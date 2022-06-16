每日星座運勢／天蠍工作易獲得肯定 適合動腦賺錢

2022-06-16

牡羊座

短評：別人的成功經驗成為你急功近利的誘因。

【整體運★★☆☆☆】

今天對感情的期待過高，因此在現實相處的過程中，你會感到些許失落。在身邊資訊的影響下，你期望透過投資獲得大且快速的回報，但大的投資，也將意味著更高的風險。工作非常努力，雖然不能馬上看到成效，但仍有小小的滿足感。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者對另一半缺乏耐性，對方的一些行為讓你難以忍受，時有爭吵。

【事業運★★★☆☆】

重點應放在職場人際關係上，晚輩有困難時不妨伸出援手，為自己聚集人氣。

【財富運★★☆☆☆】

多留心錢財往來，易有糾紛。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-10:00pm 碧空藍

開運方位：西南方向

金牛座

短評：心情很好，做事比較積極。

【整體運★★★★☆】

今天與異性接觸的機會多，易獲得異性的正面評價，讓你有些飄飄然。投資上會遇到少許麻煩，冷靜思考就能想出對策。工作上有利自我表現，在人群之中不妨大膽展現出自己的長處，能博得不少喝彩。

【愛情運★★★★☆】

單身者的感情生活豐富精彩，與異性互動頻繁，可望談一場轟轟烈烈的戀愛。

【事業運★★★★★】

事業運頗優，對業務工作者特別有利，不怕奔波辛苦可有收穫，易得貴人助力。

【財富運★★★☆☆】

財運普通，有多的錢不妨拿來定存。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-9:00am 祖母綠

開運方位：西南方向

雙子座

短評：不必抱怨過去。

【整體運★★★☆☆】

緣份來得剛剛好，不僅令你找回信心，更讓你體會到快樂的滋味。學生族有較強的理財觀念，這種能力在今天極易得到彰顯。財神不會主動上門，出去走走，才能有所斬獲。

【愛情運★★★★☆】

已婚者易獲得另一半的支持，你的動力也隨之增強，應好好感謝對方唷！

【事業運★★☆☆☆】

工作易感壓力，要想得到上司、同事的認同，還得多用心，敢於挑戰，勇於任事。

【財富運★★★☆☆】

財運不錯，是投資的好時機。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-10:00pm 鉑金灰

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：總體運勢不賴，但也要提防破財。

【整體運★★★★☆】

單身者容易與知己的異性朋友來電，感覺合適的話，為何不繼續深交呢？事前工作做得好，客戶也會願意接受你較高的產品報價；有破財的危險，要留意好自己的貴重物品；開車族需注意行車安全，否則易發生交通事故。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會與心儀對象約會，到環境優雅的咖啡廳、餐廳約會，會有意想不到的效果。

【事業運★★★★☆】

貴人助力強，同事和朋友都是你的貴人，在工作中容易得到支持與幫助，要好好把握。

【財富運★★☆☆☆】

財運不顯，少玩金錢遊戲，宜主動學習理財之道，充實知識見聞。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-7:00am 蜜瓜黃

開運方位：正南方向

獅子座

短評：少計較，心情好。

【整體運★★☆☆☆】

你給人一種得理不饒人的感覺，使得交流無法繼續，易令對方產生離開的念頭；行事有些草率，思慮也有些欠周全，令合作夥伴怨言不斷；把辦公桌收拾得乾淨些，有助於提升你下午的運勢。

【愛情運★★☆☆☆】

對另一半別太強勢，和平共處、共同做些家務，會讓你感受到溫馨與甜蜜喔！

【事業運★★☆☆☆】

思維有如污泥淤塞，創作力與應變力罷工，瑣碎的麻煩接二連三，會逼得你越來越急躁。

【財富運★★☆☆☆】

只要能經得起環境競爭、是非的考驗，財運就會漸佳。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-6:00pm 辣椒紅

開運方位：西南方向

處女座

短評：對於不利你的傳言，要及時澄清。

【整體運★☆☆☆☆】

小誤解會成為別有用心的人惡意中傷你的根源，不能任其發展下去，這會對你已建立起來的好人緣產生不良影響。工作日程不可排得太滿，要給自己留點適當的空間，以備臨時有事發生，好有應對周轉的餘地。

【愛情運★☆☆☆☆】

爭執超級多，保持距離以策安全，容易感受到對方的蠻橫無理。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，情緒上顯得不夠理智，注意作業流程上的小瑕疵。

【財富運★☆☆☆☆】

財運不佳，特別要注意信用卡、帳單、支票是否到期，勿因小失誤而造成金錢困擾。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：2:00-3:00pm 琥珀橙

