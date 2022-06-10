每日星座運勢／天秤伴侶互動應用心 切忌喜怒無常

2022-06-10

牡羊座

短評：親切對人。

【整體運★☆☆☆☆】

對別人的背後批評不要太放在心上，為了做不到的事而浪費工作時間就不值得了；出門尤其要注意保管好自己的隨身物品，以免造成金錢上的損失；記得要提醒自己保持親切的態度對待別人，特別是親密的人最容易被你忽略。

【愛情運★★☆☆☆】

工作忙碌讓你分身乏術，無心顧及感情，但能得到另一半的理解，內心頗感欣慰。

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不太好，工作上雜事特別多，有亂糟糟的感覺，宜平心靜氣的來面對。

【財富運★☆☆☆☆】

破財日，有金錢耗損的跡象，易惹來錢財是非，避免與人有太多錢財往來。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：2:00-3:00pm 祖母綠

開運方位：西南方向

金牛座

短評：愛情運勢極佳的一天。

【整體運★★★☆☆】

相信一見鍾情的人今天特別得異性歡心，桃花大有開放之勢。財運欠佳，必要時不妨為自己找個軍師。上司稍有不順，便會遷怒於你，面對工作應謹慎一些，以免成為無辜的受害者。

【愛情運★★★★☆】

單身者容易結識笑容甜美、說話幽默的異性朋友；戀愛中的人與戀人約會的機會多。

【事業運★★★☆☆】

與人交流時，切忌滿口大話，一副無所不能、無所不知的樣子，否則你會被打入同事或客戶的拒絕往來名單中。

【財富運★★☆☆☆】

今日財務工作者在處理錢財時易出錯，宜放鬆心情，理清頭緒。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：12:00-1:00pm 乳酪白

開運方位：西北方向

雙子座

短評：充滿自信的笑容，是帶來好運的法寶。

【整體運★★★★☆】

愛情順利，單身者選擇今天向追求一段時日的對象表白，易如願以償。財運一般，對金錢的敏銳度不太高，玩金錢遊戲易失算。晚上約上好友去歌劇院看看現場表演，會感覺輕鬆愉快，還有機會結識新朋友。

【愛情運★★★★☆】

愛情運勢旺，別板著臉，多一點自然的微笑，愛神就會眷顧你喔！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，心態上有點陰晴不定，時而開心積極，時而沉默緩慢，是個變化多端的工作天。

【財富運★★★☆☆】

普通的一天，專心的工作吧，不適合處理或規劃財務問題！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：1:00-3:00pm 金桔綠

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：細節很重要。

【整體運★★★☆☆】

今天另一半容易從你貼心的小動作中發現你細心的一面，對你也會產生更深的愛意。店舖經營者展現熱情的態度，有利於多筆生意的成交。服務行業的從業者，你的微笑能獲得顧客的好評。

【愛情運★★★☆☆】

感情平順，有時間多陪另一半散散步，買些小禮物表示你的心意，對方會很感動。

【事業運★★★☆☆】

對上司的安排易產生不滿情緒。有意見宜好好溝通，別讓上司下不了台，小心因此讓你的工作難以開展。

【財富運★★★☆☆】

對於不熟悉的領域，可別斥資投入唷！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：12:00-1:00pm 蕃茄紅

開運方位：正東方向

獅子座

短評：今天諸事順利，是個好日子。

【整體運★★★★☆】

另一半今天帶給你不小的驚喜，讓你體驗到一種全新的感受。單身者穿亮麗的衣服，能吸引異性的注意，有機會遇到改變你一生的人，值得期待！去花卉市場轉轉，能夠買到中意的盆栽。

【愛情運★★★★★】

甜蜜的日子。對方的溫柔，會讓你感到很溫馨；對方的傾聽，能讓你找到宣洩情緒的管道。

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，適合默默地付出，不求有功，但求無過！心情平靜時，很適合做點研究一類的工作，例如：報表分析等等！

【財富運★★★★☆】

為賺錢而忙碌的一天，財運很不錯，出門在外容易遇到有頭有臉的有錢人，特別有利於外出洽商。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-9:00am 咖啡棕

開運方位：西北方向

處女座

短評：敢於表現自我，易給人留下好印象。

【整體運★★★☆☆】

今天你特別注重個人形象，容易給人眼前一亮的感覺。對求職者特別有利，穿著打扮容易給人留下深刻的第一印象，再加上得體的談吐，有機會進入形象良好的公司任職。因請客而有一筆不小的支出。

【愛情運★★★☆☆】

有讓你心動的異性出現，但不宜直接表白，用眼神或小動作給對方一些暗示較有效。

【事業運★★★★☆】

努力付出就會有回報，多勞多得，多做富挑戰性的工作，會很有收穫。

【財富運★★☆☆☆】

財運不太穩定，特別要注意好大喜功所造成的負債，也要控制個人物慾，寅吃卯糧就不好囉！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：4:00-6:00pm 乳酪白

