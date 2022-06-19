每日星座運勢／金牛適度休息獲專注 化解誤會之日

2022-06-19

牡羊座

短評：人間自有公道，付出終有回報。

【整體運★★★☆☆】

渴望百分百的愛情，因此不惜為愛付出一切，但不確定是否有理想的結局，因而很猶豫不安；正財運平平，偏財運略有不順，不要太貪心，小心因此而破財哦！抽點時間，泡壺好茶，今天是增進朋友情誼的好時候。

【愛情運★★★☆☆】

顯得有些粗心，不易洞悉另一半的心思，對另一半的關心也有所減少，這讓對方有點生氣喔！

【事業運★★★☆☆】

運勢不太妙，原定計劃容易遭到突如其來的變化而被迫中斷，應懂得隨機應變。

【財富運★★☆☆☆】

心態上較輸不起，若有損失，內心較難平復。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：1:00-2:00pm 竹葉青

開運方位：正北方向

金牛座

短評：心境明朗，化解誤會之日。

【整體運★★★★☆】

工作的事情可以先放一邊，適度休息才能專注在工作。今天沉靜下來後會想清楚很多事情，以往與朋友、親人間的誤會都可以在今天表明態度，打開心結會讓你有豁然開朗之感。愛情運優，單身者有機會遇到強烈的電波。

【愛情運★★★★★】

愛情運很棒，是魅力四射的一天，有機會遇到優秀的追求者。

【事業運★★★☆☆】

容易受到一些小小的打擊，但能讓你更有動力，下午運勢逐漸提升。

【財富運★★★★☆】

財神爺送錢來囉！今日有得財的機會，例如：收到禮物、中獎得財、撿到錢等等。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-8:00am 碧空藍

開運方位：西北方向

雙子座

短評：因自己的失誤而給他人造成困擾的機率較高。

【整體運★★★☆☆】

單身者有機會與異性約會，多注意自己的形象，小心因一些不經意的小動作而令對方反感。在與他人互動時，多照顧對方的內心感受，有不明白之處多請教對方意見，以免造成他人的困擾。

【愛情運★★★☆☆】

因為戀愛中的人對於家庭式的愛情模式很嚮往，有結婚的念頭。別著急，再觀察一些時間吧！愛的慾望強烈，很容易錯愛或是太過於放縱自己，學會控制自己的情感才好唷！

【事業運★★★☆☆】

精神很好，學習慾望強烈，正是學習充電的時候，多看書會讓你感覺充實。

【財富運★★☆☆☆】

會有小小破財，不過能從中得到許多經驗，在理財上變得成熟。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：4:00-6:00am 乳酪白

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：貴人助力強，很多事情都能化險為夷。

【整體運★★★★☆】

平日的付出，以及累積的人脈，今日可獲得很好的回報。雖然會遇到突如其來的變故，但多能得貴人相助。特別是下午，運氣旺盛，有獲得錢財的機會。單身者有機會遇到久未聯繫的異性朋友，重拾舊情又生新情。

【愛情運★★★★☆】

已婚者對另一半別要求太高，這會給對方造成壓力；單身者有機會與爽朗的異性結緣。

【事業運★★★☆☆】

建立良好的人際關係是今日重點，有朋友主動邀約別拒絕，以免錯過一些不錯的機會。

【財富運★★★★☆】

從事服務、代理相關工作者今日財運還不錯。尤其是有小小的賭運，但宜見好就收！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：2:00-4:00pm 遠洋藍

開運方位：西北方向

獅子座

短評：用壓力化為動力。

【整體運★★★★☆】

資金短缺時承受外在壓力而不動用儲蓄或投資，利用壓力來激發你的財務天賦，能讓你想出新辦法賺到更多的錢來支付帳單；在外人看來不太相配的你們面臨閒言碎語時，更應活出自己的精彩；少吃熱性食物，以免上火。

【愛情運★★★☆☆】

要懂得控制自己的感情，做到收放自如，要不然很容易被感情支配，讓你煩惱。

【事業運★★★★☆】

有機會參加各種重大的活動，接觸到許多新鮮的人和事，讓你收穫頗多。

【財富運★★★★☆】

財運佳，有新的投資當然不能放過，在新領域中會讓你有新的發現。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：1:00-3:00pm 鉑金灰

開運方位：西南方向

處女座

短評：不利金錢交易，遠離金錢遊戲。

【整體運★★★☆☆】

舉手投足間散發出來的魅力能迷住不少欣賞你的異性，想要追求幸福，還應敢於靠近；在跟伴侶交往互動的過程中，不需要有太多的奇想和花招，坦誠相待更能打動對方。面對投資躍躍欲試，一旦嘗試又覺得辛苦。

