到罰款或警告的懲罰；投資方面錯失先機，易造成手中的證券滯留，遭遇貶值。

【愛情運★★★★☆】

可以到外國人士常去的PUB轉轉，有機會譜寫一段異國戀曲喔！

【事業運★★☆☆☆】

要積極與老客戶保持聯繫，否則很容易要面臨失去他們的危機。

【財富運★★☆☆☆】

今日有花錢的衝動性，花錢有不計成本的傾向，要注意仔細評估，免得買到不好的貨色！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-8:00pm 蜜瓜黃

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：思維活躍，文采不錯，有創意。

【整體運★★★☆☆】

工作運佳，對文案、創作工作者特別有利，想像力豐富，文思泉湧，容易有不錯的作品出爐。有伴侶的人多愁善感，對另一半的言行易產生懷疑，影響彼此的感情。財運平順，可以花些錢買自己喜歡的東西，取悅自己。

【愛情運★★☆☆☆】

今天約會，出門時可別忘了帶錢包，買單時沒錢付帳可就糗大了。

【事業運★★★★☆】

適合提出升職加薪的要求，當然前提是你已具備相對的能力和條件。

【財富運★★★☆☆】

投資應考慮較穩定的項目。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：12:00-1:00pm 薔薇粉

開運方位：東北方向

射手座

短評：盡職盡責，做好本分。

【整體運★★★★☆】

真的，超出能力範圍的事還是不要隨便答應才好，在自己的專業領域中把工作做好就可以了；在投資理財方面直覺敏銳，放長線才能釣大魚；有嘗試新鮮刺激娛樂活動的想法，這也是放鬆的一種，不妨試試。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中人少跟其他異性朋友接觸，否則會引來情人的不滿與嫉妒。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，有點倦怠，不妨去吃頓美食讓心情愉快，上班時才會有好心情。

【財富運★★★★★】

財運不錯，適合暗暗的賺，暗中處理財務問題，可別輕易洩漏得財的消息，否則錢財露白危險就來。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-11:00pm 臘梅白

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：愛情需借助開運物來開運！

【整體運★★☆☆☆】

愛情運低迷，單身的美眉佩戴銀製耳環會有很好的助運功效。財運不佳，不宜購入彩券或股票，易有去無回。工作家庭兩頭忙，顯得很疲勞，幸而家人很懂得體恤你的辛苦，使你感覺很溫暖。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人戀情發展不是很順利，有些停滯不前；單身者有機會結識一些不錯的異性。

【事業運★★★☆☆】

運勢較平穩，適合安排、計劃下一步的工作，有助於之後工作的穩步進行。

【財富運★☆☆☆☆】

不宜理財的一天，處理金錢顯得粗心大意，稍微迷糊點就發生損失了。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-6:00am 大理石灰

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：留心說話語氣，平和表達。

【整體運★★★☆☆】

今天愛情運不錯，相約戀人一起看場愛情電影，或者去河畔吹吹風，都是不錯的選擇。財運方面比較平常，沒有什麼特別的變動。工作中易與同事起口舌之爭，需注意自己的言行，一些無謂的爭執能免則免。

【愛情運★★★★☆】

適合表白的日子。暗戀者可大膽說出你的愛，容易獲得滿意的回應！

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，有點悶悶不樂的感覺，不太想工作卻偏偏有一堆事情要忙，聽點音樂會許能稍加改善！

【財富運★★★☆☆】

賺錢機會有限，還是務實一點，別做白日夢唷！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：4:00-6:00am 珠貝白

開運方位：西南方向

雙魚座

短評：待人處事宜冷靜。

【整體運★★☆☆☆】

今天心情躁動得厲害，與對方相處容易起摩擦，需隨時提醒自己保持頭腦冷靜。工作上比較混亂，無法理清頭緒，多與長輩交流才能找到解決的方法。財運不佳，業務工作者別急於簽約，多留意各項條款，小心因疏忽而損財。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人少跟其他異性朋友有接觸，以免引來另一半的不滿及妒意。

【事業運★★☆☆☆】

因為不忍拒絕同事或上司的要求，中途插入的瑣事很多，會打破原有工作進度。

【財富運★★☆☆☆】

少逛街、少參加不必要的應酬，要有效控制支出。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-12:00pm 脆梅青

開運方位：正南方向

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