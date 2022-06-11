每日星座運勢／巨蟹手中投資可繼續 還有上升空間

2022-06-11

牡羊座

短評：神采飛揚，有利談感情。

【整體運★★★★★】

今天異性緣佳，風趣幽默的表現為你贏來眾多傾慕的眼光，不要太過自我，順其自然便會有進一步發展的機會。今天可密切關注市場動態，會發現不錯的投資訊息，注意把握。休息時可約朋友一起去郊外踏青，感受一下大自然的美。

【愛情運★★★★☆】

戀人之間情到濃時包容性減弱，雙方容易因芝麻小事而傷神傷心；單身者易有美麗邂逅。

【事業運★★★★★】

適合與人競爭，主動的提出意見，即便受到質疑也該有信心的去解釋清楚。

【財富運★★★★☆】

為了金錢而忙碌的一天，財運很不錯，可是必須辛苦耕耘才能獲得。為了賺錢可能需要頻繁的與人社交周旋。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-6:00pm 翡翠綠

開運方位：西北方向

金牛座

短評：小心因感性多情帶來的困擾。

【整體運★★★☆☆】

此日感情順遂，尤其午後更是魅力無法抵擋，但需謹防陷入多角戀情；個人財政狀況有些吃緊，昔日盲目投資的後果開始顯現；陶藝館是很不錯的休閒場地，泥土的芬芳足以驅趕你的疲憊。

【愛情運★★★★☆】

愛情運佳，與朋友相處融洽，有機會透過好友認識到許多不同領域的新朋友喔！

【事業運★★★☆☆】

是解決矛盾與衝突的好時機，先前與人發生的誤會或爭吵都可以化解。

【財富運★★☆☆☆】

沉迷於金錢遊戲者，賭運不佳。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：2:00-3:00pm 珍珠白

開運方位：西北方向

雙子座

短評：誤會渙然冰釋的一天。

【整體運★★★☆☆】

今天會發現真相，解除對同事以往的誤解，不如好好交流，你們的關係更容易改觀並且深化哦；剛剛走進婚姻的戀人容易產生壓抑情緒，飽受生活的壓力，和對方共同商量對付眼前的問題才要緊；財運不佳，但資金周轉出現危機的時候又會得戀人相助。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有異性主動獻殷勤，喜歡的話就給對方一個回應，不喜歡便委婉謝絕吧。

【事業運★★★★☆】

心情舒暢，時常把微笑掛在臉上，不僅身心健康，而且身邊的人都願意親近你喔！

【財富運★★☆☆☆】

金錢流動性強，生活上有奢侈浪費、不知節制的傾向。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-6:00pm 和闐玉白

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：相當暢快的一天，各種事情都順利無比。

【整體運★★★★☆】

情投意合、天涯咫尺是今天甜蜜戀情的寫照，溫馨與浪漫讓你笑到合不攏嘴。送禮的好日子，要與客戶見面的話，準備一份禮物送給對方，易收到很好的效果。財運上手中的投資可繼續持有，還有上升空間。

【愛情運★★★★☆】

好運站在你這邊，單身者可以鼓起勇氣向心儀的對象表白，容易得到熱烈的回應喔！

【事業運★★★★☆】

特別能替他人著想，易得到他人的信任，讓你今天的事務能進行得更順利。

【財富運★★★☆☆】

必須小心理財，盡量多儲蓄以備不時之需。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-10:00am 玉米黃

開運方位：正東方向

獅子座

短評：心情很好，沒有什麼煩惱的事情。

【整體運★★★★★】

適合單身者向心儀的對象表白，對方易接受你的感情。人逢喜事精神爽，你對周圍的人都會顯得特別的友好，不妨讓大家分享你的喜悅。財運亨通，喜歡買彩券的朋友有機會中獎，不可貪多才好哦！

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人與戀人約會不要太過頻繁，保持一點距離和神秘感，更能增進感情。

【事業運★★★★☆】

研究心轉強，喜歡花心思去鑽研自己擅長的工作，你的專長會獲得很好的發揮機會。

【財富運★★★★★】

吉星、福星高照的日子，金錢上有錦上添花的機緣，得財不費力，多麼令人羨慕的運氣！還有小小的賭運唷。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-10:00pm 墨玉綠

開運方位：西北方向

處女座

短評：參與團體娛樂活動有幸運暗示的一天。

【整體運★★★☆☆】

參加團體活動玩樂盡興，自身的魅力還能吸引有好感的異性。裝扮特別引人注目，適當地配搭小飾品，會給你帶來幸運。另外，與人見面前喝一杯飲料，有助於放鬆心情、增強自信。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會在娛樂場所結識到相互欣賞的異性朋友；已婚者應多抽些時間陪伴另一半。

