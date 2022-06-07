每日星座運勢／金牛投資風險應謹慎 工作切勿草率

2022-06-07

牡羊座

短評：切忌投機取巧。

【整體運★★☆☆☆】

工作中今天會產生投機取巧的想法，最好還是摒棄的好，以免適得其反給同事留下不好的印象；戀愛者今天會遇上一些不小的危險，但是伴侶敏銳的觀察力讓你免於遇險，你會更加依戀對方；財運不佳，投資風險較大，宜觀望為妙。

【愛情運★★★☆☆】

單身者在穿著打扮上應講究一些，出門在外才容易吸引異性的目光，提升戀愛運！

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運較低落，恐有事與願違的窘境，宜秉持穩健的腳步來運作，別想摸魚，否則可會摸到大白鯊喔！

【財富運★★★☆☆】

莫管閒事、莫替人作保。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-9:00pm 水晶紫

開運方位：西南方向

金牛座

短評：投資存在風險，應謹慎。

【整體運★☆☆☆☆】

單身者坐等時機的心態，易讓心儀對象好不容易留下的好印象一掃而光，應勇敢追逐才是；投資不要光被預期收益所迷惑，風險評估才是你最應重視的；與上司、同事的意見多有不合，不妨等理由更充分些再作提議。

【愛情運★☆☆☆☆】

今日尋覓愛情易遇到頗多關卡；有伴侶者感情發展充滿變數。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運很不好，像洩氣皮球般，不太推得動，持續力不好，要注意不要草率行事，否則製造出爛攤子自己一樣要善後。

【財富運★★☆☆☆】

不利與人有金錢往來，否則多口舌是非。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-7:00pm 雪花銀

開運方位：正東方向

雙子座

短評：要在團隊中找到自己的位置。

【整體運★★★☆☆】

上班族在今天就別想要逞能獨挑大樑，勉強地孤軍奮鬥只會讓事情更糟糕，還是跟著團體行動比較安全；學生考試運佳，學習態度積極，但要注意不要因粗心而遺漏學習用具；單身者出門前別忘佩戴水晶，它能增強愛情運勢哦。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者感情生活平順，不妨多製造浪漫氣氛；單身者約會較多，但想戀愛還需要耐心等待。

【事業運★★☆☆☆】

不宜急著向前衝，把規劃做好，再著手實行才會更有勝算。

【財富運★★★★☆】

對於自己熟悉的領域，可以短線進出，創造利上滾利的財富。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00am 桐花白

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：行動之日，宜好好抓住機會。

【整體運★★★★☆】

今天桃花正紅，有中意的對象可果斷出擊，成就一段大好良緣的機率高。財運良好，會有大賺一筆的機會，易獲得合作夥伴的指點。求職運佳，想轉換跑道者可尋求出路。

【愛情運★★★★★】

豐富、多元化的一天。單身者有機會趕很多場約會呢，戀愛中人也能開開心心的玩一天！

【事業運★★★★☆】

事業運佳，適合在今日做點文書、運算之類的工作；有機會的話，可以翻翻書來增加靈感！

【財富運★★★★☆】

財運還不錯，可是卻有快速進出的跡象，想要周轉金錢、討債的人，快利用今天的吉運，只要勇於開口，多能心想事成！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：3:00-5:00pm 蕃茄紅

開運方位：正西方向

獅子座

短評：從實際出發。

【整體運★★★☆☆】

對金錢的收益比較看重，好高騖遠使理財的精準度有所降低，靜心多觀察反而是權宜之策；善於利用自身優勢，順利完成上司交待的任務；約朋友吃吃火鍋、烤肉類的東西能讓心情放鬆。

【愛情運★★★☆☆】

在聚會中有機會認識新朋友，也有互相看對眼的異性朋友，可望發展一段感情。

【事業運★★★★☆】

人緣佳，憑借隨機應變的能力在交際場合如魚得水，有難題只要開口就能得到貴人幫助。

【財富運★☆☆☆☆】

有經手錢財的機會，但多是過路財神，對於投機財別抱太大希望，純當娛樂就好。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：4:00-6:00pm 薰衣草紫

開運方位：東北方向

處女座

短評：貴人相伴的好日子。

【整體運★★★★☆】

愛情的滋潤讓你精神抖擻，對工作也充滿自信，不少好的點子也能成為你的表現籌碼。投資上受到他人的指點，在證券交易中能夠買到績優股，獲利的空間明顯增加。空檔的時間多與他人進行互動，明白人脈資源的累積也是一種寶貴的財富。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人感情發展穩定，可以拜見雙方父母，討論未來的感情生活。

【事業運★★★★☆】

好運隨身，心情愉悅，工作也變得輕鬆有趣。

【財富運★★★★☆】

偏財運不錯，可以小賭一把。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：4:00-6:00pm 臘梅白