開運方位：西北方向

天秤座

短評：壓力較大，覺得不堪負荷。

【整體運★★☆☆☆】

今天有機會邂逅一段情緣，但太過感性衝動，愛情來得快也幻滅得快，徒然令自己難受。財運方面相當穩定，不過卻沒有什麼心情去仔細研究市場的進展，有點心不在焉。今天可以做點輕量運動，舒緩下身心。

【愛情運★★☆☆☆】

對方的情緒低落或壓力甚大時，多給予關懷與正面意見，別讓暗藏企圖者有機可乘！

【事業運★★★☆☆】

運勢平穩，對工作沒有太多慾望，只求穩重，做事踏實。只是略欠創造力，工作上不易有突破。

【財富運★★★☆☆】

喜歡以小搏大，投機意念較強，不把小錢看在眼裡。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：8:00-10:00am 雪花銀

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：撥開烏雲見天日，活力四射，運氣佳。

【整體運★★★★★】

工作進展順利，雖奔波忙碌，但易獲得正面肯定，有機會接手你夢寐以求的任務，旁人羨慕，你的積極態度也會隨之提升。單身者因工作魅力吸引不少異性的目光，與異性同事產生微妙情愫的機率高。

【愛情運★★★★☆】

伴侶間頗有默契，相處和諧。彼此只要一個眼神，就知道對方想要表達什麼。

【事業運★★★★☆】

談判時，應找個不被打擾的地方，若有閒雜人等的闖入，必會讓成功率降低！

【財富運★★★★☆】

得財不費力，很適合動腦想想哪裡可以賺錢，趁今日來構思賺錢計劃表！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：2:00-3:00pm 深海藍

開運方位：西南方向

射手座

短評：放輕鬆，別給自己太大的包袱。

【整體運★★★★☆】

今天工作輕鬆，雖然有些忙碌，但調整得當也會顯得進退合宜。有機會與好友相聚，放鬆身心的同時也會提升人際關係。學生族的學習壓力變大，易因負面情緒而導致學習效果不佳，拋開得失心反而會有突破。

【愛情運★★★☆☆】

運氣平平，刻意的打扮對戀愛運有正面的幫助，如果很閒，就去剪個頭髮吧！

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，有利於對外工作者，多能在對外接觸時掌握好運，內勤工作者的感受比較不強烈。

【財富運★★★★☆】

你能趁勢擴大財源，財富會出現暴增；也要注意及時剎車，以防外部環境的驟變！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：3:00-5:00pm 燻鮭紅

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：送人玫瑰手有餘香。

【整體運★★★☆☆】

多去讚美你的伴侶，這樣即使為你做再多的事他也心甘情願；工作中與同事配合默契十足，事情完成得很好，心裡有強烈的成就感；買東西討價還價時看到賣主不好的臉色或是聽到對方譏諷的言辭，心中憤憤不平，易與人發生口角。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者感情進展平穩，兩人多在一起做家務、聊心事，可增進彼此的感情。

【事業運★★★★☆】

親和力和幽默感增強，與同事相處時多找一些有趣的話題可拉近大家的距離，為你累積超強的人氣。

【財富運★★★☆☆】

切忌投機取巧，理財適合穩當操作！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：3:00-4:00pm 水晶紫

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：含糊其辭會讓人產生誤解。

【整體運★★★☆☆】

鼓起勇氣把自己想要表達的意思說明白。把舊衣服拿去回收救濟，會有清除障礙、招來好運的功效。給人送禮的事情還需多揣摩對方的心思後再做決定，若對方心情不太好，你貿然送上的心意，對方會敏感地認為你別有用心哦。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運略差，男女間恐有意見不合或是對立的情形，感性點，少說點道理就沒事囉！

【事業運★★★★☆】

事業運頗佳，新創意可望獲得認同，可按計劃推行，進展順利，收獲不少。

【財富運★★★☆☆】

一旦賭念、貪念一起，損失會是大筆的唷！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-6:00am 芥末黃

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：易沉浸於過去的時光。

【整體運★★★☆☆】

今天顯得特別懷舊，適合與戀人一同回憶往日的甜蜜，此刻會感到特別的溫暖；過去失敗的教訓讓你難以釋懷，投資時會變得畏首畏尾，小心因此錯過最佳的投資時間；很想念過去單位的同事，不妨通個電話，方能解除你的牽掛。

【愛情運★★★★☆】

已婚者雖常小吵小鬧，但增添了不少生活情趣，感情生活多姿多彩；單身者戀愛機會多。

【事業運★★★☆☆】

腦袋瓜千頭萬緒理不清，對未來產生不確定感，內心不停尋求精確的答案。

【財富運★★☆☆☆】

賺錢不容易，當省則省。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-8:00pm 琉璃銀

開運方位：西北方向

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