【愛情運★★★★☆】

只是默默看著喜歡的人是不夠的，主動出擊才會有更甜蜜、溫馨的發展喔！

【事業運★★★☆☆】

做事順心如意，且容易得到貴人相助，朋友對你也都很不錯，讓你心情愉快。

【財富運★★☆☆☆】

為錢財煩愁不已，花起錢來的時候卻又不顧一切後果。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：2:00-4:00pm 桐花白

開運方位：正北方向

天秤座

短評：為了愛，趕快出擊吧。

【整體運★★★★☆】

雙人感情不斷昇華，不妨精心準備一下，營造一個美麗的驚喜給對方；錢財上今天不宜輕舉妄動，想想這段時間的得失，為自己制定一個新目標；純音樂會讓整個人都安靜下來，靜靜的想有時也是一種幸福。

【愛情運★★★★★】

桃花朵朵開的一天，與異性朋友接觸的機會多多，在開心快樂中結下一段良緣。

【事業運★★★☆☆】

總有忙不完的事，別只顧著往前衝，也給自己安排一些娛樂活動，放鬆身心。

【財富運★★☆☆☆】

在理財上欠缺理智，胡亂整頓，雜亂無章，易破財。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：4:00-6:00pm 艷棗紅

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：加強人際關係之日，多進行社交活動，會有不錯的收穫。

【整體運★★★☆☆】

單身者在愛情上顯得有些遲緩，不能一昧等待，主動出擊才有希望，以免讓別人捷足先登。社交運良好，參加朋友聚會可以讓對方多介紹一些不同領域的人給你認識，玩得開心的同時能交到不少新朋友。

【愛情運★★★☆☆】

不想約會，只想一個人待在家中看電視、看一本好書，可偏偏有異性朋友找上門來喔！

【事業運★★★★☆】

運勢很不錯，易得貴人助力，遇到難以處理的事情，可求助於親朋好友。

【財富運★★☆☆☆】

「明知山有虎，偏向虎山行」的行為，其精神值得讚賞，不過容易引發不可預料的事，使你破財。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-12:00pm 蕃茄紅

開運方位：正西方向

射手座

短評：安排一些有新意的活動，就當是慰勞自己。

【整體運★★★☆☆】

邀一群好友去野外露營，體驗遠離城市喧囂的夜晚，也別有一番情趣。看夕陽西下，觀旭日東昇，這種美好時刻很值得回味。近距離地接近大自然，會讓你對生活更加熱愛，對人生充滿希望。

【愛情運★★★☆☆】

記得將你的細心用在另一半身上，不要只是顧著工作而忽略了最親密的人喔！

【事業運★★★☆☆】

心情會有一些起起伏伏，應平靜心情，讓自己維持積極的心態去生活。

【財富運★★★★☆】

正財運一如既往的穩定，偏財運方面小有進帳。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-6:00am 瑪瑙黑

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：與人交往能夠和睦相處。

【整體運★★★★☆】

你將會表現得親切又得體，你能把握大眾的感受，從而迎合他們的心意。雖然在生活中會遇到小麻煩，但多能得到親友的幫助。邀三五個好友相聚，能夠緩解不少精神壓力。

【愛情運★★★★☆】

有機會碰到成熟有魅力的對象，深深吸引了你的目光，讓你動了真情。

【事業運★★★☆☆】

喜歡表達，有不錯的創見，但也容易在不自知的情況下得罪人，應留意一下措辭！

【財富運★★★★☆】

今日有福祿雙至之好氣運，只要積極運作，多能求名得名，求財得財。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00am 蘋果綠

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：緬懷過去的時間。

【整體運★★★☆☆】

今天心裡似乎總有種失落感，感歎時間過得太快，不要沉湎於過去，盡快調整好心態迎接全新的開始；推掉所有應酬好好陪陪伴侶和孩子，讓他們感受到你的關愛；戶外活動流汗過後應及時加衣，以免著涼。

【愛情運★★★☆☆】

單身者想戀愛的話，不妨到新鮮的場所看看，會有不錯的際遇，激起不少愛的火花。

【事業運★★★☆☆】

處事時應懂得小心行事，過於草率會出錯。因一時衝動而將很有把握的事情弄糟非常不值！

【財富運★★★☆☆】

財運上進出頻繁。來的快，去得也急。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-6:00am 朝霞紅

開運方位：西南方向

雙魚座

短評：做事順心愉快，整天都有好心情。

【整體運★★★★☆】

愛情上平淡如飴，單身者有機會獲得異性的青睞，並有機會長期發展。今天顯得很輕鬆，很多事做起來都較順手，原有的壓力一下子就不見了蹤影。偏財運佳，買樂透會有所收穫。

【愛情運★★★☆☆】

不宜過多約會，容易因小事鬧得不歡而散。不如在家中看看電視、看看書來得愉快。

【事業運★★★★☆】

情緒高漲，笑逐顏開的一天，有機會與久未聯繫的老朋友相遇，驚喜不斷。

【財富運★★★★☆】

果決者可抓住時機，減少錢財的損失。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-10:00am 墨玉綠

開運方位：正南方向

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