開運方位：正南方向

天秤座

短評：冤家宜解不宜結。

【整體運★★★★★】

陪伴侶去探訪父母，他會感動你的這份孝心；與婆婆或岳父母有過結或誤會的人，今天可與他們開誠布公地談談，帶上你的誠意和耐心，沒有解不開的結；有新項目、新產品洽談業務的人，憑藉靈活應變能力和充足準備，容易拿下訂單。

【愛情運★★★★☆】

只要在外形及心靈層面，願意嘗試新的改變，就有機會遇到好桃花。

【事業運★★★★★】

事業運很不錯，在工作上有表現的機會，而且最好從最有興趣的事務著手。

【財富運★★★★☆】

財運還不錯，有小額的暗財、偏財運。對股票族來說是幸運的一天，適合短線進出，見好就收。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-8:00pm 大理石灰

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：忽冷忽熱地對待感情很不利。

【整體運★★☆☆☆】

要改變對戀人的態度，不然你令人捉摸不透的言行會讓對方沒有安全感。對方有什麼地方令你不痛快，與其生悶氣不如委婉地說出你的感受。受感情困擾，對工作有點無精打采，有點雪上加霜，不可太過感情用事哦！

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者一心投入工作，有忽略另一半的傾向，易惹對方生氣；單身者桃花運較弱。

【事業運★★★☆☆】

謙和的工作表現，會幫你招來貴人，當你遇到困難時也能助你渡過難關。

【財富運★☆☆☆☆】

財氣混亂，要克制衝動的心性。謹防貪心、遠離酒色。其次不要跟人借貴重物品，否則不小心毀損後除了賠錢外還會欠下人情呢！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：4:00-6:00pm 深海藍

開運方位：東南方向

射手座

短評：心態決定發展。

【整體運★★★☆☆】

莫妄想將自己的意志強加給對方，否則易引起對方的不滿而導致矛盾激化。無功不受祿，有些幫助需要付出十倍的回饋。不怕辛苦便是最好的工作態度，今天有不錯的表現機會。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情運不太穩定，外力干擾也挺多的，要耐著性子別動怒。

【事業運★★★☆☆】

過分相信自己的直覺，很容易因為直覺錯誤而導致失誤的出現，憑藉自我感覺的同時，也要稍微的結合實際狀況。

【財富運★★☆☆☆】

今日開銷大，趁著今日把固定支出快快繳清，免得把錢花在不必要的地方上喔！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-10:00pm 薰衣草紫

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：直覺敏銳，能發現不少投資機會。

【整體運★★★★☆】

看看相關的財經消息，能找到有價值的線索，有投資計劃的話就趕快行動。已婚者把不必要的應酬推掉吧，家庭才是你的重心；同時，你也多了一份責任，不妨陪愛人度過一個浪漫的兩人世界，感情才會更牢固！

【愛情運★★★☆☆】

在跟對方交流互動的過程中，別隱藏你的情感，大膽表白，可拉近彼此距離。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，心思容易神遊，不易專心一意呢；要注意工作態度不要太鬆散，否則容易引人非議！

【財富運★★★★☆】

有意外的機會來到你身邊，使你的財路更加暢通。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：2:00-4:00pm 古銅青

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：不要把黑鍋往他人身上推哦！

【整體運★★☆☆☆】

今天的幸運色會幫你的大忙，連平時視你為冤家的他都會有眼前一亮的新鮮感；財運的風向不錯，開開窗對提升運勢有助益；工作中易分神，有闖禍的危險，勇於承擔責任局勢反而好轉。

【愛情運★★★☆☆】

愛情較平順，已婚者容易得到另一半的支持；單身者無心戀愛，一心投入工作。

【事業運★★☆☆☆】

情緒極不穩定，稍有不順便覺得很煩心，失去耐性，工作必然會屢遭挫折。

【財富運★★★☆☆】

因嘗到一時的甜頭，而賭性、貪念大發或縱於玩樂，只怕會捅出難以收拾的麻煩。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：12:00-1:00pm 石榴紅

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：感情上適度的距離可以產生「美」。

【整體運★★★☆☆】

小心你的糾纏不休會讓他產生厭惡的心理，適度與對方保持一段距離，適度地給彼此一些空間，才能讓感情產生神秘感；工作上爭分奪秒，緊湊的工作速度讓你無暇顧及同事的求助，即使是拒絕也要注意自己的態度；今天的財運波動不大，收支維持平衡。

【愛情運★★☆☆☆】

感情生活較穩定，偶爾有一些誤會讓伴侶之間鬧得不愉快，但只要把話說開多能化解矛盾。

【事業運★★★★☆】

在人際處理上要多費點心思，看到別人有需要幫忙之處應伸出援手，將有利於加強人際關係。

【財富運★★★☆☆】

運勢較平順，有時間多外出，主動挖掘商機。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：4:00-6:00pm 乳酪白

開運方位：正東方向

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