【事業運★★☆☆☆】

對未來有些徬徨，不妨和長你幾歲的親人或前輩談一談，他們可以指點你一條路。

【財富運★★★☆☆】

靠智慧生財，須依賴洞察入微的大智慧。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00pm 脆梅青

開運方位：東南方向

天秤座

短評：付出多能有所回報。

【整體運★★★☆☆】

今天要花很多心思討好戀人，腦細胞損失不少，但能獲得想要的效果，很值得；感情的投資是一筆不小的數目，但這種花費也沒白費，不要太心痛了；心情愉悅，讓你做起事來都感覺輕鬆許多。

【愛情運★★★★☆】

已婚者和另一半在忙上忙下的同時，別忘了感謝對方陪你共同努力的辛勞唷！

【事業運★★★☆☆】

運勢轉明，可藉機嘗試新的挑戰，改善並擴大人際交往，會有豐厚的回報。

【財富運★★☆☆☆】

複雜、高難度型的金錢遊戲不太適合在今天玩。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-8:00am 象牙白

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：有機會遇到情投意合的對象。

【整體運★★★★☆】

單身者戀愛運佳，會有一種「眾裡尋他千百度，驀然回首燈火闌珊處」的感覺；有伴侶的人有機會得到對方的幫助，為你解決許多難題。對金錢看得比較淡，花錢也不計後果，有多少就會用多少。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人能感受到激情與歡樂，浪漫、甜蜜的滋味讓你激動不已，想結婚的念頭強烈。

【事業運★★★★☆】

運勢佳，無憂無慮，做起事來也感覺很順利，但應多留意細節上的問題，太粗心易失誤。

【財富運★★★☆☆】

莫讓貪念作祟而去貪污或逃漏稅，否則恐因財而引來官司是非。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：8:00-10:00am 蕃茄紅

開運方位：正南方向

射手座

短評：不太能得到他人認同，少說為宜。

【整體運★★★☆☆】

真有好想法不妨過幾天再提出吧，你的想法在今天不易得到團隊的認可；人際關係上有著一點小波動，不過應該很快會出現調解者讓你順利解決紛爭；財務上會有一筆不小的資金進帳，如果閒置起來可能有點浪費哦。

【愛情運★★★☆☆】

有不少桃花圍著你轉，但你更看重異性的外貌，有點虛榮，不容易把握真情唷！

【事業運★★☆☆☆】

感覺有點孤僻，默默地做自己的事情，對於身邊的事不聞不問，應多與人交流才好。

【財富運★★★★☆】

福星高照，雖然處理財物有點漫不經心，然遇上小麻煩時多能得貴人相助！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：2:00-3:00pm 玫瑰紅

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：從總體運勢來看還是比較好。

【整體運★★★★☆】

與家人的溫馨甜蜜，會使心情歡快，更促使你在工作中順心如意；今天的財運雖不會下滑，但還是不適合做非分僥倖之想；不宜長時間盯著電腦螢幕，不然易發生頭腦發脹、眼睛疲勞等症狀。

【愛情運★★★★☆】

已婚者與另一半會產生一些摩擦，但很快就能化解；單身者有機會結識有能力的異性朋友。

【事業運★★★★☆】

精神爽朗，感覺很有幹勁，努力向前衝的同時別忘了照顧一下周圍的人。

【財富運★★★☆☆】

銀行裡的錢別閒置著，可以拿出一部分來，投資在自己的再學習上。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00am 水晶紫

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：異性緣佳，是表白的好日子。

【整體運★★★★☆】

走出家門，與朋友相聚可為你帶來好運。穿著色彩明亮的服飾可增強桃花運，有異性主動示好，對感覺不錯的對象不妨大膽表白，會得到令你滿意的回應。需要花錢的地方較多，做好預算，以免透支。

【愛情運★★★★☆】

適合談情說愛，戀愛中的人不妨多安排約會，讓彼此都感受到對方的情意綿綿。

【事業運★★★★☆】

有時候聽聽家人朋友的意見，會讓你豁然開朗，還能想通一些困擾你多時的問題喔！

【財富運★★★☆☆】

有錢可賺，但頗為艱辛。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：6:00-8:00pm 檸檬綠

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：平凡的一天，在平淡中品味生活的美好。

【整體運★★★☆☆】

今天在愛情上你們兩人都能相互體貼，寬容對方的過失，用包容的心去對待彼此，使你們的感情更深更厚。理財方面花費較多，金錢進出頻繁，注意控制自己的腰包，避免入不敷出。

【愛情運★★★★☆】

你的身邊時常圍繞著異性，讓另一半醋意大發。你不必擔心，這表示對方很在乎你喔！

【事業運★★★☆☆】

較為忙碌的一天，有突如其來的事情要處理，但你全心投入，情緒高昂，感覺特別充實。

【財富運★★★☆☆】

須控制火暴脾氣，以免因此發生毆打事故而損財。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：8:00-9:00am 蘋果綠

開運方位：西北方向

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