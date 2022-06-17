每日星座運勢／牡羊寬大為懷獲發展 言語勿太尖銳

2022-06-17

牡羊座

短評：幸運降臨，事事順心如意。

【整體運★★★★☆】

已婚者的感情生活多彩多姿，伴侶之間激情不斷，感覺又回到了熱戀時期。投資運上升，早期的投資計劃可望實施，占了天時地利人和，自然能水到渠成。工作中有不少的良機出現，是英雄就會有用武之地，快卯足勁向前衝吧！

【愛情運★★★★☆】

適合與情人約會或表白的一天，到充滿浪漫情調的餐廳約會效果更佳。

【事業運★★★★☆】

工作上，寬大為懷可獲得良好的發展；溝通時，若言語太過尖銳，則易影響人際關係。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，易有驚喜！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-8:00am 羽絨白

開運方位：東北方向

金牛座

短評：多關注人際關係上微妙的變化。

【整體運★★★☆☆】

事業運較差，有些工作上的問題還是自己解決比較好，牽扯他人反而更麻煩。社交運一般，與同事之間的相處不可太密切，他人的隱私還是少打聽為妙。財運攀高，有機會從身邊的人、事、物中發現商機。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者在另一半心目中的地位提升，但要為對方付出之處也更多。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，情緒不穩定，容易感傷或感歎，必須先穩定自身的情緒，才能有好的效率。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，不妨玩玩樂透，手氣不錯唷！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-8:00am 石榴紅

開運方位：東北方向

雙子座

短評：有機會大顯身手。

【整體運★★☆☆☆】

在捷運或公車上，會遇到面貌俊俏的異性，不過並不會與對方有何發展，只當做賞心悅目就好了；下午時，有機會接觸到自己喜歡的任務，好好發揮自身的專長；財運不佳，注意保管好自身的財物，避免不必要的損失。

【愛情運★★☆☆☆】

有以貌取人的傾向，特別喜歡親近長相俊秀的異性，但真想談感情卻不易。

【事業運★★★★☆】

事業運旺盛，上班族在工作上易得貴人相助，有機會聽到峰迴路轉的好消息，讓你輕鬆渡過事業上的難關。

【財富運★☆☆☆☆】

遇到錢財是非中傷的機率高，但只要你行得正，就不怕外力衝擊。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00am 石榴紅

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：與情人相處少提工作上的事情。

【整體運★☆☆☆☆】

對自己不精的領域少插手為妙，不然遭遇了挫折會使心情產生動盪。與心愛的人在一起，不要把工作上的不滿情緒發洩在對方的身上，對雙方感情易產生負面影響。找一個安靜的地方小坐片刻，把混亂的思緒理清才是當務之急。

【愛情運★★☆☆☆】

注意控制自己的感情，感到孤單就多走動。多與另一半找些愉快的事情來做，可增進感情。

【事業運★★☆☆☆】

今日的事業運不太理想，會被瑣碎的事情干擾，導致正事辦不完，所以只能勤勞點，趕快把手邊工作做完吧！

【財富運★☆☆☆☆】

遇到金錢問題時，不宜急著做決定，多聽聽有經驗人士、長輩的建議，可減少損失。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-10:00pm 嫩芽綠

開運方位：西南方向

獅子座

短評：好心情讓你想好好款待自己。

【整體運★★★★★】

工作很忙碌，表現的地方很多，自己的才能發揮得淋漓盡致。想好好慰勞自己的話，花錢買享受也值得。約上一夥同事去環境優雅的場所吃一頓風味大餐，接著去唱卡拉OK，偶爾狂歡一回的放鬆也不錯！

【愛情運★★★★☆】

變化多端的戀愛天，情人間可以攜手扶持，可是不要互相干涉。

【事業運★★★★★】

事業運很不錯，企圖心旺盛，對事情充滿鬥志與熱忱，適合多元化的運作；可以同時進行不同性質的事務，不妨在工作中聽聽音樂，工作效率會更好喔！

【財富運★★★★☆】

財源順遂。遇到金錢困難時，只要開口，不難找到金援者。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：4:00-6:00am 桐花白

開運方位：正南方向

處女座

短評：相對平靜安好的日子。

【整體運★★★☆☆】

平淡的婚姻生活有些難以滿足你體內活躍的浪漫元素，愛情是兩個人的功課，你製造的浪漫氣氛同樣能使感情升溫。平順的財運，雖無起伏，但仍不可忽視周邊的環境變化。與同事相處融洽，工作氣氛相當濃烈。

【愛情運★★☆☆☆】

雖有桃花，但多是擦肩而過的情緣，努力付出和最終結果難成正比。

【事業運★★★★☆】

邏輯推理較為縝密，挑戰高難度項目能讓你充滿成就感。

【財富運★★★☆☆】

錢財方面，因與好友相聚而花費不小，但花得很開心。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-10:00am 玉米黃