開運方位：正北方向

天秤座

短評：與伴侶互動應用心。

【整體運★★☆☆☆】

對自己不精的領域少插手為妙，不然遭遇挫折會使心情產生動盪。與伴侶在一起時，不要把工作上的不滿情緒發洩在對方身上，對感情易產生負面影響。找一個安靜的地方小坐片刻，把混亂的思緒理清才是當務之急。

【愛情運★★☆☆☆】

夫妻易在同一問題上爭執不下，只要有一方願意先妥協，就能很快化解不愉快的氣氛。

【事業運★★☆☆☆】

切忌喜怒無常，即便面對自己不喜歡的人也不應不屑一顧，以免你的傲慢態度會讓你錯失貴人。

【財富運★★★☆☆】

財運一般，在心平氣和之下，反而容易看見賺錢的契機。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00am 可可棕

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：今天心緒不寧，容易被外界因素影響自己的判斷。

【整體運★★☆☆☆】

感情投入很多，收效卻不明顯，不要將責任歸咎於對方，也得在自己身上找找原因。理財會遇到突發狀況，喜憂參半，是考驗自己應變能力的時候。工作中會遇到小挫折，克制自己的情緒，不要受其影響。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者有機會在工作應酬中結識投緣的異性朋友；已婚者易獲得另一半的關心。

【事業運★★☆☆☆】

不妨暫時性的將工作方法進行一下調整，讓自己工作起來有種不一樣的感覺。

【財富運★★★☆☆】

在大筆金錢運轉的前夕，多搜集資訊，偷懶下草率做的決定是挺危險的唷。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-10:00am 白鋼銀

開運方位：西南方向

射手座

短評：運勢順暢的一天，行動就能有不錯的收穫。

【整體運★★★★★】

工作上貴人助力強，能得心應手，早上是衝刺的好時段，不妨投入全部精力行動，下午方可放鬆一下。協調好人際關係，朋友是你遇到困難時最好的幫手，且他們並不計較報酬。與異性接觸易讓對方心生好感，言語間多一些幽默，可讓異性主動靠近。

【愛情運★★★★☆】

異性緣不錯，多與人接觸，你會感受到自己是很有魅力的喔！

【事業運★★★★☆】

事業運小佳，助力挺多的，自己不會太辛苦，很能快樂地度過一天唷！

【財富運★★★★☆】

財運超旺之日，賺錢機會多，而且今日對財務利潤特別敏銳，頗適合金錢遊戲，也適合買賣。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00pm 朝霞紅

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：想到就能做到。

【整體運★★★★☆】

太遠的幸福觸碰不到，還是眼前的快樂最為真實，身邊有異性正在默默為你付出哦！賺錢雖然辛苦，但並不影響獲得辛勞成果時的喜悅。工作實力大為彰顯，易得到上司、同事的認同。

【愛情運★★★☆☆】

與伴侶溝通應注意技巧，語氣平和，避免說教，多說甜言蜜語可增進感情。

【事業運★★★★★】

今日事業運不錯，工作效率頗高，預定之事多能順利推動完成。

【財富運★★★☆☆】

適合靈活運用財務的一天。例如：投資宜採多元化的策略進行，一部分拿去儲蓄，一部分拿去繳帳單，一部分當零用錢！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00pm 淺海藍

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：健康運有波動，女性更應關注身體健康狀況。

【整體運★★★☆☆】

除了飲食方面要注意外，路邊的東西少去碰觸，容易引起皮膚過敏。財運一般，與其讓錢財不知不覺的流失，不如添置一些生活必需品。工作上扮演低調謹慎的幕後者，會讓你更受寵。

【愛情運★★☆☆☆】

今日愛情運不佳，應與伴侶坦誠相待，千萬別說謊，易被識破造成嚴重後果。

【事業運★★☆☆☆】

有忙中出錯的狀況，切忌耍小聰明、急於求成，越忙越要靜下心來謹慎應對。

【財富運★★★☆☆】

眼光很不錯，可買到物美價廉的東西。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-12:00am 金桔綠

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：運勢較弱的一天。

【整體運★★☆☆☆】

工作上今天有外出的機會，別只顧著觀光，以免遺忘重要的工作任務；戀愛中的人今天有機會接觸戀人的摯友，要表現成熟大方點，有助於提升戀人的人際關係；手頭會出現緊迫的情況，父母的儲蓄會給你解燃眉之急。

【愛情運★★★☆☆】

單身者對兩人世界的溫暖、甜蜜很嚮往，愛情的魔力深深地影響著你。

【事業運★★☆☆☆】

容易惹來口舌是非，在沒有結論以前，少說他人的閒話，小心得罪人麻煩纏身。

【財富運★★☆☆☆】

混亂型運勢，稍有不慎，口舌、官非將陡然接踵而至！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-7:00pm 冷泉藍

開運方位：正北方向

【延伸閱讀】

「這個人」默默喜歡你！未來愛情能開花結果？

誰在偷偷暗戀你？占卜揭曉他是誰

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】