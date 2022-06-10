每日星座運勢／天秤伴侶互動應用心 切忌喜怒無常
2022-06-10
牡羊座
短評：親切對人。
【整體運★☆☆☆☆】
對別人的背後批評不要太放在心上，為了做不到的事而浪費工作時間就不值得了；出門尤其要注意保管好自己的隨身物品，以免造成金錢上的損失；記得要提醒自己保持親切的態度對待別人，特別是親密的人最容易被你忽略。
【愛情運★★☆☆☆】
工作忙碌讓你分身乏術，無心顧及感情，但能得到另一半的理解，內心頗感欣慰。
【事業運★★☆☆☆】
今日事業運不太好，工作上雜事特別多，有亂糟糟的感覺，宜平心靜氣的來面對。
【財富運★☆☆☆☆】
破財日，有金錢耗損的跡象，易惹來錢財是非，避免與人有太多錢財往來。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：4
吉時吉色：2:00-3:00pm 祖母綠
開運方位：西南方向
金牛座
短評：愛情運勢極佳的一天。
【整體運★★★☆☆】
相信一見鍾情的人今天特別得異性歡心，桃花大有開放之勢。財運欠佳，必要時不妨為自己找個軍師。上司稍有不順，便會遷怒於你，面對工作應謹慎一些，以免成為無辜的受害者。
【愛情運★★★★☆】
單身者容易結識笑容甜美、說話幽默的異性朋友；戀愛中的人與戀人約會的機會多。
【事業運★★★☆☆】
與人交流時，切忌滿口大話，一副無所不能、無所不知的樣子，否則你會被打入同事或客戶的拒絕往來名單中。
【財富運★★☆☆☆】
今日財務工作者在處理錢財時易出錯，宜放鬆心情，理清頭緒。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：0
吉時吉色：12:00-1:00pm 乳酪白
開運方位：西北方向
雙子座
短評：充滿自信的笑容，是帶來好運的法寶。
【整體運★★★★☆】
愛情順利，單身者選擇今天向追求一段時日的對象表白，易如願以償。財運一般，對金錢的敏銳度不太高，玩金錢遊戲易失算。晚上約上好友去歌劇院看看現場表演，會感覺輕鬆愉快，還有機會結識新朋友。
【愛情運★★★★☆】
愛情運勢旺，別板著臉，多一點自然的微笑，愛神就會眷顧你喔！
【事業運★★★☆☆】
事業運普通，心態上有點陰晴不定，時而開心積極，時而沉默緩慢，是個變化多端的工作天。
【財富運★★★☆☆】
普通的一天，專心的工作吧，不適合處理或規劃財務問題！
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：1
吉時吉色：1:00-3:00pm 金桔綠
開運方位：正東方向
巨蟹座
短評：細節很重要。
【整體運★★★☆☆】
今天另一半容易從你貼心的小動作中發現你細心的一面，對你也會產生更深的愛意。店舖經營者展現熱情的態度，有利於多筆生意的成交。服務行業的從業者，你的微笑能獲得顧客的好評。
【愛情運★★★☆☆】
感情平順，有時間多陪另一半散散步，買些小禮物表示你的心意，對方會很感動。
【事業運★★★☆☆】
對上司的安排易產生不滿情緒。有意見宜好好溝通，別讓上司下不了台，小心因此讓你的工作難以開展。
【財富運★★★☆☆】
對於不熟悉的領域，可別斥資投入唷！
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：9
吉時吉色：12:00-1:00pm 蕃茄紅
開運方位：正東方向
獅子座
短評：今天諸事順利，是個好日子。
【整體運★★★★☆】
另一半今天帶給你不小的驚喜，讓你體驗到一種全新的感受。單身者穿亮麗的衣服，能吸引異性的注意，有機會遇到改變你一生的人，值得期待！去花卉市場轉轉，能夠買到中意的盆栽。
【愛情運★★★★★】
甜蜜的日子。對方的溫柔，會讓你感到很溫馨；對方的傾聽，能讓你找到宣洩情緒的管道。
【事業運★★★☆☆】
今日事業運平平，適合默默地付出，不求有功，但求無過！心情平靜時，很適合做點研究一類的工作，例如：報表分析等等！
【財富運★★★★☆】
為賺錢而忙碌的一天，財運很不錯，出門在外容易遇到有頭有臉的有錢人，特別有利於外出洽商。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：7
吉時吉色：7:00-9:00am 咖啡棕
開運方位：西北方向
處女座
短評：敢於表現自我，易給人留下好印象。
【整體運★★★☆☆】
今天你特別注重個人形象，容易給人眼前一亮的感覺。對求職者特別有利，穿著打扮容易給人留下深刻的第一印象，再加上得體的談吐，有機會進入形象良好的公司任職。因請客而有一筆不小的支出。
【愛情運★★★☆☆】
有讓你心動的異性出現，但不宜直接表白，用眼神或小動作給對方一些暗示較有效。
【事業運★★★★☆】
努力付出就會有回報，多勞多得，多做富挑戰性的工作，會很有收穫。
【財富運★★☆☆☆】
財運不太穩定，特別要注意好大喜功所造成的負債，也要控制個人物慾，寅吃卯糧就不好囉！
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：4