開運方位：西北方向

天秤座

短評：諸事不順，低調行事。

【整體運★★☆☆☆】

事務繁忙，沒有什麼時間與情人聚在一起。理財稍欠缺規劃，花費不小，會有點捉襟見肘的感覺，多考慮錢財的使用，不要盲目消費。工作帶來的負荷過重，會讓你有點心緒不寧，要注意調整。

【愛情運★★★☆☆】

單身者獲得愛情的運勢較弱，但可以多交異性朋友；戀愛中的人對戀人較挑剔。

【事業運★★☆☆☆】

因工作常出小狀況，讓你覺得有小人作祟。其實只是你心裡在作怪罷了，調整好心態，專心工作吧！

【財富運★★☆☆☆】

錢財有點留不住，一出門就花錢，口袋雖然空了，但你好好享受了一番，也值得。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-11:00pm 橄欖綠

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：態度很重要。

【整體運★★★☆☆】

加班的機率很大，還會大大影響你的情緒，幸好同事的鼓勵與支持會對你有不錯的助運功效。雖然與另一半相處的時間縮短了，但你的努力會得到對方的肯定。買個小禮物送給家人，會讓彼此都開心。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會獲得稍年長的異性照顧，讓你受寵若驚；戀愛中的人感情進展平順。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，做起事來有點沒勁，特別要注意虎頭蛇尾或是拖泥帶水的辦事方式，小心會惹來麻煩。

【財富運★★★☆☆】

生意人在投資理財上顧慮較多，業績有下滑的趨勢。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-7:00am 芥末黃

開運方位：西南方向

射手座

短評：今天適合行動，要在變動中求發展。

【整體運★★★★☆】

今天愛情運佳，靈感不斷，層出不窮的浪漫點子讓對方欣喜若狂。財運方面，你的收入穩定增長，但今天的花費過大，有點入不敷出的感覺。工作上表現不錯，好的創意獲得上司的認同與誇獎。

【愛情運★★★★☆】

身邊有很多異性主動關心你，單身者眼光別太高，多留意身邊的異性朋友，就能有新發現。

【事業運★★★★☆】

雖然要比平日忙碌許多，但感覺很充實，內心也有了期望。

【財富運★★★☆☆】

今天你的賭運一般，對於賭友的話既不全信，也非完全不信，你能細心推敲看似胡扯的話，並摸清底細。你若發揮這方面的優勢，定能取勝！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：2:00-4:00pm 深茄紫

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：提防身邊的陌生人。

【整體運★★★☆☆】

切忌因他人的不理解而大動肝火，否則會中了小人的圈套，造成難以挽回的局面。女生極易因心情好壞而決定購物取向，造成財運的低落。工作上得親人大力相助，順風順水，工作心情愉悅。

【愛情運★★☆☆☆】

桃花較弱，容易沉浸於過往，難以敞開心扉，對愛抗拒。

【事業運★★★★☆】

職場中有人暗中關注你，因此要特別注意自身的形象，無聊的話盡量少說，好好表現，積極工作，有機會受到長官的重視。

【財富運★★★☆☆】

不宜做出重大投資決策，容易判斷錯誤。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：1:00-3:00pm 深海藍

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：幸運的一天，目標也很明確。

【整體運★★★★☆】

今天多花點心思打扮，平時買來的化妝品和漂亮衣服不要老是放在家裡擺著，改變形象會為你帶來旺盛的桃花運！投資風險較小，不妨去股市轉轉。工作上知道自己想要什麼，勤奮又努力，收穫頗多。

【愛情運★★★★★】

今日你能全程掌握兩人間的微妙變化，雖然彼此若即若離，卻從不會出差錯，更不會把關係搞砸了。牢牢鎖定目標，終會如願以償。

【事業運★★★★☆】

會有出色表現！可以清楚依據長期觀察的心得，找到自己的工作志向，或能透過不同社交團體的運作，參與不同領域的工作。

【財富運★★★★☆】

機會與挑戰同在，有賺錢的機運！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：2:00-4:00pm 玉髓紅

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：過分表現自我，易被打壓。

【整體運★★☆☆☆】

今天上司或是同事對你的工作很挑剔，甚至有些雞蛋裡挑骨頭的意味。這多是因為你鋒芒太露所引起，收斂一些，別過度表現才好。有伴侶的人別對另一半說謊，很容易被對方識破喔！

【愛情運★★★☆☆】

愛情運較平順，單身者有機會與心儀的對象約會，在穿著打扮上講究一些可提升戀愛運。

【事業運★★☆☆☆】

工作中容易分心，小錯誤不斷，容易給人懶散的錯覺，對你很不利唷！

【財富運★★☆☆☆】

對於金錢的敏銳度較弱，在購物時不宜過分相信銷售員的花言巧語，小心上當。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-7:00pm 和闐玉白

開運方位：東北方向

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