每日星座運勢／巨蟹今天有得財機會 需要費點腦力

2022-06-15

牡羊座

短評：學會穩中求勝。

【整體運★★★☆☆】

財運的走勢較平穩，投資項目都處於觀望狀態，可別急於下手。已婚者的婚姻需要升升溫，找間安靜、富有情調的餐廳吃一頓，重溫一下戀愛時約會的感覺，感情也會漸趨穩定。工作進程有點停滯落後，需加把勁哦！

【愛情運★★★☆☆】

今日你對愛情表現出懶洋洋的態度，想等對方來噓寒問暖，特別容易被異性打動！

【事業運★★★☆☆】

做事如果不順利，就別強求，不然運勢會變得更糟糕，倒不如把力量集中在喜歡的事情上。

【財富運★★★☆☆】

可別胡亂憑直覺操作，一旦火燒鈔票，恐欲哭無淚唷！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-9:00am 水鑽藍

開運方位：西南方向

金牛座

短評：忌衝動，留意人情往來。

【整體運★★☆☆☆】

今天爛桃花開，單身者參加PARTY時，對於接近自己的異性要多留意在心，謹防桃色陷阱。財運方面應留意一些中小型投資，能有不錯的發現。工作上別太急躁，會因一些不該有的失誤而受到老闆的責備。

【愛情運★☆☆☆☆】

感情上有一團亂的情形，不是互相吃醋就是互相爭個你死我活，別鬥氣，氣壞了就不好了！

【事業運★★☆☆☆】

心情在逐漸地變得浮躁，時時提醒自己要冷靜才好，情緒化只會是你生活工作的絆腳石。

【財富運★★★☆☆】

膽大心細，投資注意看好大方向！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-7:00pm 瑪瑙黑

開運方位：東北方向

雙子座

短評：內心的想法與不安要適時表露。

【整體運★★☆☆☆】

壓抑已久的情緒極欲爆發，找個時間向另一半說明，讓對方瞭解你的心情。財運平平，有好的東西盡量與大家分享，易得到貴人指引。工作上，平日的經驗積累，讓你今天受益匪淺。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者對另一半應誠實，千萬別說謊，容易被對方識破；單身者適合獨處，調整心情。

【事業運★★★☆☆】

敏感的一面容易突顯，聽到外界的一些謠言就懷疑是有不好的事情降臨在自己的身上，讓你心神不安，工作速度也因此減慢。

【財富運★★☆☆☆】

財運不太妙，做好錢財規劃，一些重大投資不宜輕易下賭注，多聽有經驗人士的意見。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-11:00am 芙蓉晶粉

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：精神良好，活力充沛。

【整體運★★★★★】

今天有得財機會，賺錢輕鬆，還有機會得到金援或收到禮物。學生易對知識衍生出的問題感到困擾，不過獲得解答後理解力加深。戀愛中的人渴望得到戀人的關心，不妨多向對方撒嬌，效果不錯唷！

【愛情運★★★★☆】

單身者夢寐以求的戀愛可望降臨，易產生心動、浪漫的感覺；有伴侶者易感甜蜜。

【事業運★★★★☆】

面對機會和挑戰時，可別猶豫不決，你的對手正等著乘虛而入呢！

【財富運★★★★☆】

適合花錢取悅自己的一天，不妨趁今日輕輕鬆鬆地犒賞自己，享受一番！財富的獲得，需要費點腦力與心力。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：3:00-5:00pm 青金石藍

開運方位：東南方向

獅子座

短評：人際關係上避免加入傳播八卦消息的行列。

【整體運★☆☆☆☆】

特別不要在背地裡議論他人的是非，容易陷入口舌紛爭之中。面對新任務的挑戰不夠熱情，單憑經驗很難有進展。去書店看看，買點專業書籍，給自己充充電。氣溫的變化較大，稍微不留神，就易感冒。

【愛情運★☆☆☆☆】

難以真正打開心扉，甚至有離群索居的傾向，易與良緣擦肩而過。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不穩定，脾氣上顯得急躁不耐煩，可別意氣用事而誤了大事。

【財富運★☆☆☆☆】

財運不佳，不應與酒色財氣沾上邊，金錢損失往往來自於異性或是賭博！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-10:00am 青金石藍

開運方位：東北方向

處女座

短評：相當順遂的一天，即便有小挫折，也不會影響你的心情。

【整體運★★★★☆】

你今天信心滿滿，工作上很容易做出成績，並獲得上級的獎勵。愛情上好運不斷，感情浪漫，一份用心準備的小禮品，能讓你在對方心目中的印象加分不少。財運上有點差強人意，容易散財，外出多留意。

【愛情運★★★★☆】

異性緣佳，有機會遇到讓你心動的對象，可以主動示愛，容易有意外驚喜。

【事業運★★★★☆】

職場中的表現氣度不凡，大受合作者歡迎，合作案能順利簽下來的機率很大。

【財富運★★☆☆☆】

今日不宜投資，除非你對金融市場很了解，否則易失算。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：4:00-6:00pm 琥珀橙