吉時吉色：4:00-6:00pm 乳酪白
開運方位：正北方向
天秤座
短評：與伴侶互動應用心。
【整體運★★☆☆☆】
對自己不精的領域少插手為妙，不然遭遇挫折會使心情產生動盪。與伴侶在一起時，不要把工作上的不滿情緒發洩在對方身上，對感情易產生負面影響。找一個安靜的地方小坐片刻，把混亂的思緒理清才是當務之急。
【愛情運★★☆☆☆】
夫妻易在同一問題上爭執不下，只要有一方願意先妥協，就能很快化解不愉快的氣氛。
【事業運★★☆☆☆】
切忌喜怒無常，即便面對自己不喜歡的人也不應不屑一顧，以免你的傲慢態度會讓你錯失貴人。
【財富運★★★☆☆】
財運一般，在心平氣和之下，反而容易看見賺錢的契機。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：9
吉時吉色：10:00-11:00am 可可棕
開運方位：正西方向
天蠍座
短評：今天心緒不寧，容易被外界因素影響自己的判斷。
【整體運★★☆☆☆】
感情投入很多，收效卻不明顯，不要將責任歸咎於對方，也得在自己身上找找原因。理財會遇到突發狀況，喜憂參半，是考驗自己應變能力的時候。工作中會遇到小挫折，克制自己的情緒，不要受其影響。
【愛情運★★☆☆☆】
單身者有機會在工作應酬中結識投緣的異性朋友；已婚者易獲得另一半的關心。
【事業運★★☆☆☆】
不妨暫時性的將工作方法進行一下調整，讓自己工作起來有種不一樣的感覺。
【財富運★★★☆☆】
在大筆金錢運轉的前夕，多搜集資訊，偷懶下草率做的決定是挺危險的唷。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：1
吉時吉色：9:00-10:00am 白鋼銀
開運方位：西南方向
射手座
短評：運勢順暢的一天，行動就能有不錯的收穫。
【整體運★★★★★】
工作上貴人助力強，能得心應手，早上是衝刺的好時段，不妨投入全部精力行動，下午方可放鬆一下。協調好人際關係，朋友是你遇到困難時最好的幫手，且他們並不計較報酬。與異性接觸易讓對方心生好感，言語間多一些幽默，可讓異性主動靠近。
【愛情運★★★★☆】
異性緣不錯，多與人接觸，你會感受到自己是很有魅力的喔！
【事業運★★★★☆】
事業運小佳，助力挺多的，自己不會太辛苦，很能快樂地度過一天唷！
【財富運★★★★☆】
財運超旺之日，賺錢機會多，而且今日對財務利潤特別敏銳，頗適合金錢遊戲，也適合買賣。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：9
吉時吉色：10:00-11:00pm 朝霞紅
開運方位：正東方向
摩羯座
短評：想到就能做到。
【整體運★★★★☆】
太遠的幸福觸碰不到，還是眼前的快樂最為真實，身邊有異性正在默默為你付出哦！賺錢雖然辛苦，但並不影響獲得辛勞成果時的喜悅。工作實力大為彰顯，易得到上司、同事的認同。
【愛情運★★★☆☆】
與伴侶溝通應注意技巧，語氣平和，避免說教，多說甜言蜜語可增進感情。
【事業運★★★★★】
今日事業運不錯，工作效率頗高，預定之事多能順利推動完成。
【財富運★★★☆☆】
適合靈活運用財務的一天。例如：投資宜採多元化的策略進行，一部分拿去儲蓄，一部分拿去繳帳單，一部分當零用錢！
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：1
吉時吉色：11:00-12:00pm 淺海藍
開運方位：西南方向
水瓶座
短評：健康運有波動，女性更應關注身體健康狀況。
【整體運★★★☆☆】
除了飲食方面要注意外，路邊的東西少去碰觸，容易引起皮膚過敏。財運一般，與其讓錢財不知不覺的流失，不如添置一些生活必需品。工作上扮演低調謹慎的幕後者，會讓你更受寵。
【愛情運★★☆☆☆】
今日愛情運不佳，應與伴侶坦誠相待，千萬別說謊，易被識破造成嚴重後果。
【事業運★★☆☆☆】
有忙中出錯的狀況，切忌耍小聰明、急於求成，越忙越要靜下心來謹慎應對。
【財富運★★★☆☆】
眼光很不錯，可買到物美價廉的東西。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：3
吉時吉色：10:00-12:00am 金桔綠
開運方位：正北方向
雙魚座
短評：運勢較弱的一天。
【整體運★★☆☆☆】
工作上今天有外出的機會，別只顧著觀光，以免遺忘重要的工作任務；戀愛中的人今天有機會接觸戀人的摯友，要表現成熟大方點，有助於提升戀人的人際關係；手頭會出現緊迫的情況，父母的儲蓄會給你解燃眉之急。
【愛情運★★★☆☆】
單身者對兩人世界的溫暖、甜蜜很嚮往，愛情的魔力深深地影響著你。
【事業運★★☆☆☆】
容易惹來口舌是非，在沒有結論以前，少說他人的閒話，小心得罪人麻煩纏身。
【財富運★★☆☆☆】
混亂型運勢，稍有不慎，口舌、官非將陡然接踵而至！
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：7
吉時吉色：5:00-7:00pm 冷泉藍
開運方位：正北方向
【延伸閱讀】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言