開運方位：西南方向

天秤座

短評：今天容易出現尷尬的場面。

【整體運★★★☆☆】

單身者的心儀對象發生在朋友身上的機率比較多，如怕被當面拒絕後連朋友關係都難以維持，可透過兩人都認識的朋友傳述；盡量少吃易上火的東西，不然新陳代謝容易發生紊亂；服務行業者今天的工作會容易忙中出錯，應打起精神細心認真一點。

【愛情運★★★☆☆】

你特別需要情人的關心，對方的溫柔，能解除你心中的煩悶。

【事業運★★★★☆】

運勢旺盛，是你好好展現創意與能量的時候，可望在專業領域盡情發揮。

【財富運★★★☆☆】

不適合與人合夥投資，易起錢財糾紛。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：12:00-1:00pm 薔薇粉

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：運勢不錯的一天。

【整體運★★★★☆】

今天精神不錯，工作上會做出不錯的成績，得到上級的嘉獎。感情上不需要花言巧語，不需要金銀財寶，一個微笑或一個眼神，對方都能感受到你濃烈的愛意。傍晚與伴侶恬然漫步，體驗一下寧靜的滋味。

【愛情運★★★☆☆】

感情豐富的一天。不管有沒有實質進展，自己幻想一下倒也無妨！

【事業運★★★★★】

事業運相當旺，在競爭努力中可以得到應得的報酬，特別有利於業務工作者。

【財富運★★★☆☆】

錢財進出較頻繁。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-11:00am 鉑金灰

開運方位：東南方向

射手座

短評：戀人彼此間的傷害往往錯在互動關係上。

【整體運★★★☆☆】

今天你有些不理性的反應，容易扭曲伴侶的話，誤解他的行為，兩人之間應該多些互動溝通，少點自我防衛；人口老年化趨勢讓你不得不重視養老問題，理財時為自己購買養老保險會是不錯的選擇；辦公桌上擺上一小盆仙人掌會有不錯的開運效果。

【愛情運★★☆☆☆】

外力干擾多，不要聽到一點風聲就搞得心情不愉快。

【事業運★★★☆☆】

適合循序漸進地做事，欲速則不達，務實的態度可讓好運降臨。

【財富運★★★★☆】

做好錢財規劃，可望看到錢財升值。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-6:00am 白鋼銀

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：愛情能有斬獲，自己爭取勝算更大。

【整體運★★★★☆】

不要錯過與異性單獨相處的機會，將真實的一面展現出來，成功的機率頗高。沒有太大的購買慾，就算進入商場也能守得住錢財。工作中容易與人起爭執，退一步海闊天空，對方也不會得理不饒人。

【愛情運★★★★☆】

今天你的直率坦白能打動對方，偶爾顯露的缺點反而會讓對方看到你的真實、你的可愛。懂得維護彼此心靈的默契，更能增添幾分勝算。

【事業運★★☆☆☆】

情緒比較暴躁，做事衝動，魯莽的行為會給工作帶來諸多不便，影響到同事之間的相處。記住，凡事應三思而後行！

【財富運★★★★★】

財運還不錯，可是卻有快速進出的跡象；想要周轉金錢、討債的人，快利用今天的吉運，只要勇於開口，多能心想事成！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：1:00-2:00pm 乳酪白

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：改變思維模式，提高工作效率。

【整體運★★☆☆☆】

工作上需要接手從未接觸過的新任務，面臨較大的挑戰，繼續按照舊有的工作模式很難進行下去，唯有及時調整方法，才能看到成效。因得到另一半的支持與理解，讓你感覺溫暖，再大的困難也能樂觀面對。

【愛情運★★★★☆】

異性緣非常好，單身者有許多機會與異性互動，也容易得到異性的幫助喔！

【事業運★★☆☆☆】

容易在無意中說出傷人的話，得罪人而不自知，少說話、多做事方可避免。

【財富運★★☆☆☆】

財運不佳，進財費力、波折多多。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：12:00-1:00pm 香吉士黃

開運方位：西南方向

雙魚座

短評：疑人不用，用人不疑。

【整體運★★★☆☆】

工作中你過於小心謹慎，有些不信任他人，這對你的事業會造成很大的阻力；你在與伴侶相處時多運用同理心，讓你很容易揣摩、配合對方的想法，讓他感覺到你對他有多體貼；應把握市場脈動、看清變化趨勢，今天的投資收益很不錯。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者給對方很多的自由，甚至有些放縱，小心另一半變心喔！

【事業運★★☆☆☆】

顯得消沉，不知所措，對不確定的未來產生徬徨，渴望改變卻沒有方向。

【財富運★★★★☆】

眼光很不錯，可添置居家物品。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-11:00am 咖啡棕

開運方位：正西方向

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